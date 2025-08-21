Обеспечение заявки: когда бизнес рискует потерять деньги в закупках

Когда требуется обеспечение

Если закупка дороже 1 млн ₽, участник обязан подтвердить серьёзность намерений. Для этого резервируется сумма от 0,5% до 5% от начальной цены контракта (НМЦК).

Для льготных категорий (например, организаций инвалидов) ставка снижена до 0,5%. Государственные и муниципальные учреждения освобождены от этого требования.