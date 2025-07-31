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Алексей Гамаюнов
Госзакупки
Малый бизнес в закупках: куда движется рынок в 2025 году

Малый бизнес в закупках: куда движется рынок в 2025 году

Малый бизнес в 2025 году уверенно укрепляет позиции в сегменте закупок — не только в привычных отраслях, но и в тех, которые ещё недавно считались прерогативой крупных игроков. Где сейчас возможности, какие регионы в лидерах и что влияет на устойчивость поставщиков — в обзоре на основе актуальных данных.

📈 Закупки растут: цифры и тренды

За первые шесть месяцев 2025 года объём контрактов, заключённых с малым и средним бизнесом в рамках 223-ФЗ, превысил 3,8 трлн рублей. Это на 4,4% больше, чем за тот же период прошлого года. Общее число контрактов — более 428 тысяч, а количество участвующих компаний приблизилось к 150 тысячам.

Это не просто рост, а показатель всё более активного вовлечения малого бизнеса в экономику на уровне государственных и крупных корпоративных заказов.

🔄 Структура закупок: от бумаги к технологиям

Если ещё несколько лет назад МСП чаще всего поставляли офисные принадлежности и услуги общепита, то сегодня ситуация иная:

  • Обрабатывающая промышленность — лидер по объёму закупок: свыше 1,3 трлн рублей.

  • Научно-инженерные и профессиональные услуги209 млрд рублей.

  • Информационные технологии170 млрд рублей.

Это сигнал: малый бизнес не боится сложных заказов, у него появляется компетенция и инфраструктура для серьёзных проектов.

🗺️ Лидеры по регионам

В числе тех, кто закупает у малого бизнеса больше других:

  • Москва — более 1,2 трлн рублей;

  • Санкт-Петербург345 млрд;

  • Татарстан — около 250 млрд;

  • Московская область200+ млрд;

  • Свердловская область130 млрд.

Интересно, что и по темпам роста некоторые регионы показывают отличный результат:

  • Татарстан — +25 млрд;

  • Самарская область — +24 млрд;

  • Ростовская область — +23 млрд;

  • ДНР — +12 млрд;

  • Ярославская область — +11,5 млрд.

Это означает: инфраструктура поддержки бизнеса работает, а спрос со стороны крупных заказчиков растёт.

🛠️ Квоты и контроль: стимулы продолжают действовать

Не менее 25% закупок у компаний с госучастием должны приходиться на МСП — и это не пожелание, а норматив. За его исполнением следят на федеральном и региональном уровнях, в рамках нацпроекта по поддержке предпринимательства.

Такой механизм помогает бизнесу не просто выйти на рынок, но и закрепиться на нём.

💸 Своевременная оплата — основа устойчивости

По мнению властей, одна из главных угроз — несвоевременные платежи. Если заказчики задерживают оплату, малый бизнес сталкивается с кассовыми разрывами, что критично.

Поэтому соблюдение сроков по контрактам становится вопросом не просто деловой этики, а экономической устойчивости сектора.

🧭 Что дальше?

Уже сейчас малые компании берут на себя масштабные проекты в науке, промышленности и IT. При сохранении темпов, к концу года закупки у МСП могут превысить 9 трлн рублей.

Это не просто цифра — это сигнал, что малый бизнес становится частью стратегических цепочек поставок, и на него начинают реально рассчитывать.

Если вы работаете в МСП, сейчас — подходящий момент, чтобы выходить на более крупные рынки. Государство даёт возможности, главное — быть готовым ими воспользоваться.

Информации об авторе

Алексей Гамаюнов

Алексей Гамаюнов

сооснователь в ООО БанкПроКонсалт

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