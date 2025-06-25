Вы тоже получили сообщение: «Срочно! С 1 июля ФНС будет штрафовать за любой перевод на карту»? Панические посты в соцсетях и Telegram-каналах заставляют нервничать даже юристов. Разбираемся без эмоций: что на самом деле изменилось, за какие поступления придут штрафы, и как защитить деньги.