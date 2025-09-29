Конференция v.новый 27.09 Мобильные
Алексей Гамаюнов
Госзакупки
Опоздание в работе с государственными заказами: как изменились риски после реформы КоАП

Опоздание в работе с государственными заказами: как изменились риски после реформы КоАП

С марта 2025 года в КоАП меньше статей о нарушении сроков в госзакупках, но контроль стал строже. Разбираем, как теперь классифицируются нарушения, какие штрафы грозят бизнесу и почему управление сроками стало вопросом репутации.

С 1 марта 2025 года в Кодексе об административных правонарушениях действуют обновлённые нормы. Формально статей о нарушении сроков стало меньше, но сами требования к компаниям и их сотрудникам ужесточились. Разбираемся, что это значит для бизнеса, который работает с государственными заказами — и почему к срокам теперь нужно относиться ещё внимательнее.

Почему временные рамки — это больше, чем формальность

Для любой организации, которая участвует в процедурах с госучастием — от муниципального заказа до крупных инфраструктурных проектов, — время играет ключевую роль.
В контрактной системе сроки прописаны буквально в каждой операции: от публикации извещения до заключения договора. Причём закон оперирует разными единицами измерения — от часов до месяцев.

Любой сбой может привести к тому, что у контролирующих органов появятся основания для административного дела — даже если фактического ущерба нет.

Как теперь классифицируют нарушения

До марта 2025 года действовало 36 статей, регулирующих ответственность за срыв сроков. После реформы их осталось 25: часть норм объединили, но ответственность не смягчилась.

Основные группы:

  • Планирование и публикация — ошибки на старте процедур.

  • Заключение и исполнение договоров — опоздание на любом этапе после подведения итогов.

  • Гособоронзаказ и специальные закупки — отдельные правила для специфических сфер.

  • Работа электронных площадок и банков — ответственность операторов инфраструктуры.

Штрафы для должностных лиц варьируются от 3 000 до 50 000 ₽, для компаний — до 300 000 ₽. В некоторых случаях возможно предупреждение, но при повторных нарушениях речь идёт уже о дисквалификации.

Что это значит для бизнеса

  • Меньше норм — больше ответственности. Объединение статей дало контролёрам возможность применять их шире.

  • Штрафы остались серьёзными. В среднем суммы снизились незначительно — примерно на 10 % для должностных лиц, что не меняет сути рисков.

  • Предупреждение — не панацея. Закон по-прежнему позволяет ограничиться предупреждением при первом нарушении, но только если нет тяжёлых последствий.

Вывод

Для любой компании, работающей с государственными контрактами, контроль за сроками становится ключевым элементом внутреннего менеджмента. Реформа КоАП не упростила жизнь: формально норм стало меньше, но поле для ответственности расширилось.

Чёткое планирование и жёсткая дисциплина сроков — единственный способ снизить риски штрафов и сохранить деловую репутацию.

Информации об авторе

Алексей Гамаюнов

Алексей Гамаюнов

сооснователь в ООО БанкПроКонсалт

