ФРПВ и НДС: новый инструмент ФНС, с которым может столкнуться каждый

Что такое ФРПВ
Федеральный реестр потенциальных выгодоприобретателей — это закрытая база, которую ФНС формирует на основе данных из автоматизированной системы контроля по НДС (АСК НДС-2). Основная цель — выявление схемных вычетов и фиктивного НДС.
Ранее инспекторы из разных отделов ФНС направляли в одну и ту же компанию запросы, пытаясь выяснить, кто именно получил выгоду от налоговой схемы. ФРПВ стал попыткой централизовать процесс: теперь налоговики получают обобщённую картину по вычетам, сомнительным цепочкам и хозяйственной активности.
В отличие от открытых реестров, ФРПВ недоступен для налогоплательщиков. Однако есть система балльной оценки риска, по которой можно сделать выводы о том, как вас видит ФНС:
Более 50 баллов — вы признаны выгодоприобретателем;
От 20 до 49 баллов — потенциальный выгодоприобретатель;
Менее 20 баллов — «техническая» компания.
Обновление данных происходит раз в три месяца. Несмотря на то что сам список не публикуется, риски можно оценить самостоятельно — по признакам, заложенным в логику системы.
Как система находит выгодоприобретателя по НДС
Выражение «каждый счёт-фактура найдёт свою пару» появилось в профессиональной среде не случайно. Именно по этому принципу работает АСК НДС-2: если один участник сделки заявил счёт-фактуру к вычету, то у второго должна быть такая же — с идентичными реквизитами.
Проблема в том, что на практике такие совпадения случаются не всегда:
контрагент может не отразить счёт-фактуру вовсе;
могут быть ошибки в датах, суммах или реквизитах;
документы могут быть прописаны в разных налоговых периодах.
В результате этого возникает налоговый разрыв — ситуация, когда бюджет теряет источник покрытия для вычета. АСК НДС-2 фиксирует такие расхождения, сопоставляет данные по многим параметрам — и выставляет баллы риска.
Если вы работаете в цепочке поставок, и где-то по цепи выявлена «техническая» компания, ваша организация тоже попадает в зону внимания. Именно так работает логика формирования ФРПВ — не только по факту нарушений, но и по косвенным признакам участия в цепочке.
Что происходит после включения в ФРПВ
Когда система «отмечает» компанию в реестре, дело не ограничивается внутренним флажком. Как правило, ФНС выходит на связь и вызывает представителя на комиссию. Там инспекторы уже показывают, какие звенья в цепочке вызывают вопросы, и предлагают объяснить расхождения.
Чаще всего компании узнают о проблеме уже после требования пояснений. И к этому моменту нужно быть максимально подготовленным.
Как не попасть в ФРПВ: меры предосторожности
Чтобы не оказаться в реестре выгодоприобретателей, важно соблюдать налоговую осмотрительность и иметь полный документальный контроль. Вот ключевые действия, которые действительно помогают:
Проверяйте контрагентов до сделки.
Используйте сервис «Прозрачный бизнес» и требуйте от партнёров справку «Как меня видит налоговая».
Оформляйте сделки полноценно.
Все документы должны быть: договор, счёт, акт, товарная накладная. Без этого — прямой путь к разрыву по НДС.
Избегайте технических компаний.
Никаких «нулёвок», «липовых» поставщиков и странных схем с быстрыми обналичиваниями.
Проводите инвентаризацию партнёров.
Раз в квартал проверяйте всех поставщиков на предмет налоговой надёжности.
Фиксируйте реальность операций.
Если товар поставлен — должны быть следы: транспорт, склад, фотографии, GPS, логистика.
Вывод
ФРПВ — не просто очередной внутренний список ФНС, а рабочий инструмент для доначислений и споров. Даже если вы уверены в своей добросовестности, всё решают цифры, баллы риска и логи системы. А значит, важно не только вести реальную деятельность, но и уметь её документально подтвердить.
Если вы участвуете в цепочках поставок, заявляете вычеты по НДС и работаете с новыми или незнакомыми контрагентами — всегда действуйте на шаг вперёд. В противном случае, система может записать вас в список — и вам придётся не доказывать свою правоту, а оправдываться.
