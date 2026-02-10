Пенсионный возраст могут вернуть к 55/60 лет: Разбираем сенсационный законопроект

Огромный вопрос: а что с теми, кто уже вышел на пенсию по повышенному возрасту?

Это самый болезненный и политически сложный аспект. Законопроект, как и многие подобные инициативы, не предусматривает компенсаций или пересчета для тех, кто уже вышел на пенсию в период с 2019 по 2026 год.

Простыми словами: Если вы, мужчина, родившийся в 1959 году, с трудом доработали до 61 года и вышли на пенсию в 2020-м, ваш возраст не пересчитают обратно на 60 лет, и вы не получите компенсацию за «пропущенный» год выплат. Законопроект работает только на будущее.

Именно этот момент вызывает больше всего споров и критики, так как нарушает принцип равного отношения.