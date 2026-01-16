Почему в 2026 году начнут чаще отклонять заявки — даже у опытных участников

2026 год выглядит как очередное «обновление правил».
Но на практике он станет годом, когда заявки будут отклоняться раньше и жёстче, даже у тех, кто давно работает в закупках.
Причина не в ужесточении требований как таковых.
Причина в том, что многие продолжают готовить заявки по старой логике.
Ниже — три изменения, которые уже в 2026 году чаще всего будут приводить к отказам.
1. НДС и цена контракта перестают быть «техническим вопросом»
Повышение ставки НДС и изменение порогов для УСН многие воспринимают как бухгалтерскую формальность.
На практике это уже на этапе подачи заявки создаёт расхождения:
— между расчётами участника и ожиданиями заказчика
— между налоговой моделью и ценой контракта
— между фактической нагрузкой и тем, что указано в документах
В 2026 году такие расхождения всё чаще будут трактоваться как недостоверные сведения, а не как ошибка в расчётах.
2. Формальный подход к документам больше не проходит
Раньше многие участники надеялись, что «если что — уточнят».
В 2026 году эта логика перестаёт работать.
Ответственность за достоверность сведений полностью лежит на участнике, а у заказчиков появляется больше оснований отклонять заявки без попытки доуточнения.
Особенно это касается:
— подтверждения лицензий и членства в СРО
— деклараций соответствия
— сведений, которые легко проверить через реестры
Любое несоответствие теперь — не повод для диалога, а формальный риск отказа.
3. Национальный режим стал фактором допуска, а не «дополнительным условием»
Расширение перечней товаров с ограничениями и запретами импорта многие по-прежнему воспринимают как второстепенную тему.
Но в 2026 году национальный режим всё чаще влияет:
— на допуск заявки
— на порядок оценки
— на итоговый выбор победителя
Особенно это заметно в закупках лекарств, медизделий и промышленной продукции, где происхождение товара перестаёт быть формальностью.
Что в итоге
Основная проблема 2026 года — не в новых нормах, а в том, что участники продолжают работать по инерции.
Ошибки в расчётах, формальный подход к документам и недооценка национального режима будут чаще приводить к отказам ещё до этапа рассмотрения ценовых предложений.
Те, кто заранее перестроит подход к подготовке заявок, будут чувствовать себя спокойно.
Остальным 2026 год покажется неожиданно жёстким.
