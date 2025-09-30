ФРПВ и НДС: новый инструмент ФНС, с которым может столкнуться каждый

Что такое ФРПВ

Федеральный реестр потенциальных выгодоприобретателей — это закрытая база, которую ФНС формирует на основе данных из автоматизированной системы контроля по НДС (АСК НДС-2). Основная цель — выявление схемных вычетов и фиктивного НДС.

Ранее инспекторы из разных отделов ФНС направляли в одну и ту же компанию запросы, пытаясь выяснить, кто именно получил выгоду от налоговой схемы. ФРПВ стал попыткой централизовать процесс: теперь налоговики получают обобщённую картину по вычетам, сомнительным цепочкам и хозяйственной активности.

В отличие от открытых реестров, ФРПВ недоступен для налогоплательщиков. Однако есть система балльной оценки риска, по которой можно сделать выводы о том, как вас видит ФНС:

Более 50 баллов — вы признаны выгодоприобретателем;

От 20 до 49 баллов — потенциальный выгодоприобретатель;

Менее 20 баллов — «техническая» компания.

Обновление данных происходит раз в три месяца. Несмотря на то что сам список не публикуется, риски можно оценить самостоятельно — по признакам, заложенным в логику системы.