ЦОК ОК БСН 16.09 Мобильная
🔴 Вебинар: Как ИИ помогает бухгалтеру выйти на аутсорс и зарабатывать больше →
Алексей Гамаюнов
Госзакупки

Как подрядчику попасть в «клуб доверия» госзаказчиков и открыть доступ к миллиардам рублей на капремонт

Хотите выйти на рынок капитального ремонта и брать государственные заказы на миллионы? Узнайте, как подрядчику пройти отбор в реестр квалифицированных организаций и открыть себе путь к самым крупным госконтрактам.

В 2024 году на капитальный ремонт многоквартирных домов в России было направлено более 250 млрд рублей. Но просто иметь строительную лицензию недостаточно: чтобы участвовать в этих тендерах, подрядчик должен быть включён в реестр квалифицированных организаций — своеобразный «клуб доверия» для государственных заказчиков.

Ниже — пошаговое руководство, которое поможет пройти отбор без ошибок и не потерять доступ к крупнейшему рынку заказов.

Что такое реестр и зачем он нужен

Это официальный перечень компаний, подтвердивших способность выполнять сложные работы качественно и без срывов.

  • Для заказчика — гарантия надёжности исполнителя.

  • Для бизнеса — пропуск к многомиллионным госконтрактам на капитальный ремонт.

Проверить себя и конкурентов можно через Единую информационную систему госзакупок (ЕИС).

Два уровня: федеральный и региональный

Существуют общероссийский и региональные списки. Процедура одинаковая: регистрация в ЕИС и квартальные сессии приёма заявок. Участие бесплатное. Объявление о старте публикуется минимум за двадцать дней до окончания приёма заявок.

Три шага, чтобы попасть в список

1. Подтвердите соответствие требованиям

Все критерии закреплены в постановлении № 615. Основные:

  • членство в саморегулируемой организации (СРО);

  • лицензия на работы с объектами культурного наследия;

  • в штате — специалисты с профильным образованием и опытом от пяти лет;

  • минимум три успешно выполненных аналогичных контракта за последние три года.

Не примут компанию, если есть налоговые долги, за последние три года расторгали контракт по вашей вине, у руководителя есть судимость, организация зарегистрирована в офшоре или уже внесена в реестр недобросовестных поставщиков.

⚠️ Налоговый спор, который оспаривается в суде и по которому нет окончательного решения, не мешает подаче заявки.

2. Подготовьте пакет документов

В заявке указываются регистрационные данные и прикладываются:

  • свежая (не старше 30 дней) выписка из ЕГРЮЛ или ЕГРИП;

  • выписка из реестра СРО;

  • копия лицензии на работы с объектами культурного наследия;

  • копия аттестата для работ с лифтовым оборудованием;

  • копии расчётов по страховым взносам в СФР и ФОМС;

  • штатное расписание и список сотрудников;

  • дипломы или трудовые книжки, подтверждающие квалификацию персонала;

  • справка из налоговой об отсутствии задолженности.

Юрлица дополнительно прикладывают учредительные документы, а иностранные компании — нотариально заверенные переводы.

3. Отправьте заявку через ЭТП

Подача — только в электронной форме. До завершения срока можно внести исправления или отозвать заявку. Если отправить несколько заявок, не рассмотрят ни одну, поэтому убедитесь, что предыдущая аннулирована.

Как проходит рассмотрение

Комиссия, в которую входят представители госструктур и общественных организаций, принимает решение в течение двух недель. За три рабочих дня до заседания участников уведомляют о времени и месте.

Даже если заявка пришла только от одной компании, при соблюдении всех требований подрядчика включат в список.

В итоговом протоколе фиксируется максимальная сумма сделок, на которую может претендовать подрядчик. Она зависит от размера взносов в компенсационный фонд СРО.

Как не вылететь из реестра

Статус действует три года. За три месяца до окончания срока его нужно подтвердить. Исключить могут досрочно, если:

  • начата ликвидация;

  • истекли лицензии или аттестаты;

  • компания исключена из СРО;

  • подрядчик внесён в реестр недобросовестных поставщиков;

  • расторгнут аналогичный контракт по вашей вине;

  • у руководителей появилась судимость;

  • не сообщены изменения юридического адреса в течение десяти рабочих дней.

Комиссия принимает решение об исключении за пять рабочих дней, протокол оформляют за три, ещё два дня отводится на удаление сведений из списка.

💡 Если изменились реквизиты или другие данные, уведомите орган, который ведёт реестр, в течение десяти рабочих дней — обновления внесут в течение трёх.

Главное

Включение в реестр — это не бюрократическая формальность, а ключ к многомиллионным госконтрактам. Регистрация в ЕИС, тщательная подготовка документов и внимательность на каждом этапе откроют вашей компании доступ к рынку капитального ремонта на три года с возможностью продления.

Информации об авторе

Алексей Гамаюнов

Алексей Гамаюнов

сооснователь в ООО БанкПроКонсалт

1 подписчик24 поста

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

Начать дискуссию

Главная Тарифы