Права и льготы пенсионеров в России — 2025 год

✅ Заключение: Ваш пенсионный максимум – Как получить ВСЁ

Пенсия в России – это не только ежемесячная выплата. Это комплексная поддержка по закону. Главное – знать свои права и активно их требовать!

Итоговый Чек-лист Действий в 2025 Году:

Проверьте пенсию: Соответствует ли она ПМП в вашем регионе? Получаете ли доплату за иждивенцев или 100% ФВ после 80 лет? Оформите ЕДВ/ДЕМО: Узнайте в ПФР, относитесь ли вы к льготной категории. Отмените налоги: Подайте заявление на льготы по имущественному и транспортному налогам в ФНС. Снизьте ЖКУ: Рассчитайте, превышают ли платежи 22% дохода. Подайте на субсидию! Забудьте про капремонт: Если вам 70+ или 80+ – оформляйте компенсацию. Используйте медльготы: Пройдите диспансеризацию. Уточните право на льготные лекарства и протезирование. Отдохните за госсчет: Узнайте в СФР о санаторно-курортном лечении. Пользуйтесь проездом: Уточните свои льготы на транспорт в регионе.

