Почему в 2026 году начнут чаще отклонять заявки — даже у опытных участников

2026 год выглядит как очередное «обновление правил».

Но на практике он станет годом, когда заявки будут отклоняться раньше и жёстче, даже у тех, кто давно работает в закупках.

Причина не в ужесточении требований как таковых.

Причина в том, что многие продолжают готовить заявки по старой логике.

Ниже — три изменения, которые уже в 2026 году чаще всего будут приводить к отказам.