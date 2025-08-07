Я боюсь нанимать сотрудников — бизнес еще не зарабатывает
🚫 Но это ограничивающее убеждение
Оно сильно тормозит рост.
💡 Давайте разложим по полочкам
Когда вы в одиночку запускаете бизнес — вы:
👨💼 продавец
📣 маркетолог
📦 упаковщик
📊 бухгалтер
📱 менеджер
🚚 курьер.
Это нормально. Но только на старте.
Потом вы просто упираетесь в потолок. Не потому что мало заказов, а потому что физически не можете вытащить больше.
🎯 А теперь представьте
🔹 Вы нанимаете продажника — человека, у которого одна задача: продавать
🔹 Он не сидит на зарплате, а получает % от продаж
🔹 Он делает холодные звонки, пишет в директ, обрабатывает заявки, отвечает клиентам в мессенджерах
📊 И вот — реальные цифры
🧾 Оклад: 20 000 ₽
📈 % от продаж: 10%
💬 В первый месяц он закрывает заказов на 200 000 ₽
💸 Его доход: 20 000 ₽ (оклад) + 20 000 ₽ (процент) = 40 000 ₽
💰 Ваш доход: 160 000 ₽, которых не было бы без него
🔑 Самое важное
❗ Вы не тратили на это время.
Вы занялись тем, что действительно важно: развитием, партнёрствами, продуктом, масштабом.
🌀 Парадоксально, но факт
Найм первого сотрудника — это не расход. Это способ ускорить рост, перейти на новый уровень и наконец перестать быть «всё в одном».
✨ Хотите расти — делегируйте
Хоть частично. Хоть одну функцию.
И вы удивитесь, сколько возможностей высвобождается, когда не вы всё тянете.
🤔 Поделитесь в комментариях:
Что вы пока не решаетесь делегировать? И почему? 💬
