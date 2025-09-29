Опоздание в работе с государственными заказами: как изменились риски после реформы КоАП

Почему временные рамки — это больше, чем формальность

Для любой организации, которая участвует в процедурах с госучастием — от муниципального заказа до крупных инфраструктурных проектов, — время играет ключевую роль.

В контрактной системе сроки прописаны буквально в каждой операции: от публикации извещения до заключения договора. Причём закон оперирует разными единицами измерения — от часов до месяцев.

Любой сбой может привести к тому, что у контролирующих органов появятся основания для административного дела — даже если фактического ущерба нет.