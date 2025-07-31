Малый бизнес в закупках: куда движется рынок в 2025 году

📈 Закупки растут: цифры и тренды
За первые шесть месяцев 2025 года объём контрактов, заключённых с малым и средним бизнесом в рамках 223-ФЗ, превысил 3,8 трлн рублей. Это на 4,4% больше, чем за тот же период прошлого года. Общее число контрактов — более 428 тысяч, а количество участвующих компаний приблизилось к 150 тысячам.
Это не просто рост, а показатель всё более активного вовлечения малого бизнеса в экономику на уровне государственных и крупных корпоративных заказов.
🔄 Структура закупок: от бумаги к технологиям
Если ещё несколько лет назад МСП чаще всего поставляли офисные принадлежности и услуги общепита, то сегодня ситуация иная:
Обрабатывающая промышленность — лидер по объёму закупок: свыше 1,3 трлн рублей.
Научно-инженерные и профессиональные услуги — 209 млрд рублей.
Информационные технологии — 170 млрд рублей.
Это сигнал: малый бизнес не боится сложных заказов, у него появляется компетенция и инфраструктура для серьёзных проектов.
🗺️ Лидеры по регионам
В числе тех, кто закупает у малого бизнеса больше других:
Москва — более 1,2 трлн рублей;
Санкт-Петербург — 345 млрд;
Татарстан — около 250 млрд;
Московская область — 200+ млрд;
Свердловская область — 130 млрд.
Интересно, что и по темпам роста некоторые регионы показывают отличный результат:
Татарстан — +25 млрд;
Самарская область — +24 млрд;
Ростовская область — +23 млрд;
ДНР — +12 млрд;
Ярославская область — +11,5 млрд.
Это означает: инфраструктура поддержки бизнеса работает, а спрос со стороны крупных заказчиков растёт.
🛠️ Квоты и контроль: стимулы продолжают действовать
Не менее 25% закупок у компаний с госучастием должны приходиться на МСП — и это не пожелание, а норматив. За его исполнением следят на федеральном и региональном уровнях, в рамках нацпроекта по поддержке предпринимательства.
Такой механизм помогает бизнесу не просто выйти на рынок, но и закрепиться на нём.
💸 Своевременная оплата — основа устойчивости
По мнению властей, одна из главных угроз — несвоевременные платежи. Если заказчики задерживают оплату, малый бизнес сталкивается с кассовыми разрывами, что критично.
Поэтому соблюдение сроков по контрактам становится вопросом не просто деловой этики, а экономической устойчивости сектора.
🧭 Что дальше?
Уже сейчас малые компании берут на себя масштабные проекты в науке, промышленности и IT. При сохранении темпов, к концу года закупки у МСП могут превысить 9 трлн рублей.
Это не просто цифра — это сигнал, что малый бизнес становится частью стратегических цепочек поставок, и на него начинают реально рассчитывать.
Если вы работаете в МСП, сейчас — подходящий момент, чтобы выходить на более крупные рынки. Государство даёт возможности, главное — быть готовым ими воспользоваться.
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