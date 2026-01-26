Цифровая трансформация закупок: почему 2025-й стал годом «режима», а не рывка

В 2025 году российский рынок закупок определяли два ключевых тренда: усиление регуляторного давления и ускорение цифровизации. Формально объемы торгов по данным Минфина и площадок почти не изменились: количество электронных процедур по 44-ФЗ и 223-ФЗ колебалось в пределах 3%. Но по качеству рынок стал другим: меньше устойчивых поставщиков, больше отчетности и выше запрос к автоматизации.

Мы не ожидали в 2025 году какого-то прорыва на рынке. В рамках нашей площадки мы сфокусировались на внутренних задачах и технологическом развитии, и в этом смысле год оправдал ожидания. Что касается общих тенденций — качественного скачка на рынке не случилось.

Можно отметить, что регуляторное давление на 223-ФЗ усилилось сильнее, чем предполагали. По сути, подзаконные акты начали «подтягивать» 223-ФЗ к логике 44-ФЗ — через национальный режим, дополнительные отчеты, требования к приоритету российской продукции. При этом обещанного «облегчения жизни поставщикам» не произошло. Законопроекты, которые должны были упростить доступ к госзакупкам, на практике превратились в новые фильтры и привели к дополнительным издержкам.

Позитивным фактом является сохранение количества процедур и общего объема конкурентных закупок в электронном виде. Однако это уже рынок с совершенно другими игроками. Почему?

Три года подряд мы фиксируем устойчивый тренд: ежегодно среднее количество заявок на закупку падает на 5–7 % и сокращается доля «постоянных» поставщиков, которые участвуют в торгах из года в год. Безусловно база активных участников обновляется, но не за счет органического роста, а за счет ротации — одни уходят, приходят другие. Это не признак здорового роста. Ведь если бизнесу комфортно, он наращивает экспертизу и долю в закупках. Массовая ротация означает, что прежние игроки не выдерживают регуляторики, маржи или требований и выходят из гонки.