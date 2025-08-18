5 фактов о госзакупках, которые ломают стереотипы

Итог

Госзакупки — это не «рынок для избранных». Здесь могут стартовать даже те, кто вчера зарегистрировал ИП или оформился как самозанятый. Первый контракт может быть скромным, но именно он становится входным билетом в рынок, где обороты измеряются миллионами.