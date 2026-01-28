Предварительный контроль со стороны ФТС

В последние годы Федеральная таможенная служба РФ меняет стратегию контроля ввозимых товаров. Акцент переносится с проверки уже оформленных деклараций на предварительный мониторинг, то есть анализ поставок еще до момента подачи декларации на товары (ДТ).

Данный подход стал стандартной практикой для всех участников внешнеэкономической деятельности (ВЭД), вне зависимости от объемов импорта и страны-производителя. Понимание новых правил необходимо для минимизации рисков и задержек при ввозе продукции.

Что представляет собой предварительный контроль и его цели? Это комплексный анализ, проводимый ФТС до подачи декларации. Это не только поверхностный просмотр документов, а полноценная аналитическая оценка вашего бизнеса, поставщиков и условий контракта.

Система использует автоматизированные средства, а также данные из разных источников: внешнеторговые соглашения и спецификации, история предыдущих поставок, включая маршруты и декларации, банковские сведения и валютные переводы, информация от логистических компаний и таможенных агентов, данные о контрагентах, включая их налоговый и юридический статус, анализ схемы поставки, дробления груза, подозрительных маршрутов.

Если компания работает открыто, без попыток обхода контроля или утаивания стоимости, проверка проходит гладко. Но при наличии рисков (заниженные цены, несоответствия в бумагах, смена поставщиков) декларация привлечёт внимание еще до подачи.

Факторы, привлекающие внимание ФТС: частая смена поставщиков или страны отправления может указывать на попытки обхода ограничений, сертификации или санкций. Необоснованно заниженная таможенная стоимость – главный индикатор для проверок. Разные коды ТН ВЭД для однородной продукции – признак уклонения от пошлин. Контракты с офшорными фирмами или фирмами-однодневками. Несоответствие объемов импорта и масштабам бизнеса – малая компания импортирует крупные партии оборудования. Чтобы избежать дополнительных проверок, следует готовить документы заранее: полные и актуальные контракты с приложениями, документы без ошибок и расхождений, проверка контрагентов, прозрачная логистика и платежи, опытный таможенный брокер.

Даже успешный предварительный контроль не гарантирует отсутствие проблем при выпуске. Общие формулировки в описании товаров, отсутствие спецификаций и технических листов, несовпадение данных в инвойсе и ДТ, льготы по платежам без пояснений – все это может привести к задержкам. Пример: компания задержала груз на 5 дней из-за отсутствия спецификации, понесла убытки в размере 70 000 ₽.

Помните, что в 2026 году таможенное оформление требует подготовки документов и прозрачности схемы поставки. В приоритете те, кто наладил систему, а не пытается найти лазейки.