Пенсия по потере кормильца в 2025 году: что нужно знать о выплатах, превысивших 17 000 рублей

💰 Что означают цифры от СФР: смотрим глубже среднего значения

Итак, по данным Социального фонда России, на 1 октября 2025 года средний размер этого вида пособия достиг 17 117 рублей в месяц. Но просто знать среднюю цифру — мало. Как говорится, дьявол кроется в деталях.

Ключевой нюанс: работающие и неработающие пенсионеры

В своем сообщении СФР разделил получателей на две категории, и это крайне важно для понимания реальной картины:

Для неработающих граждан средний размер пенсии составил 17 141 рубль .

Для работающих — 16 303 рубля.

Почему такая разница? Всё просто: работающим получателям пенсия по потере кормильца не индексируется ежегодно 1 февраля, как для неработающих. Индексация происходит только после того, как человек прекратит трудовую деятельность. Это сделано для того, чтобы работающий гражданин, уже имеющий доход, не получал проиндексированную выплату. Однако, как только он уволится, ему сделают перерасчет и будут выплачивать полную, актуальную сумму.