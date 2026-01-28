Предварительный контроль со стороны ФТС
Данный подход стал стандартной практикой для всех участников внешнеэкономической деятельности (ВЭД), вне зависимости от объемов импорта и страны-производителя. Понимание новых правил необходимо для минимизации рисков и задержек при ввозе продукции.
Что представляет собой предварительный контроль и его цели? Это комплексный анализ, проводимый ФТС до подачи декларации. Это не только поверхностный просмотр документов, а полноценная аналитическая оценка вашего бизнеса, поставщиков и условий контракта.
Система использует автоматизированные средства, а также данные из разных источников: внешнеторговые соглашения и спецификации, история предыдущих поставок, включая маршруты и декларации, банковские сведения и валютные переводы, информация от логистических компаний и таможенных агентов, данные о контрагентах, включая их налоговый и юридический статус, анализ схемы поставки, дробления груза, подозрительных маршрутов.
Если компания работает открыто, без попыток обхода контроля или утаивания стоимости, проверка проходит гладко. Но при наличии рисков (заниженные цены, несоответствия в бумагах, смена поставщиков) декларация привлечёт внимание еще до подачи.
Факторы, привлекающие внимание ФТС: частая смена поставщиков или страны отправления может указывать на попытки обхода ограничений, сертификации или санкций. Необоснованно заниженная таможенная стоимость – главный индикатор для проверок. Разные коды ТН ВЭД для однородной продукции – признак уклонения от пошлин. Контракты с офшорными фирмами или фирмами-однодневками. Несоответствие объемов импорта и масштабам бизнеса – малая компания импортирует крупные партии оборудования. Чтобы избежать дополнительных проверок, следует готовить документы заранее: полные и актуальные контракты с приложениями, документы без ошибок и расхождений, проверка контрагентов, прозрачная логистика и платежи, опытный таможенный брокер.
Даже успешный предварительный контроль не гарантирует отсутствие проблем при выпуске. Общие формулировки в описании товаров, отсутствие спецификаций и технических листов, несовпадение данных в инвойсе и ДТ, льготы по платежам без пояснений – все это может привести к задержкам. Пример: компания задержала груз на 5 дней из-за отсутствия спецификации, понесла убытки в размере 70 000 ₽.
Помните, что в 2026 году таможенное оформление требует подготовки документов и прозрачности схемы поставки. В приоритете те, кто наладил систему, а не пытается найти лазейки.
