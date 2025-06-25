ЦОК КПК ВЭД 26.06 Мобильный
Васильева Яна

«С 1 июля ФНС будет штрафовать за любой перевод на карту»?

Налоговая будет отслеживать все поступления на карты, и автоматом начислять налоги и штрафы?

Вы тоже получили сообщение: «Срочно! С 1 июля ФНС будет штрафовать за любой перевод на карту»? Панические посты в соцсетях и Telegram-каналах заставляют нервничать даже юристов. Разбираемся без эмоций: что на самом деле изменилось, за какие поступления придут штрафы, и как защитить деньги.

image.png

🔥 Откуда ноги растут: Почему все испугались

В апреле 2025 года десятки «налоговых экспертов» в запрещенных в РФ соцсетях запустили волну слухов:

«С 1 июля банки передадут ФНС историю всех операций по картам. Любой перевод = доход = штраф + 13% НДФЛ!»

Реальность:

  • Нет новых законов — мониторинг операций регулируется ст. 86 НК РФ с 2014 года. Банки и так сообщают ФНС об открытии/закрытии счетов.

  • Нет доступа к операциям — налоговая не видит ваши переводы от бабушки или оплату такси.

  • Есть контроль за подозрительными сделками — но только при оборотах от 600 000 ₽/мес (Указание ЦБ № 5346-У).

«ФНС действует в рамках презумпции добросовестности. Мы не рассматриваем каждый перевод как доход» (официальный комментарий замглавы ФНС И. Егорова для «РБК»).*

📊 Что ФНС видит на самом деле: Таблица-реальность 2025

Вот таблица по передаче данных банками:

Данные

Передает ли банк?

Основание

Открытие/закрытие счета

✅ Да

Ст. 86 НК РФ

Оборот по счету за год

❌ Нет

Переводы от юрлиц/ИП

✅ Да, если > 600 000 ₽/мес

Закон 115-ФЗ (против отмывания)

Подарки от родственников

❌ Нет

Письмо ФНС № БС-4-11/14090@

Кэшбэк, проценты по вкладу

✅ Да

Для расчета налога на доход (ст. 214.2 НК РФ)

Оплата услуг (Такси, Wildberries)

❌ Нет

⚠️ Когда перевод = налог: 3 опасных сценария

Даже без «новых законов» ФНС может оштрафовать за незадекларированные доходы. Риск есть, если вы получили:

  1. Деньги от бизнеса без статуса ИП
    Пример: Регулярные переводы 50 000 ₽/неделю от ООО «Ромашка» за «консультации».
    Чем грозит: Штраф 20% от суммы + доплата НДФЛ (ст. 122 НК РФ).

  2. Крупный подарок от НЕродственника
    Пример: Друг подарил 900 000 ₽ на лечение.
    Чем грозит: Налог 13% = 117 000 ₽ (п. 18.1 ст. 217 НК РФ).

  3. Доходы от аренды без отчетности
    Пример: Переводы 40 000 ₽/мес от арендатора с пометкой «за квартиру».
    Чем грозит: Блокировка счета + штраф 40% от неуплаченного налога.

🛡 Как защититься: Инструкция для тех, кто получает «опасные» переводы

Сценарий 1: Вам платят за услуги (фриланс, репетиторство)

  1. Оформите самозанятость — платите 4-6% вместо 13% НДФЛ.

  2. Пишите в назначении платежа: «Оплата услуг по договору от [дата]».

  3. Не копите — выводы через сервисы вроде «Юmoney» попадают под контроль.

📌 Шаблон соглашения для разовых работ:

Я, [ФИО], выполняю для [ФИО] услуги: [перечень].
Стоимость: [сумма] ₽.
Оплата на карту [номер].
Подписи сторон: __________

Сценарий 2: Получили подарок от НЕродственника

  1. Попросите отправителя указать: «Подарок. НДФЛ уплачен дарителем».

  2. Оформите дарственную у нотариуса — если сумма > 250 000 ₽.

  3. Заплатите 13% через «Личный кабинет налогоплательщика» до 1 декабря.

Сценарий 3: Сдаете квартиру/авто

  1. Укажите в переводе: «Арендная плата за [объект]».

  2. Подайте 3-НДФЛ до 30 апреля следующего года.

  3. Используйте вычеты — 30% от доходов на ремонт (ст. 221 НК РФ).

💣 Реальные кейсы: Кого оштрафовали в 2024-2025

  1. Фрилансер из Екатеринбурга
    Получал: 80 000 ₽/мес от ООО «Вектор» с пометкой «за услуги».
    Штраф: 144 000 ₽ (20% за 3 года неуплаты НДФЛ).

  2. Девушка, получившая «спонсорскую помощь»
    Получала: Подарки от мужчины на 2,3 млн ₽ (часы, переводы).
    Итог: Налог 299 000 ₽ + пеня 12 000 ₽.

  3. Семья, сдавшая квартиру без отчетности
    Доход: 1,2 млн ₽ за 2 года.
    Штраф: 198 000 ₽ (40% от неуплаченного НДФЛ).

📝 Что делать, если ФНС прислала требование: Пошаговая защита

Ситуация: В «Личный кабинет» пришло уведомление: «Уточните происхождение суммы Х руб.».

  1. Не паникуйте — это не штраф, а запрос (ст. 88 НК РФ).

  2. Подготовьте документы:
    Чеки, договоры дарения, расписки;
    Справки о займах;
    Свидетельства о родстве.

  3. Напишите пояснение:

В ИФНС № [номер]
От [ФИО], ИНН [номер]

Пояснение о поступлении [сумма] ₽ на счет [номер]

Поступление от [ФИО отправителя] [дата] является:
[✓] Подарком от близкого родственника (копия свидетельства о браке/родстве прилагается);
[✓] Возвратом долга (копия расписки прилагается);
[✓] Оплатой товара (чек из Wildberries прилагается).

Налогооблагаемого дохода не возникает.

Приложения:
1. Копия расписки/чека.
2. Документ о родстве.

Дата, подпись.

  1. Отправьте через «Личный кабинет» в разделе «Мои обращения».

⚠️ Важно! Если проигнорируете запрос — через 30 дней ФНС выставит штраф (ст. 126 НК РФ).

🔮 Что правда изменится: Планы ФНС на 2026 год

Хотя слухи на июль 2025 — фейк, реальные изменения грядут:

  1. Единый накопительный счет (ЕНС) — с 2026 года ФНС будет видеть остатки на «копилках» в банках (ФЗ № 422-ФЗ).

  2. Автоматический расчет налога для самозанятых — ИФНС получит доступ к оборотам в приложениях (VK Pay, SberPay).

  3. Мониторинг аренды — через агрегаторы вроде «Авито» и «ЦИАН».

💎 Заключение: Не верьте панике, но защищайте деньги

Главное, что нужно запомнить:

  1. ФНС не видит ваши переводы с 1 июля — это технически невозможно без изменений законов.

  2. Штрафы грозят только за системные доходы — разовые поступления от родни или продажа дивана на «Авито» безопасны.

  3. Лучшая защита — прозрачность:
    Пишите правильные назначения платежей;
    Храните чеки и расписки 3 года;
    Подавайте 3-НДФЛ для сомнительных поступлений.

«Налоговая не охотится за пенсиями бабушек. Наша цель — противодействие нелегальному обороту» (официальный аккаунт ФНС в Telegram).

Не дайте мошенникам запугать вас. Деньги на картах в безопасности — если вы не нарушаете закон.

Информации об авторе

Васильева Яна

Васильева Яна

Юрист в ИП Васильева Яна Сергеевна

4 поста

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

Комментарии

2
  • Над. К

    Опять у какого-то чат-бота текст взят?

    Крупный подарок от НЕродственника
    Пример: Друг подарил 900 000 ₽ на лечение.
    Чем грозит: Налог 13% = 117 000 ₽ (п. 18.1 ст. 217 НК РФ).

    Что за ерунда? Подарки между физлицами НДФЛ не облагаются. За исключением недвижимости, транспорта и ценных бумаг (долей в УК).

    Используйте вычеты — 30% от доходов на ремонт (ст. 221 НК РФ).

    Автор статью 221 НК вообще открывал?
    В статье полно неверной информации. Непрофессионально ((

Интересные материалы

Главная Конференция Премиум