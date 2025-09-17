Как подрядчику попасть в «клуб доверия» госзаказчиков и открыть доступ к миллиардам рублей на капремонт

В 2024 году на капитальный ремонт многоквартирных домов в России было направлено более 250 млрд рублей. Но просто иметь строительную лицензию недостаточно: чтобы участвовать в этих тендерах, подрядчик должен быть включён в реестр квалифицированных организаций — своеобразный «клуб доверия» для государственных заказчиков.

Ниже — пошаговое руководство, которое поможет пройти отбор без ошибок и не потерять доступ к крупнейшему рынку заказов.