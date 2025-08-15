Почему в госзакупках отклоняют 7 из 10 заявок — и как этого избежать

Почему изменения нельзя игнорировать

Закупочное законодательство меняется регулярно. Например, с 2025 года усилились ограничения на закупку иностранной продукции и расширились преференции для российских производителей. Если не учесть такие изменения, заявку могут отклонить ещё до оценки цены.

Кейс из практики: компания вышла на тендер с конкурентным предложением, но не заметила, что в документации появилась новая форма декларации о стране происхождения. В результате заявку отклонили, хотя товар полностью соответствовал требованиям.