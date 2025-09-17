Как подрядчику попасть в «клуб доверия» госзаказчиков и открыть доступ к миллиардам рублей на капремонт

В 2024 году на капитальный ремонт многоквартирных домов в России было направлено более 250 млрд рублей. Но просто иметь строительную лицензию недостаточно: чтобы участвовать в этих тендерах, подрядчик должен быть включён в реестр квалифицированных организаций — своеобразный «клуб доверия» для государственных заказчиков.
Ниже — пошаговое руководство, которое поможет пройти отбор без ошибок и не потерять доступ к крупнейшему рынку заказов.
Что такое реестр и зачем он нужен
Это официальный перечень компаний, подтвердивших способность выполнять сложные работы качественно и без срывов.
Для заказчика — гарантия надёжности исполнителя.
Для бизнеса — пропуск к многомиллионным госконтрактам на капитальный ремонт.
Проверить себя и конкурентов можно через Единую информационную систему госзакупок (ЕИС).
Два уровня: федеральный и региональный
Существуют общероссийский и региональные списки. Процедура одинаковая: регистрация в ЕИС и квартальные сессии приёма заявок. Участие бесплатное. Объявление о старте публикуется минимум за двадцать дней до окончания приёма заявок.
Три шага, чтобы попасть в список
1. Подтвердите соответствие требованиям
Все критерии закреплены в постановлении № 615. Основные:
членство в саморегулируемой организации (СРО);
лицензия на работы с объектами культурного наследия;
в штате — специалисты с профильным образованием и опытом от пяти лет;
минимум три успешно выполненных аналогичных контракта за последние три года.
Не примут компанию, если есть налоговые долги, за последние три года расторгали контракт по вашей вине, у руководителя есть судимость, организация зарегистрирована в офшоре или уже внесена в реестр недобросовестных поставщиков.
⚠️ Налоговый спор, который оспаривается в суде и по которому нет окончательного решения, не мешает подаче заявки.
2. Подготовьте пакет документов
В заявке указываются регистрационные данные и прикладываются:
свежая (не старше 30 дней) выписка из ЕГРЮЛ или ЕГРИП;
выписка из реестра СРО;
копия лицензии на работы с объектами культурного наследия;
копия аттестата для работ с лифтовым оборудованием;
копии расчётов по страховым взносам в СФР и ФОМС;
штатное расписание и список сотрудников;
дипломы или трудовые книжки, подтверждающие квалификацию персонала;
справка из налоговой об отсутствии задолженности.
Юрлица дополнительно прикладывают учредительные документы, а иностранные компании — нотариально заверенные переводы.
3. Отправьте заявку через ЭТП
Подача — только в электронной форме. До завершения срока можно внести исправления или отозвать заявку. Если отправить несколько заявок, не рассмотрят ни одну, поэтому убедитесь, что предыдущая аннулирована.
Как проходит рассмотрение
Комиссия, в которую входят представители госструктур и общественных организаций, принимает решение в течение двух недель. За три рабочих дня до заседания участников уведомляют о времени и месте.
Даже если заявка пришла только от одной компании, при соблюдении всех требований подрядчика включат в список.
В итоговом протоколе фиксируется максимальная сумма сделок, на которую может претендовать подрядчик. Она зависит от размера взносов в компенсационный фонд СРО.
Как не вылететь из реестра
Статус действует три года. За три месяца до окончания срока его нужно подтвердить. Исключить могут досрочно, если:
начата ликвидация;
истекли лицензии или аттестаты;
компания исключена из СРО;
подрядчик внесён в реестр недобросовестных поставщиков;
расторгнут аналогичный контракт по вашей вине;
у руководителей появилась судимость;
не сообщены изменения юридического адреса в течение десяти рабочих дней.
Комиссия принимает решение об исключении за пять рабочих дней, протокол оформляют за три, ещё два дня отводится на удаление сведений из списка.
💡 Если изменились реквизиты или другие данные, уведомите орган, который ведёт реестр, в течение десяти рабочих дней — обновления внесут в течение трёх.
Главное
Включение в реестр — это не бюрократическая формальность, а ключ к многомиллионным госконтрактам. Регистрация в ЕИС, тщательная подготовка документов и внимательность на каждом этапе откроют вашей компании доступ к рынку капитального ремонта на три года с возможностью продления.
