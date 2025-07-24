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Васильева Яна
Мошенничество

Срочные новости для пенсионеров: мошенников будут сажать на 10 лет по новому закону ЛДПР

Представьте: ваша бабушка переводит «сотруднику банка» всю пенсию. Через час деньги исчезают. Сегодня мошенник получит условный срок, а уже в 2026 году — реальные 8-10 лет колонии! Депутаты ЛДПР внесли революционный законопроект. Рассказываю, как он изменит борьбу с аферистами и что делать жертвам прямо сейчас.

⚡ Громкое заявление: В чем суть законопроекта от 17 июля 2025 года

Ключевые изменения одним списком:

  1. Возраст 60+ = отягчающее обстоятельство для любых видов мошенничества (ст. 159 УК РФ).

  2. Сроки лишения свободы вырастут в 2 раза:
    До 8 лет — за кражу с банковского счета пенсионера;
    До 10 лет — за преступления с использованием электронных платежей.

  3. Штрафы до 1 млн рублей — даже если мошенник не заработал.

  4. Организованная группа получит максимальный срок.

💥 Цифры шокируют: По данным Генпрокуратуры, в 2024 году пенсионеры потеряли 87 млрд рублей от действий аферистов. Каждые 5 минут — новый пострадавший!

📊 Таблица: Сравнение наказаний «до» и «после» закона

🚨 3 главных типа мошенничества, которые ударят по аферистам

1. Телефонный терроризм: «Ваш сын в беде!»

Схема: Звонок → паника → требование выкупа → перевод на «секретный счет».
Новое наказание: До 8 лет тюрьмы даже за попытку (ст. 30 УК РФ).

2. Цифровое мошенничество: «Блокировка карты»

Схема: СМС «Ваша карта заблокирована» → ссылка на фейковый сайт → ввод данных → опустошение счета.
Новое наказание: До 10 лет + конфискация имущества.

3. Кредитные аферы: «Рефинансируем ваши долги»

Схема: Поддельный МФО → оформление кредита на пенсионера → перевод денег мошенникам.
Новое наказание: 8 лет + запрет работать в финансовой сфере.

📝 Как действовать пенсионеру, если обманули: Пошаговая инструкция

Шаг 1. Срочно звоните в банк

  • Номер 24/7: 900 (для Сбербанка), 8800-100-24-24 (ВТБ).

  • Требуйте:
    Заблокировать карту;
    Отменить ошибочные платежи (если прошло <24 часов).

Шаг 2. Соберите доказательства

  • Скриншоты: СМС, истории звонков, страницы ввода данных;

  • Реквизиты: Номер карты/телефона мошенника;

  • Аудиозаписи: Разговоров с аферистами.

Шаг 3. Пишите заявление в полицию

Образец заявления (ключевые блоки):

Начальнику ОП № УМВД России по г. ____
От _________________________ (ФИО пенсионера),
тел: ______, паспорт: ______

ЗАЯВЛЕНИЕ
о преступлении (мошенничестве в отношении пенсионера)

«__» ______ 2025 г. я получил(а) звонок от лица, представившегося сотрудником банка. Мне сообщили, что моя карта заблокирована из-за подозрительных операций. Для разблокировки потребовали перевести 150 000 ₽ на карту 0000 0000 0000 0000 (Приложение 1: скриншот перевода).

Деньги переведены через СБП. Через 10 минут доступ в мобильный банк пропал.

Прошу:
1. Возбудить уголовное дело по ст. 159 УК РФ (мошенничество).
2. Установить владельца карты-получателя.
3. Привлечь виновных к ответственности.

Приложения:
1. Справка из банка о переводе.
2. Аудиозапись разговора (флеш-накопитель).
3. Скриншоты СМС.

Дата: __________ Подпись: __________

⚠️ Важно! Требуйте копию талона-уведомления — это доказательство обращения.

Шаг 4. Подайте иск о возмещении ущерба

  • Госпошлина: 0 ₽ для пенсионеров (ст. 333.36 НК РФ);

  • Требуйте:
    Возврат украденных денег;
    Компенсацию морального вреда (до 100 000 ₽).

⚖️ Как будет работать закон: 3 нюанса, о которых молчат

  1. «Двойная ответственность» для банков
    Если финансовая организация не вернула деньги по «золотому часу» (первые 24 часа), ее оштрафуют на 200% от суммы ущерба (поправки в ФЗ «О национальной платежной системе»).

  2. Конфискация имущества в пользу жертвы
    Новый закон разрешает изымать у осужденных:
    Квартиры, купленные на украденные деньги;
    Автомобили класса «премиум»;
    Цифровые активы (криптовалюту).

  3. Пожизненный запрет на работу с финансами
    Даже после выхода из тюрьмы мошенник не сможет:
    Работать в банках;
    Быть ИП;
    Руководить ООО.

🛡️ 5 способов защитить пожилых родственников прямо сейчас

  1. Установите «тревожную кнопку»
    Приложение «Стоп Мошенник» (ЦБ РФ) блокирует подозрительные звонки.

  2. Ограничьте лимиты переводов
    В мобильном банке выставите:
    Макс. 5 000 ₽/день через СБП;
    Запрет на онлайн-кредиты.

  3. Подключите SMS-оповещение для себя
    Получайте уведомления о всех операциях родителей.

  4. Проведите «уроки цифровой грамотности»
    Покажите на примерах, как выглядят фейковые сайты Сбербанка.

  5. Закажите соцкарту с чипом
    По ней нельзя оформить кредит — только получать пенсию.

💼 Ответственность банков: Что требуют изменить в законопроекте

Слабые места текущей версии:

  • Нет обязанности банков автоматически возвращать деньги пенсионерам;

  • Не предусмотрена компенсация морального вреда от финансовых организаций;

  • Не решен вопрос мгновенной блокировки подозрительных переводов.

Что предлагают юристы:

«Внести в закон презумпцию виновности банка. Если пенсионер перевел деньги мошеннику — финансовая организация обязана возместить ущерб в течение 5 дней. Исключение — если клиент передал пароли добровольно.»

💎 Заключение: Что делать сегодня, чтобы защитить свои деньги

  1. Пенсионерам:
    Никогда не называйте ПИН-коды и CVC → банки не требуют их по телефону!
    Проверяйте звонки «родственников в беде» → перезванивайте детям напрямую.

  2. Родственникам:
    Установите родителям приложение ЦБ РФ «Стоп Мошенник»;
    Оформите договор доверительного управления их счетами.

  3. Всем:
    Требуйте от депутатов быстрейшего принятия законаОтправить обращение через Госуслуги.

«Пенсия — не добыча для аферистов. Пора ставить решетку не только на их счета, но и на свободу». Делитесь этой статьей — защитим бабушек вместе!

Информации об авторе

Васильева Яна

Васильева Яна

Юрист в ИП Васильева Яна Сергеевна

4 подписчика19 постов

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

Комментарии

2
  • Татьяна
    Главный бухгалтер

    быстро, глянула, великолепное предложение, да и сама статья тоже!!! единственное напрягло: "Депутаты ЛДПР внесли"

    • Ирина

      Обычно, если депутаты от ЛДПР внесли, то так тихонько этот законопроект и "вынесли")))

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