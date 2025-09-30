Конференция v.новый 27.09 Мобильные
ФРПВ и НДС: новый инструмент ФНС, с которым может столкнуться каждый

ФНС продолжает усиливать контроль над вычетами по НДС. Один из таких инструментов — ФРПВ — реестр предполагаемых выгодоприобретателей. Несмотря на формулировку, попасть в него может не только нарушитель, но и добросовестный налогоплательщик. Рассказываем, как работает этот механизм, чем он грозит и что делать, чтобы не оказаться в списке.

Что такое ФРПВ

Федеральный реестр потенциальных выгодоприобретателей — это закрытая база, которую ФНС формирует на основе данных из автоматизированной системы контроля по НДС (АСК НДС-2). Основная цель — выявление схемных вычетов и фиктивного НДС.

Ранее инспекторы из разных отделов ФНС направляли в одну и ту же компанию запросы, пытаясь выяснить, кто именно получил выгоду от налоговой схемы. ФРПВ стал попыткой централизовать процесс: теперь налоговики получают обобщённую картину по вычетам, сомнительным цепочкам и хозяйственной активности.

В отличие от открытых реестров, ФРПВ недоступен для налогоплательщиков. Однако есть система балльной оценки риска, по которой можно сделать выводы о том, как вас видит ФНС:

  • Более 50 баллов — вы признаны выгодоприобретателем;

  • От 20 до 49 баллов — потенциальный выгодоприобретатель;

  • Менее 20 баллов — «техническая» компания.

Обновление данных происходит раз в три месяца. Несмотря на то что сам список не публикуется, риски можно оценить самостоятельно — по признакам, заложенным в логику системы.

Как система находит выгодоприобретателя по НДС

Выражение «каждый счёт-фактура найдёт свою пару» появилось в профессиональной среде не случайно. Именно по этому принципу работает АСК НДС-2: если один участник сделки заявил счёт-фактуру к вычету, то у второго должна быть такая же — с идентичными реквизитами.

Проблема в том, что на практике такие совпадения случаются не всегда:

  • контрагент может не отразить счёт-фактуру вовсе;

  • могут быть ошибки в датах, суммах или реквизитах;

  • документы могут быть прописаны в разных налоговых периодах.

В результате этого возникает налоговый разрыв — ситуация, когда бюджет теряет источник покрытия для вычета. АСК НДС-2 фиксирует такие расхождения, сопоставляет данные по многим параметрам — и выставляет баллы риска.

Если вы работаете в цепочке поставок, и где-то по цепи выявлена «техническая» компания, ваша организация тоже попадает в зону внимания. Именно так работает логика формирования ФРПВ — не только по факту нарушений, но и по косвенным признакам участия в цепочке.

Что происходит после включения в ФРПВ

Когда система «отмечает» компанию в реестре, дело не ограничивается внутренним флажком. Как правило, ФНС выходит на связь и вызывает представителя на комиссию. Там инспекторы уже показывают, какие звенья в цепочке вызывают вопросы, и предлагают объяснить расхождения.

Чаще всего компании узнают о проблеме уже после требования пояснений. И к этому моменту нужно быть максимально подготовленным.

Как не попасть в ФРПВ: меры предосторожности

Чтобы не оказаться в реестре выгодоприобретателей, важно соблюдать налоговую осмотрительность и иметь полный документальный контроль. Вот ключевые действия, которые действительно помогают:

  1. Проверяйте контрагентов до сделки.
    Используйте сервис «Прозрачный бизнес» и требуйте от партнёров справку «Как меня видит налоговая».

  2. Оформляйте сделки полноценно.
    Все документы должны быть: договор, счёт, акт, товарная накладная. Без этого — прямой путь к разрыву по НДС.

  3. Избегайте технических компаний.
    Никаких «нулёвок», «липовых» поставщиков и странных схем с быстрыми обналичиваниями.

  4. Проводите инвентаризацию партнёров.
    Раз в квартал проверяйте всех поставщиков на предмет налоговой надёжности.

  5. Фиксируйте реальность операций.
    Если товар поставлен — должны быть следы: транспорт, склад, фотографии, GPS, логистика.

Вывод

ФРПВ — не просто очередной внутренний список ФНС, а рабочий инструмент для доначислений и споров. Даже если вы уверены в своей добросовестности, всё решают цифры, баллы риска и логи системы. А значит, важно не только вести реальную деятельность, но и уметь её документально подтвердить.

Если вы участвуете в цепочках поставок, заявляете вычеты по НДС и работаете с новыми или незнакомыми контрагентами — всегда действуйте на шаг вперёд. В противном случае, система может записать вас в список — и вам придётся не доказывать свою правоту, а оправдываться.

