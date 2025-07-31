Малый бизнес в закупках: куда движется рынок в 2025 году

📈 Закупки растут: цифры и тренды

За первые шесть месяцев 2025 года объём контрактов, заключённых с малым и средним бизнесом в рамках 223-ФЗ, превысил 3,8 трлн рублей. Это на 4,4% больше, чем за тот же период прошлого года. Общее число контрактов — более 428 тысяч, а количество участвующих компаний приблизилось к 150 тысячам.

Это не просто рост, а показатель всё более активного вовлечения малого бизнеса в экономику на уровне государственных и крупных корпоративных заказов.

🔄 Структура закупок: от бумаги к технологиям

Если ещё несколько лет назад МСП чаще всего поставляли офисные принадлежности и услуги общепита, то сегодня ситуация иная:

Обрабатывающая промышленность — лидер по объёму закупок: свыше 1,3 трлн рублей .

Научно-инженерные и профессиональные услуги — 209 млрд рублей .

Информационные технологии — 170 млрд рублей.

Это сигнал: малый бизнес не боится сложных заказов, у него появляется компетенция и инфраструктура для серьёзных проектов.

🗺️ Лидеры по регионам

В числе тех, кто закупает у малого бизнеса больше других:

Москва — более 1,2 трлн рублей ;

Санкт-Петербург — 345 млрд ;

Татарстан — около 250 млрд ;

Московская область — 200+ млрд ;

Свердловская область — 130 млрд.

Интересно, что и по темпам роста некоторые регионы показывают отличный результат:

Татарстан — +25 млрд;

Самарская область — +24 млрд;

Ростовская область — +23 млрд;

ДНР — +12 млрд;

Ярославская область — +11,5 млрд.

Это означает: инфраструктура поддержки бизнеса работает, а спрос со стороны крупных заказчиков растёт.

🛠️ Квоты и контроль: стимулы продолжают действовать

Не менее 25% закупок у компаний с госучастием должны приходиться на МСП — и это не пожелание, а норматив. За его исполнением следят на федеральном и региональном уровнях, в рамках нацпроекта по поддержке предпринимательства.

Такой механизм помогает бизнесу не просто выйти на рынок, но и закрепиться на нём.

💸 Своевременная оплата — основа устойчивости

По мнению властей, одна из главных угроз — несвоевременные платежи. Если заказчики задерживают оплату, малый бизнес сталкивается с кассовыми разрывами, что критично.

Поэтому соблюдение сроков по контрактам становится вопросом не просто деловой этики, а экономической устойчивости сектора.