Как из-за долга в 2.7 млн.руб. можно лишиться квартиры стоимостью более 24 млн.руб.⁉️

Хочу показать на реальном примере квартиры, которая в данный момент стоит на торгах, как можно остаться без своего жилья из-за долга в 2.700.000 руб. И поделюсь, какие варианты можно рассмотреть, чтобы ее сохранить!
Данная квартира реализуется в рамках 229-ФЗ "Об исполнительном производстве".
Сроки реализации с 03.04. по 14.05. Все документы подлежат открытой публикации, т.к. находятся в свободном доступе на сайте torgi.gov.ru
Квартира по оценке стоимостью более 24млн.руб.
Но если обратиться вовремя за помощью к квалифицированному специалисту - можно избежать реализации квартиры и сохранить свой актив.
Реализация имущества — крайняя мера принудительного взыскания, которая применяется при отсутствии у должника финансовой возможности погасить просуженную задолженность. Единственным правовым основанием этой процедуры является вступившее в законную силу решение суда или судебный приказ о взыскании суммы.
Правила и порядок реализации имущества судебными приставами установлены в ст. 87 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве». Согласно ее положениям, обязательными этапами реализации являются:
Арест
Опись
Оценка
Торги
Можно ли сохранить имущество с помощью рассрочки или банкротства?
Какого-то одного "рабочего способа" - нет. Все зависит от конкретной ситуации. Но примерный алгоритм действий все же есть:
Закон об исполнительном производстве допускает возможность исполнения денежного обязательства по частям. Для этого в суд подают заявление о рассрочке платежа по исполнительному документу.
Статья 37. Предоставление отсрочки или рассрочки исполнения судебных актов, актов других органов и должностных лиц, изменение способа и порядка их исполнения.
Взыскатель, должник, судебный пристав-исполнитель вправе обратиться с заявлением о предоставлении отсрочки или рассрочки исполнения судебного акта, акта другого органа или должностного лица, а также об изменении способа и порядка его исполнения в суд, другой орган или к должностному лицу, выдавшим исполнительный документ.
согласно той же статье 37, пристав обязан приостановить все меры принудительного исполнения, в том числе, арест, оценку и реализацию имущества на срок, равный длительности рассрочки.
2. Подать заявление на банкротство. Да, порядок реализации имущества в банкротстве такой же как и в судебном производстве, НО! Банкротство помогает остановить начисление %, а далее есть возможность не доводить процедуру до ее завершения, а уйти в РЕСТРУКТУРИЗАЦИЮ своего долга - погашение частями.
3. В №127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" внесены дополнения. Федеральный закон от 08.08.2024 г. № 298-ФЗ.
1) статью 213.10 дополнить пунктом 5 следующего содержания:
На любой стадии рассмотрения арбитражным судом дела о банкротстве гражданина, но не ранее истечения срока, предусмотренного пунктом 2 статьи 213.8 настоящего Федерального закона, третье лицо в порядке, предусмотренном статьей 113 настоящего Федерального закона, с согласия должника вправе удовлетворить в полном объеме требования кредитора, обеспеченные ипотекой жилого помещения (его части), если для гражданина и членов его семьи, совместно проживающих в таком жилом помещении, оно является единственным пригодным для постоянного проживания помещением и на него в соответствии с законодательством об ипотеке может быть обращено взыскание. Соответствующие денежные средства считаются предоставленными гражданину на условиях договора беспроцентного займа, срок которого определен моментом востребования.
Как видите, варианты снятия квартиры с торгов есть, главное не пропустить момент, который станет поворотным и поможет вам сохранить ваши активы и не потерять свое жилье.
А ключевое - это найти своего юриста, который будет биться за ваш имущество - как за свое!
А если вы столкнулись с подобной ситуацией, пишите.
Начать дискуссию