Кто заплатит за офис? Ошибки в распределении косвенных затрат

Представьте, что у вас большая семья. У одного ребёнка успешный стартап по продаже лимонада, а у второго – хобби сидеть в TikTok. Тем не менее, платить за квартиру, интернет и холодильник приходится обоим. Вот это и есть косвенные расходы – траты, которые нельзя напрямую привязать к конкретному продукту или направлению бизнеса, но без них существовать невозможно.

В бизнесе это аренда офиса, коммуналка, бухгалтерия, маркетинг, зарплата управленцев, IT-поддержка и те самые корпоративы, где все «строят команду» под караоке.

И тут главный вопрос: кто за всё это заплатит?