«С 1 марта 2027 года вступает в силу закон, по которому водительские права будут аннулироваться»

Вы спокойно живёте, водите машину, проходите медкомиссию раз в десять лет. А потом — бац! — вам приходит уведомление: ваши водительские права аннулированы. Без суда, без разбирательств, без возможности оспорить на месте. Звучит как страшилка? А с 1 марта 2027 года это станет реальностью для тысяч российских водителей.

Новый закон кардинально меняет правила игры: теперь ГИБДД будет аннулировать права автоматически при выявлении у водителя медицинских противопоказаний или при отказе пройти внеочередное освидетельствование. И самое главное — никаких судов не потребуется. Достаточно того, что информация о вашем диагнозе попадёт в единую базу Минздрава и автоматически передастся в ГИБДД.