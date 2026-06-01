Повышение пенсии в 2027 году, какова будет индексация и кому положено

Что случилось?
С 2027 года в России вступает в силу новый порядок индексации страховых пенсий, закреплённый в нормах Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях». Вместо традиционной январской индексации, которая проводилась с 2019 года, пенсионеров ждёт двухэтапное повышение — 1 февраля и 1 апреля. При этом принципиально меняется механизм расчёта прибавки: первая волна индексации привязывается к фактической, а не прогнозной инфляции, вторая — к финансовым возможностям Социального фонда России (СФР) и динамике заработных плат в стране.
Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, комментируя грядущие изменения, подчеркнул, что 1 февраля происходит индексация на уровень фактической инфляции — именно той, что зафиксирована по итогам прошедшего года. А 1 апреля последует дополнительное увеличение, зависящее от возможностей бюджета Социального фонда.
Эти правила были заложены в закон ещё в 2013 году, однако их действие временно приостанавливалось и возобновится только с 2027 года. Депутаты Госдумы Алексей Говырин и Нилов неоднократно подчёркивали: новый подход повысит пенсии ровно на величину реальной инфляции, а не на «среднюю температуру по больнице», как это часто бывало раньше, когда деньги на доиндексацию уходили в туман.
В 2026 году система работала по старым правилам: страховые пенсии были проиндексированы один раз — с 1 января на 7,6 процента. Однако конкретные параметры индексации в 2027 году до сих пор окончательно не утверждены. Правительство РФ внесёт проект федерального бюджета на 2027 год в Госдуму осенью 2026 года, тогда же и будут определены точные цифры.
Что решили суды?
Судебная практика 2025–2026 годов сформировала устойчивую позицию по спорам об индексации пенсий. Суды всех уровней — от районных до Верховного — чётко обозначили, что Социальный фонд обязан применять актуальные коэффициенты индексации, а ошибки в их применении подлежат исправлению в судебном порядке.
Дело № 2-312/2025 (Глазовский районный суд Удмуртской Республики, решение от 21 марта 2025 года)
Пенсионерка обратилась в суд с иском к Отделению Социального фонда по Удмуртской Республике, требуя пересчитать размер страховой пенсии по старости, назначенной ей в 2024 году. Истица утверждала, что ответчик при расчёте необоснованно применил понижающий коэффициент по причине её неполного стажа, при этом не учёл президентские доплаты и не произвёл индексацию в соответствии с действующим законодательством. В ходе разбирательства выяснилось, что Социальный фонд действительно допустил ошибку в расчёте страхового стажа истицы. Суд, изучив представленные документы, удовлетворил исковые требования частично, обязав ответчика произвести перерасчёт пенсии с даты её назначения с учётом всех пропущенных индексаций и доплатить образовавшуюся задолженность.
Ключевой вывод суда: Социальный фонд обязан при расчёте размера пенсии учитывать все периоды страхового стажа, подтверждённые документально, и производить индексацию в соответствии с установленными законодательством коэффициентами.
Дело № 2-468/2025 (Свердловский районный суд г. Костромы, решение от 24 апреля 2025 года)
Гражданин, получающий пенсию по инвалидности, обратился в суд с требованием обязать Социальный фонд произвести перерасчёт пенсии с учётом индексации, на которую, по его мнению, он имел право. Ответчик отказал, ссылаясь на то, что истец не представил необходимых документов, подтверждающих его право на повышенную выплату. Суд установил, что истец действительно не предоставил часть запрашиваемых документов, однако Социальный фонд не проявил должной инициативы в их истребовании. Суд указал, что бремя доказывания обоснованности отказа лежит на пенсионном органе. Поскольку ответчик не доказал отсутствие у истца права на индексацию, суд обязал Социальный фонд произвести перерасчёт и выплатить недополученные суммы.
Дело № 88-1234/2026 (Второй кассационный суд общей юрисдикции, определение от 14 февраля 2026 года)
Данное дело касалось работающего пенсионера, который оспаривал отказ Социального фонда в индексации его пенсии. Ответчик пояснил, что истец продолжает трудовую деятельность, а индексация пенсий работающих пенсионеров в спорный период не проводилась. Суд кассационной инстанции разъяснил, что с 1 января 2025 года мораторий на индексацию пенсий работающих пенсионеров был отменён, и теперь они получают индексацию наравне с неработающими. Суд отменил решение нижестоящих инстанций, отказавших в иске, и направил дело на новое рассмотрение с указанием на необходимость применения актуальных норм законодательства.
Единая позиция судов
Позиция судов, сформировавшаяся к 2026 году, такова: при разрешении споров об индексации пенсий суды исходят из приоритета прав граждан на получение полной и своевременной выплаты. Ошибки в расчётах стажа или неправильное применение коэффициентов индексации должны устраняться Социальным фондом самостоятельно или по решению суда. Если пенсионер доказал факт недостоверного учёта его стажа или доходов, суд встаёт на его сторону.
Корень проблемы и как исправить в рамках закона
Почему возникла необходимость в изменении правил индексации?
Прежний порядок, при котором пенсии индексировались один раз в год — с 1 января — по прогнозному уровню инфляции, создавал системную проблему: реальная инфляция зачастую отличалась от прогнозной, и пенсионеры либо недополучали причитающиеся им средства, либо получали авансом, без привязки к реальному росту цен. Кроме того, однократная индексация не учитывала динамику доходов Социального фонда, которые напрямую зависят от уровня заработных плат работающих граждан.
Что именно изменилось с 2027 года:
Прогнозные цифры на 2027 год: сколько добавят?
Окончательные параметры индексации на 2027 год будут определены при принятии федерального бюджета осенью 2026 года. Однако эксперты и депутаты уже озвучивают прогнозные значения.
По информации председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова, в 2027 году планируется двухэтапная индексация страховых пенсий. Конкретный процент повышения пока неизвестен, есть только прогнозируемый. С 1 февраля 2027 года страховые пенсии повысят на уровень инфляции, зафиксированной по итогам 2026 года. Предварительный прогноз Минэкономразвития, обновлённый 12 мая 2026 года, составляет 5,2%. С 1 апреля 2027 года последует дополнительное повышение, которое может составить от 1% до 3,4% в зависимости от доходов Социального фонда.
Кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин прогнозирует, что страховые пенсии в 2027 году вырастут на 7,5%, а в 2028 году — на 8%. По его расчётам, средний размер страховой пенсии по старости в 2027 году превысит 29 тысяч рублей, а в 2028 году составит более 31 тысячи рублей. Экономист также подчеркнул, что страховые пенсии продолжат увеличиваться в реальном выражении, то есть выше уровня инфляции.
Депутат Госдумы Никита Чаплин ранее называл другие цифры: в 2027 году запланированы повышения на 4% и 4,1% соответственно. Такие расхождения в прогнозах связаны с тем, что окончательные параметры будут зависеть от фактической инфляции по итогам 2026 года, а также от результатов исполнения бюджета Социального фонда.
Кому и как повысят пенсии в 2027 году
Важно понимать, что новый порядок двухэтапной индексации относится только к страховым пенсиям (по старости, по инвалидности, по случаю потери кормильца). Иные категории пенсионеров будут получать повышение по отдельным графикам.
Работающие пенсионеры находятся в особом положении. С 2025 года мораторий на индексацию их пенсий был отменён, и теперь они получают индексацию наравне с неработающими. При этом для них сохраняется ежегодный августовский беззаявительный перерасчёт по страховым взносам, перечисленным работодателем. Максимальная прибавка ограничена тремя пенсионными коэффициентами (ИПК). Стоимость одного ИПК в 2027 году вырастет за счёт январской индексации, и, соответственно, максимальная августовская прибавка увеличится по сравнению с 2026 годом.
Получатели социальных пенсий и пенсий по государственному пенсионному обеспечению также получат повышение. Их пенсии будут индексироваться с 1 апреля 2027 года. Коэффициент индексации для этой категории определяет правительство, исходя из роста прожиточного минимума пенсионера за прошедший год. В отличие от страховых, социальные пенсии индексируются один раз в год.
Почему важно контролировать свои начисления самостоятельно и как исправить ошибку
Социальный фонд загружен колоссальным объёмом информации: в системе зарегистрированы десятки миллионов застрахованных лиц, а базы данных с годами накапливают расхождения. В таких условиях автоматизированные системы могут пропустить часть ваших периодов работы. Устаревший парк ПО в региональных подразделениях иногда «забывает» включить в расчёт старые записи из трудовой книжки, неверно учитывает заработную плату за периоды до 2002 года или теряет сведения о работе на малом предприятии, которое уже ликвидировано и давно не подавало отчёты.
Если после индексации вы заметили, что прибавка меньше обещанной, алгоритм действий следующий.
Шаг 1. Проверьте свой стаж и заработок
Запросите выписку из индивидуального лицевого счёта через портал «Госуслуги» или в клиентской службе СФР. Сверьте все периоды работы с трудовой книжкой. Если каких-то лет не хватает или есть расхождения в суммах заработка, необходимо их фиксировать.
Шаг 2. Соберите подтверждающие документы
Для подтверждения утерянных периодов работы подойдут архивные справки, показания свидетелей (не менее двух), копии приказов о приёме и увольнении, квитанции об уплате страховых взносов (для периода самозанятости).
Шаг 3. Подайте заявление о перерасчёте
Заявление с приложением всех подтверждающих документов подаётся в клиентскую службу Социального фонда по месту жительства или через МФЦ. Срок рассмотрения заявления — 10 рабочих дней.
Шаг 4. Обратитесь в суд
Если Социальный фонд отказывает в перерасчёте даже после предоставления всех документов, выход один — суд. Судебная практика 2025–2026 годов показывает, что суды удовлетворяют до 80 процентов таких исков. Судья легко отличит добросовестного пенсионера, десятилетиями платившего налоги, от мошенника. Поэтому не затягивайте: поход в суд может вернуть вам годы недоплаченных денег.
Риски, о которых стоит знать
Несмотря на позитивные изменения, есть несколько важных моментов. Во-первых, как уже отмечалось, точные параметры индексации на 2027 год будут утверждены только при принятии бюджета осенью 2026 года. Прогнозные цифры (5,2%, 4%, 7,5%) — это лишь ориентиры, окончательное решение может отличаться.
Во-вторых, Социальный фонд не обязан ежегодно предупреждать вас о предстоящей индексации. Расчёты происходят в автоматическом режиме, и пенсионеру приходит лишь итоговая сумма. Единственный способ контролировать начисления — самостоятельная проверка через выписки ИЛС.
В-третьих, сохраняется риск ошибок при «перекладке» старых бумажных трудовых книжек в электронный вид. Если запись в вашей трудовой сделана нечитаемо или печать размыта, при переносе данных в цифровую базу её могут просто пропустить. За этим тоже нужно следить.
В-четвёртых, для работающих пенсионеров сохраняется ограничение на августовский перерасчёт — не более трёх пенсионных баллов в год. Это ограничение не снимается даже при очень высокой зарплате.
Заключение
2027 год станет знаковым для пенсионной системы России. Двухэтапная индексация страховых пенсий — 1 февраля по фактической инфляции и 1 апреля с учётом доходов Социального фонда — делает механизм повышения пенсий более прозрачным и справедливым. Прогнозные цифры варьируются от 5,2% до 7,5% в общей сложности, но окончательные параметры будут определены федеральным законом о бюджете осенью 2026 года.
Для всех пенсионеров: главная рекомендация — не оставляйте контроль за своими начислениями на откуп автоматизированным системам. Запросите выписку из индивидуального лицевого счёта, проверьте стаж и заработок. Если нашли расхождения — немедленно обращайтесь в Социальный фонд с заявлением о перерасчёте. При отказе — в суд. Судебная практика 2025–2026 годов работает в вашу пользу.
Для работающих пенсионеров: помните, что вы получаете индексацию наравне с неработающими. С 1 февраля и 1 апреля 2027 года ваша пенсия будет повышена по общим правилам. Кроме того, ежегодный августовский перерасчёт (1 августа 2027 года) добавит до трёх пенсионных коэффициентов — в деньгах эта сумма будет больше, чем в 2026 году, за счёт роста стоимости балла.
Для будущих пенсионеров: уже сейчас проверяйте свою трудовую книжку и сверяйте её с данными в Социальном фонде. Исправить ошибки сейчас гораздо проще, чем через 10–15 лет, когда предприятие-работодатель может уже не существовать. Следите за новостями: осенью 2026 года, после утверждения бюджета, будут названы точные цифры индексации на 2027 год.
Двухэтапная индексация пенсий — это как дважды подогреть вчерашний суп: вроде бы горячее, но вкус всё тот же.
ключевое:
В статье многоратно повторяется термин "фактическая инфляция". На самом индексация производится по "роскомстатовской" инфляции, которая традиционно очень далека от реальной.