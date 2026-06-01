Повышение пенсии в 2027 году, какова будет индексация и кому положено

С 2027 года в России вступает в силу новый порядок индексации страховых пенсий, закреплённый в нормах Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях». Вместо традиционной январской индексации, которая проводилась с 2019 года, пенсионеров ждёт двухэтапное повышение — 1 февраля и 1 апреля. При этом принципиально меняется механизм расчёта прибавки: первая волна индексации привязывается к фактической, а не прогнозной инфляции, вторая — к финансовым возможностям Социального фонда России (СФР) и динамике заработных плат в стране.

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, комментируя грядущие изменения, подчеркнул, что 1 февраля происходит индексация на уровень фактической инфляции — именно той, что зафиксирована по итогам прошедшего года. А 1 апреля последует дополнительное увеличение, зависящее от возможностей бюджета Социального фонда.

Эти правила были заложены в закон ещё в 2013 году, однако их действие временно приостанавливалось и возобновится только с 2027 года. Депутаты Госдумы Алексей Говырин и Нилов неоднократно подчёркивали: новый подход повысит пенсии ровно на величину реальной инфляции, а не на «среднюю температуру по больнице», как это часто бывало раньше, когда деньги на доиндексацию уходили в туман.

В 2026 году система работала по старым правилам: страховые пенсии были проиндексированы один раз — с 1 января на 7,6 процента. Однако конкретные параметры индексации в 2027 году до сих пор окончательно не утверждены. Правительство РФ внесёт проект федерального бюджета на 2027 год в Госдуму осенью 2026 года, тогда же и будут определены точные цифры.