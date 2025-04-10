Как из-за долга в 2.7 млн.руб. можно лишиться квартиры стоимостью более 24 млн.руб.⁉️

Хочу показать на реальном примере квартиры, которая в данный момент стоит на торгах, как можно остаться без своего жилья из-за долга в 2.700.000 руб. И поделюсь, какие варианты можно рассмотреть, чтобы ее сохранить!

Данная квартира реализуется в рамках 229-ФЗ "Об исполнительном производстве".

Сроки реализации с 03.04. по 14.05. Все документы подлежат открытой публикации, т.к. находятся в свободном доступе на сайте torgi.gov.ru

Квартира по оценке стоимостью более 24млн.руб.

Но если обратиться вовремя за помощью к квалифицированному специалисту - можно избежать реализации квартиры и сохранить свой актив.

Реализация имущества — крайняя мера принудительного взыскания, которая применяется при отсутствии у должника финансовой возможности погасить просуженную задолженность. Единственным правовым основанием этой процедуры является вступившее в законную силу решение суда или судебный приказ о взыскании суммы.

Правила и порядок реализации имущества судебными приставами установлены в ст. 87 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве». Согласно ее положениям, обязательными этапами реализации являются:

Арест

Опись

Оценка

Торги