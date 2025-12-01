Пенсия по потере кормильца в 2025 году: что нужно знать о выплатах, превысивших 17 000 рублей

На что содержать детей, оплачивать жилье и покупать еду? Государство в такой момент обязано стать той опорой, которая не даст семье оказаться за чертой бедности. И эта опора — пенсия по случаю потери кормильца. Осенью 2025 года Социальный фонд России сообщил важную новость: средний размер этой выплаты впервые превысил психологически важную отметку в 17 000 рублей. Давайте разберемся, что скрывается за этой цифрой, кому и какие суммы положены на самом деле.
⚖️ Законодательная основа: ваше право на поддержку
Право на этот вид пенсионного обеспечения закреплено в Федеральном законе от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях». Этот документ определяет круг лиц, которые могут рассчитывать на выплаты, и условия их назначения. Главный принцип: эта пенсия — не милость государства, а компенсация того дохода, который семья теряет из-за смерти кормильца. Она призвана частично возместить утраченный источник средств к существованию и обеспечить хотя бы минимальную финансовую стабильность.
Важно понимать, что существует несколько видов пенсий по потере кормильца:
Страховая. Назначается, если у умершего был хотя бы один день страхового стажа.
Социальная. Назначается, если у умершего не было стажа вообще, либо если его смерть наступила в результате противоправных действий нетрудоспособного члена семьи.
Государственная. Для особых категорий, например, для семей военнослужащих, космонавтов, лиц, пострадавших от радиационных или техногенных катастроф.
💰 Что означают цифры от СФР: смотрим глубже среднего значения
Итак, по данным Социального фонда России, на 1 октября 2025 года средний размер этого вида пособия достиг 17 117 рублей в месяц. Но просто знать среднюю цифру — мало. Как говорится, дьявол кроется в деталях.
Ключевой нюанс: работающие и неработающие пенсионеры
В своем сообщении СФР разделил получателей на две категории, и это крайне важно для понимания реальной картины:
Для неработающих граждан средний размер пенсии составил 17 141 рубль.
Для работающих — 16 303 рубля.
Почему такая разница? Всё просто: работающим получателям пенсия по потере кормильца не индексируется ежегодно 1 февраля, как для неработающих. Индексация происходит только после того, как человек прекратит трудовую деятельность. Это сделано для того, чтобы работающий гражданин, уже имеющий доход, не получал проиндексированную выплату. Однако, как только он уволится, ему сделают перерасчет и будут выплачивать полную, актуальную сумму.
📊 Таблица: Динамика средней пенсии по потере кормильца в 2025 году
Чтобы наглядно увидеть динамику, посмотрим на изменение средней выплаты в течение года.
👨👩👧👦 Кому положена пенсия и как она рассчитывается?
Круг получателей этой пенсии четко определен законом.
Право на выплату имеют:
Дети (в том числе усыновленные), братья, сестры и внуки умершего кормильца — до 18 лет, а если они обучаются по очной форме, то до 23 лет.
Родители и супруг(а), если они достигли пенсионного возраста или являются инвалидами.
Бабушки и дедушки — при отсутствии других лиц, обязанных их содержать.
Один из родителей, супруг либо другой член семьи, который не работает, так как ухаживает за детьми, братьями, сестрами или внуками умершего, не достигшими 14 лет.
От чего зависит размер выплаты?
Размер страховой пенсии по потере кормильца рассчитывается по формуле:
Пенсия = СПК × ИПК + ФВ, где:
СПК — стоимость одного пенсионного коэффициента (балла) на день назначения пенсии.
ИПК — индивидуальный пенсионный коэффициент умершего кормильца (сумма всех его баллов).
ФВ — фиксированная выплата.
Именно фиксированная выплата устанавливается в твердом размере и ежегодно индексируется государством. Для детей, потерявших обоих родителей, или детей одинокой матери ФВ устанавливается в двойном размере, что существенно увеличивает итоговую сумму.
🛠️ Практическое руководство: как оформить пенсию шаг за шагом
Процесс оформления не так сложен, как кажется. Главное — действовать последовательно.
Шаг 1: Подготовка документов
Вам потребуется:
Паспорт заявителя (представителя) и СНИЛС.
Свидетельство о смерти кормильца.
Документы, подтверждающие родство (свидетельства о рождении, о браке и т.д.).
Трудовая книжка или иные документы о стаже умершего.
Справка о среднемесячном заработке кормильца (для расчета).
Другие документы по требованию СФР (например, справка из учебного заведения для детей старше 18 лет).
Шаг 2: Подача заявления
Сделать это можно несколькими способами:
Лично или через законного представителя в клиентской службе СФР.
Через МФЦ («Мои документы»).
Дистанционно, через портал «Госуслуги».
Шаг 3: Ожидание решения
Пенсия назначается с 1-го числа месяца, в котором вы подали заявление, но не ранее дня возникновения права на нее. Рассмотрение заявления занимает до 10 рабочих дней. Будьте готовы к тому, что специалист СФР может запросить дополнительные документы.
❓ Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Вопрос: Может ли студент-очник в 22 года получать эту пенсию?
Ответ: Да, безусловно. Право на выплату сохраняется до окончания обучения по очной форме, но не дольше чем до достижения 23 лет.
Вопрос: Что будет, если получатель пенсии устроится на работу?
Ответ: Выплата пенсии по потере кормильца не прекращается! Однако, как мы уже выяснили, она перестанет индексироваться. После увольнения её пересчитают с учетом всех пропущенных индексаций.
Вопрос: Положена ли пенсия, если кормилец официально не работал?
Ответ: Да, положена, но это будет уже не страховая, а социальная пенсия. Ее размер фиксирован и обычно несколько ниже страховой, но она также подлежит ежегодной индексации.
Вопрос: Насколько вырастет пенсия в будущем?
Ответ: Социальные пенсии (включая пенсию по потере кормильца) индексируются ежегодно с 1 апреля. Коэффициент индексации определяется исходя из уровня роста прожиточного минимума пенсионера за прошедший год. Тренд на постепенное увеличение сохраняется.
🔚 Заключение: ваша гарантия в трудную минуту
Превышение средней пенсии по потере кормильца планки в 17 000 рублей — это важный социальный маркер. Он показывает, что государство осознает свою ответственность перед семьями, пережившими утрату, и постепенно, хоть и медленно, увеличивает уровень их поддержки.
Подводя итоги, запомните главное:
Средний размер выплаты — 17 117 рублей, но реальная сумма зависит от стажа и зарплаты кормильца, а также от вашего статуса (работающий/неработающий).
Право на пенсию имеют не только дети, но и другие нетрудоспособные члены семьи, находившиеся на иждивении умершего.
Оформление максимально упрощено: подать заявление можно через «Госуслуги» или МФЦ.
Эта выплата — ваше законное право. Она предназначена для того, чтобы помочь вам пережить тяжелый период и сохранить хотя бы минимальный уровень финансовой стабильности.
Если вы или ваши близкие оказались в такой ситуации, не откладывайте обращение в Социальный фонд. Каждый день промедления — это упущенная возможность получить поддержку, которая вам положена по закону.
