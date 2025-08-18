ЦОК ОК МП 18.08 Мобильная
Алексей Гамаюнов
Госзакупки

5 фактов о госзакупках, которые ломают стереотипы

Многие считают, что госзакупки закрыты для малого бизнеса. На деле участвовать могут физлица, самозанятые, ИП, компании и даже бюджетные организации. Разбираем, какие ограничения бывают и что важно знать перед подачей заявки.

Госзакупки до сих пор кажутся закрытым клубом для крупных компаний с опытом и штатом юристов. Но реальность другая: система устроена так, чтобы участвовать могли и физлица, и самозанятые, и ИП, и даже бюджетные учреждения.

Когда правила становятся жёстче

В большинстве тендеров участвовать может любой аккредитованный участник. Но бывают исключения:

  • закупка только для российских товаров и услуг;

  • предмет требует лицензий (медицина, строительство, перевозка опасных грузов);

  • проект технически сложный и нужен подтверждённый опыт;

  • тендер «только для СМП» или НКО;

  • закупка закрыта и связана с гостайной.

Кто может участвовать

  • Физлица. Да, можно подать заявку напрямую. Но заказчик удержит НДФЛ, а в закупки «для СМП» физлицо не попадёт.

  • Самозанятые. Контракт возможен, если выполнять работу самостоятельно. Главное ограничение — нельзя перепродавать чужие товары.

  • ИП. Быстрая аккредитация, но полная ответственность личным имуществом.

  • Юрлица. Основные участники. Если компания попадает в реестр недобросовестных, блокируют и её учредителей.

  • Бюджетные организации. Тоже могут быть поставщиками. Часто освобождены от обеспечения контракта, иногда получают ценовые преференции.

Что удивляет новичков

  • участвовать можно в первый день после регистрации бизнеса;

  • коды ОКВЭД по 44-ФЗ не имеют значения;

  • товар на складе не нужен при подаче заявки;

  • лицензии и опыт требуются только там, где это прямо прописано.

Итог

Госзакупки — это не «рынок для избранных». Здесь могут стартовать даже те, кто вчера зарегистрировал ИП или оформился как самозанятый. Первый контракт может быть скромным, но именно он становится входным билетом в рынок, где обороты измеряются миллионами.

