Кто заплатит за офис? Ошибки в распределении косвенных затрат

Как так вышло? Всё просто: если бездумно распределять косвенные расходы, можно случайно назначить успешное подразделение "спонсором" всей компании. Давайте разберёмся, где тут подвох.
Что такое косвенные расходы и почему с ними всё не так просто?
Представьте, что у вас большая семья. У одного ребёнка успешный стартап по продаже лимонада, а у второго – хобби сидеть в TikTok. Тем не менее, платить за квартиру, интернет и холодильник приходится обоим. Вот это и есть косвенные расходы – траты, которые нельзя напрямую привязать к конкретному продукту или направлению бизнеса, но без них существовать невозможно.
В бизнесе это аренда офиса, коммуналка, бухгалтерия, маркетинг, зарплата управленцев, IT-поддержка и те самые корпоративы, где все «строят команду» под караоке.
И тут главный вопрос: кто за всё это заплатит?
Ошибка №1. Перекладывание расходов на успешные направления
Допустим, у вас есть два направления:
Первое делает 70% выручки, но работает с низкой маржой.
Второе – всего 30% выручки, зато с высокой рентабельностью.
Если косвенные расходы распределять по выручке, то первое направление окажется в убытке просто потому, что работает эффективнее. Это как если бы в семье за ипотеку платил тот, кто зарабатывает больше, а тот, кто сидит дома, просто кивал: «Ну ты же справишься!».
📌 Что делать?
Использовать обоснованные критерии: количество сотрудников, занимаемая площадь, потребление ресурсов. Ну нельзя же считать, что тот, кто зарабатывает больше, автоматически тратит больше бумаги в офисе!
Ошибка №2. Искусственное снижение рентабельности
Допустим, у вас есть премиальное и бюджетное направления. Первое даёт меньше выручки, но с высокой маржой, второе работает на объёмах с минимальной прибылью. Если раскидать косвенные расходы пропорционально доходам, то выйдет, что элитное направление тащит на себе весь офисный уют.
Это как если бы парень с зарплатой в 500 тысяч платил за парковку, даже если он ездит на метро, просто потому что у него больше денег.
📌 Что делать?
Разделять переменные и фиксированные расходы. Например, рекламу конкретного продукта можно учитывать в его себестоимости, а аренду — отдельно.
Ошибка №3. Дисбаланс в мотивации
Когда команда видит, что её успешный отдел не только вкалывает, но ещё и оплачивает офисную аренду для всех, это вызывает примерно такой же энтузиазм, как просьба поработать в выходные. Люди начинают задаваться вопросами: «Почему мы спонсируем всех?» и «А что, так можно было?».
📌 Что делать?
Держать логику распределения затрат прозрачной, чтобы сотрудники понимали, что происходит, а не чувствовали себя дойной коровой.
Как распределять косвенные расходы справедливо?
Чтобы бизнес не выглядел, как семейный бюджет с «любимыми детьми», лучше использовать разумный подход:
1️⃣ Прямое распределение
Если можно отнести расход к конкретному направлению, делаем это сразу. Например, если маркетинг работает на один продукт, он идёт в его затраты, а не размазывается по всему бизнесу.
2️⃣ Использование драйверов затрат
Распределять не по выручке, а по логичным критериям:
Аренду — по количеству сотрудников.
IT-расходы — по числу рабочих мест.
Логистику — по объёму заказов.
3️⃣ Часть затрат учитывать отдельно
Некоторые общие расходы (как топ-менеджмент и аренду офиса) можно не распределять, а учитывать отдельно, как фиксированные издержки.
Вывод
Распределение косвенных расходов — это не просто бухгалтерская формальность, а управленческий инструмент. Если сделать это неправильно, то успешное направление может выглядеть убыточным, а отдел, который не приносит денег, — рентабельным.
Поэтому не надо превращать финансовую отчётность в сказку, где прибыльные подразделения вдруг становятся банкротами. Будьте честными перед собой, учитывайте реальные драйверы затрат и не позволяйте одной команде оплачивать «офисный праздник жизни» за весь бизнес.
В конце концов, если косвенные расходы считать бездумно, можно случайно уволить самых эффективных сотрудников и оставить компанию с отделом, который работает только на оплату аренды. А оно вам надо? 😉
Есть вопросы - обращайтесь к профессионалам!
Начать дискуссию