Налоговый вычет за лекарства в 2025: Как вернуть 15 600 ₽ за таблетки и не запутаться в рецептах

Новый порядок 2025 года:

✍️ Образец заявления на уведомление:

В ИФНС № [номер]

От [ФИО], ИНН [XXX]

Заявление на выдачу уведомления о праве на вычет



Прошу подтвердить право на социальный налоговый вычет

по расходам на лекарства в сумме [XXX] ₽ за 2025 год.



Основание: пп. 3 п. 1 ст. 219 НК РФ.



Приложение:

1. Копии рецептов и чеков.

2. Копия свидетельства о рождении (для родителей).



Дата ________ Подпись _________