5 фактов о госзакупках, которые ломают стереотипы

Госзакупки до сих пор кажутся закрытым клубом для крупных компаний с опытом и штатом юристов. Но реальность другая: система устроена так, чтобы участвовать могли и физлица, и самозанятые, и ИП, и даже бюджетные учреждения.
Когда правила становятся жёстче
В большинстве тендеров участвовать может любой аккредитованный участник. Но бывают исключения:
закупка только для российских товаров и услуг;
предмет требует лицензий (медицина, строительство, перевозка опасных грузов);
проект технически сложный и нужен подтверждённый опыт;
тендер «только для СМП» или НКО;
закупка закрыта и связана с гостайной.
Кто может участвовать
Физлица. Да, можно подать заявку напрямую. Но заказчик удержит НДФЛ, а в закупки «для СМП» физлицо не попадёт.
Самозанятые. Контракт возможен, если выполнять работу самостоятельно. Главное ограничение — нельзя перепродавать чужие товары.
ИП. Быстрая аккредитация, но полная ответственность личным имуществом.
Юрлица. Основные участники. Если компания попадает в реестр недобросовестных, блокируют и её учредителей.
Бюджетные организации. Тоже могут быть поставщиками. Часто освобождены от обеспечения контракта, иногда получают ценовые преференции.
Что удивляет новичков
участвовать можно в первый день после регистрации бизнеса;
коды ОКВЭД по 44-ФЗ не имеют значения;
товар на складе не нужен при подаче заявки;
лицензии и опыт требуются только там, где это прямо прописано.
Итог
Госзакупки — это не «рынок для избранных». Здесь могут стартовать даже те, кто вчера зарегистрировал ИП или оформился как самозанятый. Первый контракт может быть скромным, но именно он становится входным билетом в рынок, где обороты измеряются миллионами.
