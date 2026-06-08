Пример, как не надо экономить ФОТ

Коллеги, в рамках моей работы над зарплатной темой не могу не поделиться довольно свежим судебным решением (Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 10 февраля 2026 г. N Ф04-5095/25 по делу N А70-7271/2025) о доначислении НДФЛ и страховых взносов работодателю, который оформлял работников на полставки при их фактической полной занятости в целях экономии фонда оплаты труда. Я об опасности такой схемы говорила еще в этой своей статье (пункт 2).

ФНС использовала все доступные источники, от hh.ru до допроса сотрудников, чтобы доказать наличие незаконной схемы, итогом явилось доначисление страховых взносов за 2020 – 2022 годы в сумме 632 505 руб., НДФЛ в сумме 274 084 руб., и штрафа в сумме 17 277 руб. (был вменен 40% за умысел, но уменьшен в 16 раз по смягчающим обстоятельствам), итого 923 866 руб. недоимки, и это только по 7 выявленным сотрудникам!

Здесь приведу выдержку из судебного дела, как именно налоговая доказывала фактический режим работы и скрытые выплаты:

«Кроме того, налоговым органом проанализированы доходы в отношении руководителя общества и членов его семьи … при этом из анализа банковской выписки … следует, что имеются перечисления в адрес физических лиц, фактически выполнявших работы; согласно показаниям свидетелей … установлены факты выплаты неофициальной заработной платы наличными денежными средствами…

… Вместе с тем, из свидетельских показаний работников следует, что они выполняли свои должностные обязанности по 8 часов в день, получали заработную плату частично на карту, частично наличными в кассе предприятия или на объекте; исходя из представленных {субподрядчиком} сведений общее количество часов нахождения работников на объекте значительно больше, чем отражено в табелях учета рабочего времени ООО …; согласно полученной информации от ООО "Зарплата. Ру", ООО "Хедхантер" (выписки из объявлений о вакансиях) на предприятии установлена 5-дневная рабочая неделя (сб. вск. - выходные дни) с 8.30 до 17.30 (в пт. до 16.30), зарплата, отраженная в объявлениях о поиске сотрудников, превышает размеры окладов, указанных в трудовых договорах; на сайте общества также была размещена информация о вакансиях: менеджер по закупу, грузчик, инженер-сметчик, бухгалтер материального стола, производитель работ, указаны условия труда, в том числе период работы с 8.30 до 17.30, и требования к кандидатам.»

В данном деле доначисления сделаны по итогам выездной налоговой проверки, но все эти мероприятия ФНС может провести и в рамках камеральной проверки, если увидит возможность взыскать значительную сумму налогов и взносов.

Я, конечно, понимаю, что отношение собственников к таким результатам дела может быть разное, кто-то скажет: «Вот и прекрасно, предприятие просто отложило на 5 лет уплату денег в бюджет, и использовало эти деньги в обороте, а плата за рассрочу по уплате налогов и взносов в виде штрафа в 17 277 руб. – это очень выгодно». Но не все так просто: во-первых, в решении не отражены ПЕНИ, во-вторых, нужно «здесь и сейчас» заплатить всю недоимку, в-третьих, в упомянутом деле сумма штрафа снижена в 16 раз, а может остаться в размере 40%, в-четвертых, длительные судебные тяжбы влекут затраты на юристов.

Поэтому повторюсь, что незаконная оптимизация ФОТ – это «мина замедленного действия» для предприятия. О том, как правильно экономить на зарплатных налогах и взносах, я сделала развернутую статью с правовым обоснованием – вот здесь.