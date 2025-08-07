Я боюсь нанимать сотрудников — бизнес еще не зарабатывает

Знакомо? На старте у большинства предпринимателей именно такая мысль. Кажется логичным: «Пока я не зарабатываю, зачем мне нанимать кого-то еще — это же лишние расходы!».

🚫 Но это ограничивающее убеждение

Оно сильно тормозит рост.

💡 Давайте разложим по полочкам

Когда вы в одиночку запускаете бизнес — вы:

👨‍💼 продавец

📣 маркетолог

📦 упаковщик

📊 бухгалтер

📱 менеджер

🚚 курьер.

Это нормально. Но только на старте.

Потом вы просто упираетесь в потолок. Не потому что мало заказов, а потому что физически не можете вытащить больше.

🎯 А теперь представьте

🔹 Вы нанимаете продажника — человека, у которого одна задача: продавать



🔹 Он не сидит на зарплате, а получает % от продаж



🔹 Он делает холодные звонки, пишет в директ, обрабатывает заявки, отвечает клиентам в мессенджерах

📊 И вот — реальные цифры

🧾 Оклад: 20 000 ₽



📈 % от продаж: 10%



💬 В первый месяц он закрывает заказов на 200 000 ₽

💸 Его доход: 20 000 ₽ (оклад) + 20 000 ₽ (процент) = 40 000 ₽



💰 Ваш доход: 160 000 ₽, которых не было бы без него

🔑 Самое важное

❗ Вы не тратили на это время.



Вы занялись тем, что действительно важно: развитием, партнёрствами, продуктом, масштабом.

🌀 Парадоксально, но факт

Найм первого сотрудника — это не расход. Это способ ускорить рост, перейти на новый уровень и наконец перестать быть «всё в одном».

✨ Хотите расти — делегируйте

Хоть частично. Хоть одну функцию.

И вы удивитесь, сколько возможностей высвобождается, когда не вы всё тянете.

🤔 Поделитесь в комментариях:



Что вы пока не решаетесь делегировать? И почему? 💬

