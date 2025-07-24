Срочные новости для пенсионеров: мошенников будут сажать на 10 лет по новому закону ЛДПР

Представьте: ваша бабушка переводит «сотруднику банка» всю пенсию. Через час деньги исчезают. Сегодня мошенник получит условный срок, а уже в 2026 году — реальные 8-10 лет колонии! Депутаты ЛДПР внесли революционный законопроект. Рассказываю, как он изменит борьбу с аферистами и что делать жертвам прямо сейчас.

⚡ Громкое заявление: В чем суть законопроекта от 17 июля 2025 года

Ключевые изменения одним списком:

Возраст 60+ = отягчающее обстоятельство для любых видов мошенничества (ст. 159 УК РФ). Сроки лишения свободы вырастут в 2 раза:

До 8 лет — за кражу с банковского счета пенсионера;

До 10 лет — за преступления с использованием электронных платежей. Штрафы до 1 млн рублей — даже если мошенник не заработал. Организованная группа получит максимальный срок.

💥 Цифры шокируют: По данным Генпрокуратуры, в 2024 году пенсионеры потеряли 87 млрд рублей от действий аферистов. Каждые 5 минут — новый пострадавший!

📊 Таблица: Сравнение наказаний «до» и «после» закона

🚨 3 главных типа мошенничества, которые ударят по аферистам

1. Телефонный терроризм: «Ваш сын в беде!»

Схема: Звонок → паника → требование выкупа → перевод на «секретный счет».

Новое наказание: До 8 лет тюрьмы даже за попытку (ст. 30 УК РФ).

2. Цифровое мошенничество: «Блокировка карты»

Схема: СМС «Ваша карта заблокирована» → ссылка на фейковый сайт → ввод данных → опустошение счета.

Новое наказание: До 10 лет + конфискация имущества.

3. Кредитные аферы: «Рефинансируем ваши долги»

Схема: Поддельный МФО → оформление кредита на пенсионера → перевод денег мошенникам.

Новое наказание: 8 лет + запрет работать в финансовой сфере.

📝 Как действовать пенсионеру, если обманули: Пошаговая инструкция

Шаг 1. Срочно звоните в банк

Номер 24/7: 900 (для Сбербанка), 8800-100-24-24 (ВТБ).

Требуйте:

Заблокировать карту;

Отменить ошибочные платежи (если прошло <24 часов).

Шаг 2. Соберите доказательства

Скриншоты: СМС, истории звонков, страницы ввода данных;

Реквизиты: Номер карты/телефона мошенника;

Аудиозаписи: Разговоров с аферистами.

Шаг 3. Пишите заявление в полицию

Образец заявления (ключевые блоки):

Начальнику ОП № УМВД России по г. ____

От _________________________ (ФИО пенсионера),

тел: ______, паспорт: ______



ЗАЯВЛЕНИЕ

о преступлении (мошенничестве в отношении пенсионера)



«__» ______ 2025 г. я получил(а) звонок от лица, представившегося сотрудником банка. Мне сообщили, что моя карта заблокирована из-за подозрительных операций. Для разблокировки потребовали перевести 150 000 ₽ на карту 0000 0000 0000 0000 (Приложение 1: скриншот перевода).



Деньги переведены через СБП. Через 10 минут доступ в мобильный банк пропал.



Прошу:

1. Возбудить уголовное дело по ст. 159 УК РФ (мошенничество).

2. Установить владельца карты-получателя.

3. Привлечь виновных к ответственности.



Приложения:

1. Справка из банка о переводе.

2. Аудиозапись разговора (флеш-накопитель).

3. Скриншоты СМС.



Дата: __________ Подпись: __________

⚠️ Важно! Требуйте копию талона-уведомления — это доказательство обращения.

Шаг 4. Подайте иск о возмещении ущерба

Госпошлина: 0 ₽ для пенсионеров (ст. 333.36 НК РФ);

Требуйте:

Возврат украденных денег;

Компенсацию морального вреда (до 100 000 ₽).

⚖️ Как будет работать закон: 3 нюанса, о которых молчат

«Двойная ответственность» для банков

Если финансовая организация не вернула деньги по «золотому часу» (первые 24 часа), ее оштрафуют на 200% от суммы ущерба (поправки в ФЗ «О национальной платежной системе»). Конфискация имущества в пользу жертвы

Новый закон разрешает изымать у осужденных:

Квартиры, купленные на украденные деньги;

Автомобили класса «премиум»;

Цифровые активы (криптовалюту). Пожизненный запрет на работу с финансами

Даже после выхода из тюрьмы мошенник не сможет:

Работать в банках;

Быть ИП;

Руководить ООО.

🛡️ 5 способов защитить пожилых родственников прямо сейчас

Установите «тревожную кнопку»

Приложение «Стоп Мошенник» (ЦБ РФ) блокирует подозрительные звонки. Ограничьте лимиты переводов

В мобильном банке выставите:

Макс. 5 000 ₽/день через СБП;

Запрет на онлайн-кредиты. Подключите SMS-оповещение для себя

Получайте уведомления о всех операциях родителей. Проведите «уроки цифровой грамотности»

Покажите на примерах, как выглядят фейковые сайты Сбербанка. Закажите соцкарту с чипом

По ней нельзя оформить кредит — только получать пенсию.

💼 Ответственность банков: Что требуют изменить в законопроекте

Слабые места текущей версии:

Нет обязанности банков автоматически возвращать деньги пенсионерам;

Не предусмотрена компенсация морального вреда от финансовых организаций;

Не решен вопрос мгновенной блокировки подозрительных переводов.

Что предлагают юристы:

«Внести в закон презумпцию виновности банка. Если пенсионер перевел деньги мошеннику — финансовая организация обязана возместить ущерб в течение 5 дней. Исключение — если клиент передал пароли добровольно.»

💎 Заключение: Что делать сегодня, чтобы защитить свои деньги

Пенсионерам:

Никогда не называйте ПИН-коды и CVC → банки не требуют их по телефону!

Проверяйте звонки «родственников в беде» → перезванивайте детям напрямую. Родственникам:

Установите родителям приложение ЦБ РФ «Стоп Мошенник»;

Оформите договор доверительного управления их счетами. Всем:

Требуйте от депутатов быстрейшего принятия закона → Отправить обращение через Госуслуги.