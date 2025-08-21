Обеспечение заявки: когда бизнес рискует потерять деньги в закупках

Многие компании уверены, что участие в тендере — это просто подать документы. Но именно на этапе обеспечения заявки бизнес чаще всего теряет деньги. Разберёмся, как устроен этот механизм, какие есть варианты и что нужно учитывать, чтобы не попасть впросак.
Когда требуется обеспечение
Если закупка дороже 1 млн ₽, участник обязан подтвердить серьёзность намерений. Для этого резервируется сумма от 0,5% до 5% от начальной цены контракта (НМЦК).
Для льготных категорий (например, организаций инвалидов) ставка снижена до 0,5%. Государственные и муниципальные учреждения освобождены от этого требования.
Два способа обеспечения
Есть два варианта:
Спецсчёт. Деньги блокируются в банке из перечня, утверждённого правительством. После торгов их возвращают, если контракт заключён без нарушений.
Независимая гарантия. Банк или другая уполномоченная организация обязуется выплатить заказчику деньги, если победитель уклонится от контракта.
Как работает спецсчёт
Заявка подаётся — оператор площадки отправляет данные в банк, и в течение часа средства блокируются. На них могут начисляться проценты, но воспользоваться ими до итогов нельзя.
Обеспечение не возвращают, если заявка трижды отклонена по несоответствию, победитель уклонился от контракта или компания попала в реестр недобросовестных поставщиков.
Независимая гарантия: ключевые особенности
Гарантия должна быть зарегистрирована в реестре. В ней указываются сумма, срок действия (не меньше месяца после окончания подачи заявок), обязательства поставщика и порядок выплат.
Важно: заказчику не нужно решение суда, чтобы получить деньги по гарантии. Это делает инструмент быстрым и удобным.
Почему запрещены переговоры
До подведения итогов участники не могут напрямую контактировать с заказчиком или комиссией. Это исключает возможность давления и «закулисных» договорённостей.
Итог
Обеспечение заявки — это не формальность. Оно защищает интересы заказчика и дисциплинирует участников. Для бизнеса знание механизма — это способ избежать ошибок, не потерять деньги и подтвердить статус надёжного исполнителя.
