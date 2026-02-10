Почему участие в тендерах часто убыточно — и при чем тут отсутствие аналитики
Многие компании уверены, что проблема в закупках — это демпинг.
На практике главная причина убытков — участие “вслепую”.
Компания подаёт заявки часто. Выигрывает периодически.
Оборот растёт.
А прибыль — нет.
Парадокс? Нет. Это отсутствие аналитики.
Частое участие не равно системный результат
В одной производственной компании за год подали 46 заявок.
Выиграли 7 контрактов.
Формально — неплохой показатель.
Но после закрытия проектов выяснилось:
2 контракта дали нулевую маржинальность из-за логистики;
1 контракт стал убыточным из-за заниженной цены;
по 2 проектам деньги “зависли” из-за задержек оплаты.
В итоге при обороте более 60 млн рублей чистая прибыль по закупкам оказалась ниже 3%.
Проблема была не в заказчиках.
Проблема была в том, что компания не анализировала, куда она заходит.
Ошибка №1. Отбор по принципу «подходит по ОКПД — участвуем»
Часто фильтр строится так:
подходит направление деятельности;
устраивает регион;
цена кажется интересной.
Но этого недостаточно.
Перед подачей заявки важно задать себе минимум четыре вопроса:
Сколько участников обычно выходит на такие процедуры?
Какой средний процент снижения по аналогичным торгам?
Кто регулярно выигрывает у этого заказчика?
Есть ли история судебных споров и задержек оплат?
Без этих данных участие превращается в лотерею.
Ошибка №2. Игнорирование маржинальности после снижения
Допустим, начальная цена — 20 млн рублей.
Исторически по таким процедурам снижение составляет 25–35%.
Если компания готова работать при снижении до 15%, а рынок “падает” на 30%,
участие заранее обречено на потерю рентабельности.
Но это можно увидеть заранее — через анализ завершённых процедур.
Аналитика показывает не только, кто победил, но и на каких условиях.
Ошибка №3. Недооценка заказчика как фактора риска
Заказчики тоже формируют среду.
Если у заказчика:
частые отмены процедур;
высокий процент отклонённых заявок;
регулярные судебные споры;
повторяющиеся победители;
— это сигнал.
Даже при хорошей цене и подготовке риск может быть выше среднего.
Закупка — это не только цена, это управленческое решение.
Что даёт аналитический подход
Аналитика позволяет:
отсеивать процедуры с высокой вероятностью демпинга;
избегать заказчиков с проблемной историей;
прогнозировать снижение и маржинальность;
планировать финансовую нагрузку заранее;
концентрироваться на сегментах, где победа реалистична.
В результате компания может участвовать не в 40 процедурах, а в 15 —
но выигрывать 5–6 с понятной рентабельностью.
Меньше хаоса — больше управляемости.
Закупки — это финансовый инструмент, а не активность отдела продаж
Проблема в том, что участие в тендерах часто воспринимается как расширение продаж.
На самом деле это часть финансовой стратегии.
Каждая заявка — это:
отвлечённая оборотка;
время специалистов;
административные расходы;
потенциальные риски исполнения.
Если нет системы анализа, компания начинает “работать ради оборота”.
А оборот без прибыли — это иллюзия роста.
Вывод
Аналитика в закупках — не дополнительная опция, а базовый элемент устойчивой работы.
Компании, которые анализируют рынок, заказчиков и конкурентов,
чаще участвуют там, где есть реальный экономический смысл.
Те, кто участвуют без расчёта,
увеличивают оборот — но не прибыль.
В условиях высокой конкуренции выигрывают не те, кто чаще подаёт заявки,
а те, кто точнее выбирает, где бороться.
