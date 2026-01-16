Почему в 2026 году начнут чаще отклонять заявки — даже у опытных участников

КПК ОБЩ 8103
В 2026 году заявки будут отклонять чаще — и не из-за формальных ошибок. Новые правила меняют логику допуска, расчётов и проверки сведений. Разбираем ключевые изменения, которые участники недооценивают уже сейчас, и объясняем, где именно начнутся проблемы даже у опытных поставщиков.

2026 год выглядит как очередное «обновление правил».
Но на практике он станет годом, когда заявки будут отклоняться раньше и жёстче, даже у тех, кто давно работает в закупках.

Причина не в ужесточении требований как таковых.
Причина в том, что многие продолжают готовить заявки по старой логике.

Ниже — три изменения, которые уже в 2026 году чаще всего будут приводить к отказам.

1. НДС и цена контракта перестают быть «техническим вопросом»

Повышение ставки НДС и изменение порогов для УСН многие воспринимают как бухгалтерскую формальность.
На практике это уже на этапе подачи заявки создаёт расхождения:

— между расчётами участника и ожиданиями заказчика
— между налоговой моделью и ценой контракта
— между фактической нагрузкой и тем, что указано в документах

В 2026 году такие расхождения всё чаще будут трактоваться как недостоверные сведения, а не как ошибка в расчётах.

2. Формальный подход к документам больше не проходит

Раньше многие участники надеялись, что «если что — уточнят».
В 2026 году эта логика перестаёт работать.

Ответственность за достоверность сведений полностью лежит на участнике, а у заказчиков появляется больше оснований отклонять заявки без попытки доуточнения.

Особенно это касается:
— подтверждения лицензий и членства в СРО
— деклараций соответствия
— сведений, которые легко проверить через реестры

Любое несоответствие теперь — не повод для диалога, а формальный риск отказа.

3. Национальный режим стал фактором допуска, а не «дополнительным условием»

Расширение перечней товаров с ограничениями и запретами импорта многие по-прежнему воспринимают как второстепенную тему.

Но в 2026 году национальный режим всё чаще влияет:
— на допуск заявки
— на порядок оценки
— на итоговый выбор победителя

Особенно это заметно в закупках лекарств, медизделий и промышленной продукции, где происхождение товара перестаёт быть формальностью.

Что в итоге

Основная проблема 2026 года — не в новых нормах, а в том, что участники продолжают работать по инерции.

Ошибки в расчётах, формальный подход к документам и недооценка национального режима будут чаще приводить к отказам ещё до этапа рассмотрения ценовых предложений.

Те, кто заранее перестроит подход к подготовке заявок, будут чувствовать себя спокойно.
Остальным 2026 год покажется неожиданно жёстким.

