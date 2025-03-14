Елена Демина
Финансовый анализ

Кто заплатит за офис? Ошибки в распределении косвенных затрат

Финансовая отчётность должна показывать объективную картину бизнеса. Но если неправильно учитывать косвенные расходы, можно получить сюрпризы похлеще, чем от налоговой проверки. Оказывается, прибыльное направление внезапно стало убыточным, а отдел, который не приносит денег, выглядит вполне себе рентабельным.

Как так вышло? Всё просто: если бездумно распределять косвенные расходы, можно случайно назначить успешное подразделение "спонсором" всей компании. Давайте разберёмся, где тут подвох.

Что такое косвенные расходы и почему с ними всё не так просто?

Представьте, что у вас большая семья. У одного ребёнка успешный стартап по продаже лимонада, а у второго – хобби сидеть в TikTok. Тем не менее, платить за квартиру, интернет и холодильник приходится обоим. Вот это и есть косвенные расходы – траты, которые нельзя напрямую привязать к конкретному продукту или направлению бизнеса, но без них существовать невозможно.

В бизнесе это аренда офиса, коммуналка, бухгалтерия, маркетинг, зарплата управленцев, IT-поддержка и те самые корпоративы, где все «строят команду» под караоке.

И тут главный вопрос: кто за всё это заплатит?

Ошибка №1. Перекладывание расходов на успешные направления

Допустим, у вас есть два направления:

  • Первое делает 70% выручки, но работает с низкой маржой.

  • Второе – всего 30% выручки, зато с высокой рентабельностью.

Если косвенные расходы распределять по выручке, то первое направление окажется в убытке просто потому, что работает эффективнее. Это как если бы в семье за ипотеку платил тот, кто зарабатывает больше, а тот, кто сидит дома, просто кивал: «Ну ты же справишься!».

📌 Что делать?
Использовать обоснованные критерии: количество сотрудников, занимаемая площадь, потребление ресурсов. Ну нельзя же считать, что тот, кто зарабатывает больше, автоматически тратит больше бумаги в офисе!

Ошибка №2. Искусственное снижение рентабельности

Допустим, у вас есть премиальное и бюджетное направления. Первое даёт меньше выручки, но с высокой маржой, второе работает на объёмах с минимальной прибылью. Если раскидать косвенные расходы пропорционально доходам, то выйдет, что элитное направление тащит на себе весь офисный уют.

Это как если бы парень с зарплатой в 500 тысяч платил за парковку, даже если он ездит на метро, просто потому что у него больше денег.

📌 Что делать?
Разделять переменные и фиксированные расходы. Например, рекламу конкретного продукта можно учитывать в его себестоимости, а аренду — отдельно.

Ошибка №3. Дисбаланс в мотивации

Когда команда видит, что её успешный отдел не только вкалывает, но ещё и оплачивает офисную аренду для всех, это вызывает примерно такой же энтузиазм, как просьба поработать в выходные. Люди начинают задаваться вопросами: «Почему мы спонсируем всех?» и «А что, так можно было?».

📌 Что делать?
Держать логику распределения затрат прозрачной, чтобы сотрудники понимали, что происходит, а не чувствовали себя дойной коровой.

Как распределять косвенные расходы справедливо?

Чтобы бизнес не выглядел, как семейный бюджет с «любимыми детьми», лучше использовать разумный подход:

1️⃣ Прямое распределение
Если можно отнести расход к конкретному направлению, делаем это сразу. Например, если маркетинг работает на один продукт, он идёт в его затраты, а не размазывается по всему бизнесу.

2️⃣ Использование драйверов затрат
Распределять не по выручке, а по логичным критериям:

  • Аренду — по количеству сотрудников.

  • IT-расходы — по числу рабочих мест.

  • Логистику — по объёму заказов.

3️⃣ Часть затрат учитывать отдельно
Некоторые общие расходы (как топ-менеджмент и аренду офиса) можно не распределять, а учитывать отдельно, как фиксированные издержки.

Вывод

Распределение косвенных расходов — это не просто бухгалтерская формальность, а управленческий инструмент. Если сделать это неправильно, то успешное направление может выглядеть убыточным, а отдел, который не приносит денег, — рентабельным.

Поэтому не надо превращать финансовую отчётность в сказку, где прибыльные подразделения вдруг становятся банкротами. Будьте честными перед собой, учитывайте реальные драйверы затрат и не позволяйте одной команде оплачивать «офисный праздник жизни» за весь бизнес.

В конце концов, если косвенные расходы считать бездумно, можно случайно уволить самых эффективных сотрудников и оставить компанию с отделом, который работает только на оплату аренды. А оно вам надо? 😉

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@elenademina_findoctor

Информации об авторе

Елена Демина

Елена Демина

Финансовый директор в самозанятый

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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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