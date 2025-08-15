Почему в госзакупках отклоняют 7 из 10 заявок — и как этого избежать

Каждый год тысячи компаний пробуют участвовать в госзакупках. И почти половина из них получает отказ уже на этапе подачи заявки. Причина не всегда в цене или конкурентах — чаще всего дело в мелочах, которые легко упустить.
Два закона, которые определяют правила игры
В закупках действуют два федеральных закона:
44-ФЗ — закупки для государственных и муниципальных учреждений;
223-ФЗ — закупки компаний с государственным участием.
44-ФЗ подробно описывает процедуры и удобен для новичков. 223-ФЗ даёт заказчику больше свободы, но требует от поставщика умения разбираться в индивидуальных регламентах.
Почему изменения нельзя игнорировать
Закупочное законодательство меняется регулярно. Например, с 2025 года усилились ограничения на закупку иностранной продукции и расширились преференции для российских производителей. Если не учесть такие изменения, заявку могут отклонить ещё до оценки цены.
Кейс из практики: компания вышла на тендер с конкурентным предложением, но не заметила, что в документации появилась новая форма декларации о стране происхождения. В результате заявку отклонили, хотя товар полностью соответствовал требованиям.
Электронная подпись — без неё не начнёшь
Для подачи заявки нужна усиленная квалифицированная электронная подпись (КЭП). Ею подписывают документы в ЕИС и на электронных торговых площадках. Оформляется она в удостоверяющих центрах ФНС или аккредитованных организациях.
Где искать закупки
Вариантов два:
Единая информационная система (ЕИС) — бесплатно, но требует времени на поиск;
специализированные сервисы с аналитикой — быстрее, но с платным доступом.
При выборе тендера стоит оценивать соответствие товара или услуги требованиям, условия исполнения, уровень конкуренции и предполагаемую рентабельность.
Ещё один пример: небольшая фирма нашла закупку с крупной суммой контракта и минимальным количеством участников. Но в техническом задании был прописан конкретный стандарт качества, который компания не могла подтвердить. Итог — потраченное время и деньги на подготовку документов, но нулевая вероятность победы.
Самые частые причины отказов
пропуск мелких деталей в техническом задании;
неверное толкование условий контракта;
ошибки в документации или их неполный комплект.
Любая из этих ошибок может перечеркнуть даже выгодное ценовое предложение.
Итог
Госзакупки — это рынок с понятными, но строгими правилами. Здесь выигрывают те, кто следит за изменениями, читает документы внимательно и тщательно готовит заявки. Для подготовленных участников этот рынок способен обеспечить стабильный поток заказов и долгосрочные контракты.
