Пенсионный возраст могут вернуть к 55/60 лет: Разбираем сенсационный законопроект

3 февраля 2026 года был зарегистрирован законопроект № 1139886-8, который предлагает вернуть старые, привычные многим нормы: 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин. Это не слухи, а официальный документ, с которым может ознакомиться каждый. Но что это на самом деле значит? Обещание светлого будущего или политический жест? Давайте без эмоций и паники разберем, что предлагают депутаты, как это может работать и что делать нам, простым гражданам, в этой ситуации.
Суть законопроекта: возврат к прошлому или новая реальность?
Законопроект носит радикальный характер. Его авторы предлагают не просто скорректировать, а полностью отменить ключевой закон предыдущей реформы.
Основные положения документа:
Признание утратившим силу Федерального закона от 03.10.2018 № 350-ФЗ. Это тот самый закон, с которого началось повышение пенсионного возраста с 1 января 2019 года. Фактически предлагается стереть его с правового поля.
Установление пенсионного возраста на уровне 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин. Это должно быть прописано в статье 8 Федерального закона № 400-ФЗ «О страховых пенсиях».
Предлагаемая дата вступления в силу — 1 июля 2026 года.
Если максимально упростить: депутаты хотят нажать на «кнопку отмены» и вернуться к системе, которая действовала до 2019 года, причем сделать это в сжатые сроки.
Сравнительная таблица: Что есть, что предлагают и что будет, если ничего не менять
Кого это затронет в первую очередь? Группы «немедленного выигрыша»
Если бы законопроект приняли в текущем виде и он вступил в силу 1 июля 2026 года, то право на пенсию мгновенно получили бы миллионы людей, которые по нынешним правилам должны ждать еще несколько лет.
Пример 1: Мужчина 1966 года рождения.
По текущим правилам: Должен был выйти на пенсию в 2028 году (в 62 года, с учетом переходного периода).
По новому законопроекту: На 1 июля 2026 года ему исполняется 60 лет. Он получает право выйти на пенсию немедленно, выиграв более 2 лет.
Пример 2: Женщина 1971 года рождения.
По текущим правилам: Должна была выйти на пенсию в 2031 году (в 60 лет, окончание реформы).
По новому законопроекту: На 1 июля 2026 года ей 55 лет. Она также получает право выйти на пенсию сразу, выиграв около 5 лет.
Таким образом, главными бенефициарами станут:
Мужчины 1966-1968 годов рождения и женщины 1971-1973 годов рождения, которые находятся в самом «эпицентре» переходного периода.
Все, кто моложе, просто будут выходить по старым, более ранним срокам.
Огромный вопрос: а что с теми, кто уже вышел на пенсию по повышенному возрасту?
Это самый болезненный и политически сложный аспект. Законопроект, как и многие подобные инициативы, не предусматривает компенсаций или пересчета для тех, кто уже вышел на пенсию в период с 2019 по 2026 год.
Простыми словами: Если вы, мужчина, родившийся в 1959 году, с трудом доработали до 61 года и вышли на пенсию в 2020-м, ваш возраст не пересчитают обратно на 60 лет, и вы не получите компенсацию за «пропущенный» год выплат. Законопроект работает только на будущее.
Именно этот момент вызывает больше всего споров и критики, так как нарушает принцип равного отношения.
Почему этот законопроект может НЕ пройти? Аргументы скептиков
Внесение законопроекта — это только начало долгого пути. У него есть серьезные политические и, что важнее, экономические противовесы.
Финансовая нагрузка на бюджет. Возврат к старым нормам приведет к резкому увеличению числа пенсионеров при сокращении числа работающих. По оценкам экспертов, это потребует дополнительно несколько триллионов рублей ежегодно только на пенсионные выплаты. Вопрос: откуда взять эти деньги? Варианты — повышение налогов, увеличение дефицита бюджета, сокращение других расходов (на медицину, образование, инфраструктуру) — все они крайне непопулярны.
Демографический тренд. Основным аргументом реформы 2018 года была растущая нагрузка на трудоспособное население из-за старения нации. За прошедшие годы эта проблема никуда не делась.
Мнение Правительства РФ. Согласно процедуре, Правительство дает официальный отзыв на законопроект. Учитывая катастрофические последствия для бюджетной системы, этот отзыв с вероятностью 99,9% будет резко отрицательным. Это не «зарубит» проект, но сильно снизит его шансы.
Долгий законодательный процесс. Проекту предстоят три чтения в Госдуме, одобрение Советом Федерации и подпись Президента. На любом этапе он может быть отклонен, отправлен на доработку или просто «заморожен».
Что делать простому человеку? Практическая инструкция на 2026 год
Пока законопроект висит в воздухе, нельзя строить жизненные планы, целиком полагаясь на него. Но и игнорировать его нельзя.
Ваш план действий:
Не принимайте скоропалительных решений. Не стоит увольняться с работы в ожидании, что с 1 июля вам назначат пенсию. Продолжайте трудовую деятельность и накопление стажа.
Рассчитайте свой возраст по разным сценариям.
Сценарий А (по действующему закону): Воспользуйтесь калькулятором на сайте СФР.
Сценарий Б (по законопроекту): Отнимите от общеустановленного порога (60/55) свой год рождения. Поймите, насколько раньше вы могли бы выйти.
Продолжайте копить пенсионные баллы (ИПК). Независимо от возраста выхода, для самой пенсии нужны стаж и баллы. Чем их больше, тем выше выплата. Официальная зарплата — ваш лучший союзник.
Следите за судьбой законопроекта. Это можно делать через официальный ресурс sozd.duma.gov.ru, введя номер 1139886-8. Смотрите стадию рассмотрения, читайте заключения.
Готовьте документы к стандартному сроку. За полгода-год до выхода на пенсию по нынешнему графику обратитесь в СФР для предварительной проверки документов. Если законопроект чудом примут, вы оперативно подадите заявление. Если нет — вы будете готовы выйти по действующим правилам.
Частые вопросы (FAQ) по законопроекту
Вопрос 1: Если я уже на пенсии, мне будет перерасчет?
Ответ: Согласно тексту законопроекта — нет. Он не имеет обратной силы и не предусматривает компенсаций.
Вопрос 2: Сохранятся ли льготы для «северян», учителей, медиков?
Ответ: Скорее всего, да. Законопроект отменяет только повышение общеустановленного возраста. Льготные категории, прописанные в других законах (ст. 30-32 ФЗ-400), должны сохранить свои права, возможно, с учетом нового базового порога.
Вопрос 3: Что будет с накопительной пенсией?
Ответ: Ничего. Накопительная система существует отдельно и не зависит от изменения страхового возраста.
Вопрос 4: Может ли Президент отклонить такой закон, если его примут депутаты?
Ответ: Да, это его конституционное право. Учитывая позицию Правительства и бюджетные риски, такой сценарий вероятен.
Заключение: Больше вопросов, чем ответов
Законопроект о возврате пенсионного возраста — это громкая политическая инициатива, которая вскрывает старые социальные раны и ставит сложные экономические вопросы.
Что мы имеем на февраль 2026 года?
Факт: Законопроект внесен, он реален и будет рассматриваться.
Шансы на принятие: В текущем виде — крайне низкие из-за неподъемной финансовой нагрузки.
Возможный компромисс: Дебаты вокруг этого проекта могут привести к точечным смягчениям действующей реформы, но не к ее полной отмене. Например, могут ввести более гибкие условия для некоторых категорий или дополнить меры поддержки предпенсионеров.
Главный вывод для граждан: Не рассчитывайте на этот законопроект в своем планировании. Ориентируйтесь на действующее законодательство и продолжайте копить стаж и баллы. Если произойдет чудо и его примут — это будет приятным сюрпризом, позволившим выйти на пенсию раньше. Если нет — вы не окажетесь в проигрыше, потому что не строили на этом воздушных замков.
Пенсионная система требует стабильности и предсказуемости. Резкие скачки туда-обратно никому не идут на пользу. Поэтому самым разумным сейчас остается спокойная, взвешенная подготовка к пенсии по тем правилам, которые прописаны в законе сегодня.
