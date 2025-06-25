Вы тоже получили сообщение: «Срочно! С 1 июля ФНС будет штрафовать за любой перевод на карту»? Панические посты в соцсетях и Telegram-каналах заставляют нервничать даже юристов. Разбираемся без эмоций: что на самом деле изменилось, за какие поступления придут штрафы, и как защитить деньги.
🔥 Откуда ноги растут: Почему все испугались
В апреле 2025 года десятки «налоговых экспертов» в запрещенных в РФ соцсетях запустили волну слухов:
«С 1 июля банки передадут ФНС историю всех операций по картам. Любой перевод = доход = штраф + 13% НДФЛ!»
Реальность:
Нет новых законов — мониторинг операций регулируется ст. 86 НК РФ с 2014 года. Банки и так сообщают ФНС об открытии/закрытии счетов.
Нет доступа к операциям — налоговая не видит ваши переводы от бабушки или оплату такси.
Есть контроль за подозрительными сделками — но только при оборотах от 600 000 ₽/мес (Указание ЦБ № 5346-У).
«ФНС действует в рамках презумпции добросовестности. Мы не рассматриваем каждый перевод как доход» (официальный комментарий замглавы ФНС И. Егорова для «РБК»).*
📊 Что ФНС видит на самом деле: Таблица-реальность 2025
Вот таблица по передаче данных банками:
Данные
Передает ли банк?
Основание
Открытие/закрытие счета
✅ Да
Ст. 86 НК РФ
Оборот по счету за год
❌ Нет
—
Переводы от юрлиц/ИП
✅ Да, если > 600 000 ₽/мес
Закон 115-ФЗ (против отмывания)
Подарки от родственников
❌ Нет
Письмо ФНС № БС-4-11/14090@
Кэшбэк, проценты по вкладу
✅ Да
Для расчета налога на доход (ст. 214.2 НК РФ)
Оплата услуг (Такси, Wildberries)
❌ Нет
—
⚠️ Когда перевод = налог: 3 опасных сценария
Даже без «новых законов» ФНС может оштрафовать за незадекларированные доходы. Риск есть, если вы получили:
Деньги от бизнеса без статуса ИП
Пример: Регулярные переводы 50 000 ₽/неделю от ООО «Ромашка» за «консультации».
Чем грозит: Штраф 20% от суммы + доплата НДФЛ (ст. 122 НК РФ).
Крупный подарок от НЕродственника
Пример: Друг подарил 900 000 ₽ на лечение.
Чем грозит: Налог 13% = 117 000 ₽ (п. 18.1 ст. 217 НК РФ).
Доходы от аренды без отчетности
Пример: Переводы 40 000 ₽/мес от арендатора с пометкой «за квартиру».
Чем грозит: Блокировка счета + штраф 40% от неуплаченного налога.
🛡 Как защититься: Инструкция для тех, кто получает «опасные» переводы
Сценарий 1: Вам платят за услуги (фриланс, репетиторство)
Оформите самозанятость — платите 4-6% вместо 13% НДФЛ.
Пишите в назначении платежа: «Оплата услуг по договору от [дата]».
Не копите — выводы через сервисы вроде «Юmoney» попадают под контроль.
📌 Шаблон соглашения для разовых работ:
Я, [ФИО], выполняю для [ФИО] услуги: [перечень].
Стоимость: [сумма] ₽.
Оплата на карту [номер].
Подписи сторон: __________
Сценарий 2: Получили подарок от НЕродственника
Попросите отправителя указать: «Подарок. НДФЛ уплачен дарителем».
Оформите дарственную у нотариуса — если сумма > 250 000 ₽.
Заплатите 13% через «Личный кабинет налогоплательщика» до 1 декабря.
Сценарий 3: Сдаете квартиру/авто
Укажите в переводе: «Арендная плата за [объект]».
Подайте 3-НДФЛ до 30 апреля следующего года.
Используйте вычеты — 30% от доходов на ремонт (ст. 221 НК РФ).
💣 Реальные кейсы: Кого оштрафовали в 2024-2025
Фрилансер из Екатеринбурга
Получал: 80 000 ₽/мес от ООО «Вектор» с пометкой «за услуги».
Штраф: 144 000 ₽ (20% за 3 года неуплаты НДФЛ).
Девушка, получившая «спонсорскую помощь»
Получала: Подарки от мужчины на 2,3 млн ₽ (часы, переводы).
Итог: Налог 299 000 ₽ + пеня 12 000 ₽.
Семья, сдавшая квартиру без отчетности
Доход: 1,2 млн ₽ за 2 года.
Штраф: 198 000 ₽ (40% от неуплаченного НДФЛ).
📝 Что делать, если ФНС прислала требование: Пошаговая защита
Ситуация: В «Личный кабинет» пришло уведомление: «Уточните происхождение суммы Х руб.».
Не паникуйте — это не штраф, а запрос (ст. 88 НК РФ).
Подготовьте документы:
Чеки, договоры дарения, расписки;
Справки о займах;
Свидетельства о родстве.
Напишите пояснение:
В ИФНС № [номер]
От [ФИО], ИНН [номер]
Пояснение о поступлении [сумма] ₽ на счет [номер]
Поступление от [ФИО отправителя] [дата] является:
[✓] Подарком от близкого родственника (копия свидетельства о браке/родстве прилагается);
[✓] Возвратом долга (копия расписки прилагается);
[✓] Оплатой товара (чек из Wildberries прилагается).
Налогооблагаемого дохода не возникает.
Приложения:
1. Копия расписки/чека.
2. Документ о родстве.
Дата, подпись.
Отправьте через «Личный кабинет» в разделе «Мои обращения».
⚠️ Важно! Если проигнорируете запрос — через 30 дней ФНС выставит штраф (ст. 126 НК РФ).
🔮 Что правда изменится: Планы ФНС на 2026 год
Хотя слухи на июль 2025 — фейк, реальные изменения грядут:
Единый накопительный счет (ЕНС) — с 2026 года ФНС будет видеть остатки на «копилках» в банках (ФЗ № 422-ФЗ).
Автоматический расчет налога для самозанятых — ИФНС получит доступ к оборотам в приложениях (VK Pay, SberPay).
Мониторинг аренды — через агрегаторы вроде «Авито» и «ЦИАН».
💎 Заключение: Не верьте панике, но защищайте деньги
Главное, что нужно запомнить:
ФНС не видит ваши переводы с 1 июля — это технически невозможно без изменений законов.
Штрафы грозят только за системные доходы — разовые поступления от родни или продажа дивана на «Авито» безопасны.
Лучшая защита — прозрачность:
Пишите правильные назначения платежей;
Храните чеки и расписки 3 года;
Подавайте 3-НДФЛ для сомнительных поступлений.
«Налоговая не охотится за пенсиями бабушек. Наша цель — противодействие нелегальному обороту» (официальный аккаунт ФНС в Telegram).
Не дайте мошенникам запугать вас. Деньги на картах в безопасности — если вы не нарушаете закон.
Комментарии2
А может, бабушка и правда тайный олигарх, раз внезапно на ее переводы на такси обратили внимание, а?!
Опять у какого-то чат-бота текст взят?
Что за ерунда? Подарки между физлицами НДФЛ не облагаются. За исключением недвижимости, транспорта и ценных бумаг (долей в УК).
Автор статью 221 НК вообще открывал?
В статье полно неверной информации. Непрофессионально ((