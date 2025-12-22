Пенсия по инвалидности в 2026 году: сколько прибавят и как узнать свою сумму?

17 000 рублей. Эта цифра в 2026 году станет новым рубежом для миллионов россиян, получающих пенсию по инвалидности. Но что скрывается за этим «средним» значением? Какой будет ваша личная прибавка, и какие ещё изменения готовит новый год?

Оказывается, некоторые категории получателей могут рассчитывать на значительно большее повышение за счёт особых условий. Давайте разберём всё по порядку, чтобы вы могли точно спрогнозировать свой доход и не упустить положенные по закону деньги.

От индексации до вашего кошелька: что изменится с 1 января 2026 года?

Пенсионная система в России предусматривает два основных вида пенсий по инвалидности, и индексируются они в разное время.

Страховая пенсия по инвалидности

Эта пенсия назначается тем, у кого есть хотя бы один день страхового стажа. Её повышение — на 7,6% — запланировано на 1 января 2026 года. После повышения её средний размер по стране, согласно расчётам РИА Новости, достигнет 17,1 тыс. рублей.

Для работающих пенсионеров средняя выплата составит около 17,3 тыс. рублей .

Для неработающих — 17,0 тыс. рублей.

Социальная пенсия по инвалидности

Эта пенсия назначается тем, у кого вообще нет страхового стажа. Её индексация на 6,8% пройдёт 1 апреля 2026 года. После этого её средний размер также приблизится к 17 тысячам рублей: около 17,1 тыс. для работающих и 16,9 тыс. для неработающих получателей.

Для наглядности все ключевые цифры собраны в таблице.

Таблица: Средние размеры пенсий по инвалидности в 2026 году после индексации

Важно помнить, что это средние значения по стране. Ваша личная пенсия рассчитывается по индивидуальной формуле и может отличаться в большую или меньшую сторону.

Особое повышение для двух категорий: инвалидов I группы и граждан старше 80 лет

Помимо общей индексации, с 1 января 2026 года произойдёт автоматическое повышение пенсии для двух особых категорий граждан. Речь идёт о удвоении фиксированной выплаты — базовой части страховой пенсии.

Кому положено:

Инвалидам I группы, независимо от возраста. Гражданам, достигшим возраста 80 лет (тем, кому исполнилось 80 в декабре 2025 года, повышение назначат с января 2026-го).

Как это работает:

Фиксированная выплата к страховой пенсии в 2026 году составит 9 584,69 рубля .

У получателей из указанных категорий эта сумма автоматически удваивается, добавляя к пенсии те самые 9 584,69 рубля .

Ключевое условие: повышение назначается только по одному основанию. Если инвалид I группы достигает 80 лет, повторного удвоения не последует.

Это повышение носит заявительный характер только в части подтверждения факта инвалидности или возраста. Если все данные уже есть в распоряжении Социального фонда России (СФР), перерасчёт произведут автоматически.

Как самому рассчитать свою будущую пенсию и узнать точную сумму?

Не хотите гадать? Вы можете точно рассчитать свою пенсию после январской индексации. Для этого нужно знать две величины:

Фиксированная выплата в 2026 году: 9 584,69 руб.. Стоимость одного пенсионного балла (ИПК) в 2026 году: 156,76 руб..

Формула проста: Пенсия = (Количество ваших баллов × 156,76 руб.) + 9 584,69 руб.

Количество накопленных пенсионных баллов можно легко посмотреть в своём личном кабинете на портале «Госуслуги» или в мобильном приложении СФР. Там же после индексации отобразится и новый точный размер ежемесячной выплаты.

Практические шаги: как проверить начисления и куда обращаться?

Следите за первыми выплатами. Часть пенсионеров, кто получает деньги в первой половине месяца (до 11 числа), получат проиндексированную пенсию за январь уже в конце декабря 2025 года. Это сделано для удобства из-за новогодних праздников. Проверьте личный кабинет. Это самый быстрый способ увидеть все начисления, историю выплат и актуальный размер пенсии. Обратитесь в клиентскую службу СФР. Если у вас нет доступа к интернету или возникли вопросы, можно лично посетить отделение фонда или МФЦ.

Заключение: 2026 год принесёт плановое повышение и особые условия для самых уязвимых

Подведём итоги. Пенсии по инвалидности в 2026 году ждёт плановое и ощутимое повышение. Страховые пенсии подрастут на 7.6%, а социальные — на 6.8%, что в среднем выведет их за уровень 17 тысяч рублей.

Главные выводы для вас:

Рассчитайте свою прибавку точно, зная количество своих пенсионных баллов и используя новую стоимость балла (156,76 руб.) и фиксированную выплату (9 584,69 руб.). Инвалидам I группы и гражданам старше 80 лет следует ждать дополнительного значительного увеличения за счёт удвоения фиксированной выплаты. Работающим пенсионерам индексация теперь тоже положена, и в среднем их выплаты будут чуть выше, чем у неработающих. Проверить всё проще всего через личный кабинет на «Госуслугах» или в приложении СФР.

Это повышение — важная мера поддержки, но помните, что государство гарантирует, что доход неработающего пенсионера не будет ниже регионального прожиточного минимума. Если ваша пенсия после всех перерасчётов окажется ниже этого уровня, вам автоматически будет назначена социальная доплата.

Будьте внимательны к своим пенсионным правам, задавайте вопросы в СФР и планируйте свой бюджет с учётом новых, более высоких сумм.