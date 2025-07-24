Срочные новости для пенсионеров: мошенников будут сажать на 10 лет по новому закону ЛДПР
⚡ Громкое заявление: В чем суть законопроекта от 17 июля 2025 года
Ключевые изменения одним списком:
Возраст 60+ = отягчающее обстоятельство для любых видов мошенничества (ст. 159 УК РФ).
Сроки лишения свободы вырастут в 2 раза:
До 8 лет — за кражу с банковского счета пенсионера;
До 10 лет — за преступления с использованием электронных платежей.
Штрафы до 1 млн рублей — даже если мошенник не заработал.
Организованная группа получит максимальный срок.
💥 Цифры шокируют: По данным Генпрокуратуры, в 2024 году пенсионеры потеряли 87 млрд рублей от действий аферистов. Каждые 5 минут — новый пострадавший!
📊 Таблица: Сравнение наказаний «до» и «после» закона
🚨 3 главных типа мошенничества, которые ударят по аферистам
1. Телефонный терроризм: «Ваш сын в беде!»
Схема: Звонок → паника → требование выкупа → перевод на «секретный счет».
Новое наказание: До 8 лет тюрьмы даже за попытку (ст. 30 УК РФ).
2. Цифровое мошенничество: «Блокировка карты»
Схема: СМС «Ваша карта заблокирована» → ссылка на фейковый сайт → ввод данных → опустошение счета.
Новое наказание: До 10 лет + конфискация имущества.
3. Кредитные аферы: «Рефинансируем ваши долги»
Схема: Поддельный МФО → оформление кредита на пенсионера → перевод денег мошенникам.
Новое наказание: 8 лет + запрет работать в финансовой сфере.
📝 Как действовать пенсионеру, если обманули: Пошаговая инструкция
Шаг 1. Срочно звоните в банк
Номер 24/7: 900 (для Сбербанка), 8800-100-24-24 (ВТБ).
Требуйте:
Заблокировать карту;
Отменить ошибочные платежи (если прошло <24 часов).
Шаг 2. Соберите доказательства
Скриншоты: СМС, истории звонков, страницы ввода данных;
Реквизиты: Номер карты/телефона мошенника;
Аудиозаписи: Разговоров с аферистами.
Шаг 3. Пишите заявление в полицию
Образец заявления (ключевые блоки):
Начальнику ОП № УМВД России по г. ____
От _________________________ (ФИО пенсионера),
тел: ______, паспорт: ______
ЗАЯВЛЕНИЕ
о преступлении (мошенничестве в отношении пенсионера)
«__» ______ 2025 г. я получил(а) звонок от лица, представившегося сотрудником банка. Мне сообщили, что моя карта заблокирована из-за подозрительных операций. Для разблокировки потребовали перевести 150 000 ₽ на карту 0000 0000 0000 0000 (Приложение 1: скриншот перевода).
Деньги переведены через СБП. Через 10 минут доступ в мобильный банк пропал.
Прошу:
1. Возбудить уголовное дело по ст. 159 УК РФ (мошенничество).
2. Установить владельца карты-получателя.
3. Привлечь виновных к ответственности.
Приложения:
1. Справка из банка о переводе.
2. Аудиозапись разговора (флеш-накопитель).
3. Скриншоты СМС.
Дата: __________ Подпись: __________
⚠️ Важно! Требуйте копию талона-уведомления — это доказательство обращения.
Шаг 4. Подайте иск о возмещении ущерба
Госпошлина: 0 ₽ для пенсионеров (ст. 333.36 НК РФ);
Требуйте:
Возврат украденных денег;
Компенсацию морального вреда (до 100 000 ₽).
⚖️ Как будет работать закон: 3 нюанса, о которых молчат
«Двойная ответственность» для банков
Если финансовая организация не вернула деньги по «золотому часу» (первые 24 часа), ее оштрафуют на 200% от суммы ущерба (поправки в ФЗ «О национальной платежной системе»).
Конфискация имущества в пользу жертвы
Новый закон разрешает изымать у осужденных:
Квартиры, купленные на украденные деньги;
Автомобили класса «премиум»;
Цифровые активы (криптовалюту).
Пожизненный запрет на работу с финансами
Даже после выхода из тюрьмы мошенник не сможет:
Работать в банках;
Быть ИП;
Руководить ООО.
🛡️ 5 способов защитить пожилых родственников прямо сейчас
Установите «тревожную кнопку»
Приложение «Стоп Мошенник» (ЦБ РФ) блокирует подозрительные звонки.
Ограничьте лимиты переводов
В мобильном банке выставите:
Макс. 5 000 ₽/день через СБП;
Запрет на онлайн-кредиты.
Подключите SMS-оповещение для себя
Получайте уведомления о всех операциях родителей.
Проведите «уроки цифровой грамотности»
Покажите на примерах, как выглядят фейковые сайты Сбербанка.
Закажите соцкарту с чипом
По ней нельзя оформить кредит — только получать пенсию.
💼 Ответственность банков: Что требуют изменить в законопроекте
Слабые места текущей версии:
Нет обязанности банков автоматически возвращать деньги пенсионерам;
Не предусмотрена компенсация морального вреда от финансовых организаций;
Не решен вопрос мгновенной блокировки подозрительных переводов.
Что предлагают юристы:
«Внести в закон презумпцию виновности банка. Если пенсионер перевел деньги мошеннику — финансовая организация обязана возместить ущерб в течение 5 дней. Исключение — если клиент передал пароли добровольно.»
💎 Заключение: Что делать сегодня, чтобы защитить свои деньги
Пенсионерам:
Никогда не называйте ПИН-коды и CVC → банки не требуют их по телефону!
Проверяйте звонки «родственников в беде» → перезванивайте детям напрямую.
Родственникам:
Установите родителям приложение ЦБ РФ «Стоп Мошенник»;
Оформите договор доверительного управления их счетами.
Всем:
Требуйте от депутатов быстрейшего принятия закона → Отправить обращение через Госуслуги.
«Пенсия — не добыча для аферистов. Пора ставить решетку не только на их счета, но и на свободу». Делитесь этой статьей — защитим бабушек вместе!
Информации об авторе
Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .
Комментарии2
быстро, глянула, великолепное предложение, да и сама статья тоже!!! единственное напрягло: "Депутаты ЛДПР внесли"
Обычно, если депутаты от ЛДПР внесли, то так тихонько этот законопроект и "вынесли")))