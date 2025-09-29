Опоздание в работе с государственными заказами: как изменились риски после реформы КоАП

С 1 марта 2025 года в Кодексе об административных правонарушениях действуют обновлённые нормы. Формально статей о нарушении сроков стало меньше, но сами требования к компаниям и их сотрудникам ужесточились. Разбираемся, что это значит для бизнеса, который работает с государственными заказами — и почему к срокам теперь нужно относиться ещё внимательнее.
Почему временные рамки — это больше, чем формальность
Для любой организации, которая участвует в процедурах с госучастием — от муниципального заказа до крупных инфраструктурных проектов, — время играет ключевую роль.
В контрактной системе сроки прописаны буквально в каждой операции: от публикации извещения до заключения договора. Причём закон оперирует разными единицами измерения — от часов до месяцев.
Любой сбой может привести к тому, что у контролирующих органов появятся основания для административного дела — даже если фактического ущерба нет.
Как теперь классифицируют нарушения
До марта 2025 года действовало 36 статей, регулирующих ответственность за срыв сроков. После реформы их осталось 25: часть норм объединили, но ответственность не смягчилась.
Основные группы:
Планирование и публикация — ошибки на старте процедур.
Заключение и исполнение договоров — опоздание на любом этапе после подведения итогов.
Гособоронзаказ и специальные закупки — отдельные правила для специфических сфер.
Работа электронных площадок и банков — ответственность операторов инфраструктуры.
Штрафы для должностных лиц варьируются от 3 000 до 50 000 ₽, для компаний — до 300 000 ₽. В некоторых случаях возможно предупреждение, но при повторных нарушениях речь идёт уже о дисквалификации.
Что это значит для бизнеса
Меньше норм — больше ответственности. Объединение статей дало контролёрам возможность применять их шире.
Штрафы остались серьёзными. В среднем суммы снизились незначительно — примерно на 10 % для должностных лиц, что не меняет сути рисков.
Предупреждение — не панацея. Закон по-прежнему позволяет ограничиться предупреждением при первом нарушении, но только если нет тяжёлых последствий.
Вывод
Для любой компании, работающей с государственными контрактами, контроль за сроками становится ключевым элементом внутреннего менеджмента. Реформа КоАП не упростила жизнь: формально норм стало меньше, но поле для ответственности расширилось.
Чёткое планирование и жёсткая дисциплина сроков — единственный способ снизить риски штрафов и сохранить деловую репутацию.
Начать дискуссию