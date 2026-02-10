8162 КПК УСН моб
Алексей Гамаюнов
Госзакупки

Почему участие в тендерах часто убыточно — и при чем тут отсутствие аналитики

Большинство компаний участвуют в тендерах по принципу «подходит — подаемся». В результате — десятки заявок, низкая конверсия и потеря ресурсов. Разбираю, как аналитика помогает заранее оценивать шансы, понимать поведение заказчиков и концентрироваться на закупках, где действительно есть смысл бороться.
Многие компании уверены, что проблема в закупках — это демпинг.
На практике главная причина убытков — участие “вслепую”.

Компания подаёт заявки часто. Выигрывает периодически.
Оборот растёт.
А прибыль — нет.

Парадокс? Нет. Это отсутствие аналитики.

Частое участие не равно системный результат

В одной производственной компании за год подали 46 заявок.
Выиграли 7 контрактов.
Формально — неплохой показатель.

Но после закрытия проектов выяснилось:

  • 2 контракта дали нулевую маржинальность из-за логистики;

  • 1 контракт стал убыточным из-за заниженной цены;

  • по 2 проектам деньги “зависли” из-за задержек оплаты.

В итоге при обороте более 60 млн рублей чистая прибыль по закупкам оказалась ниже 3%.

Проблема была не в заказчиках.
Проблема была в том, что компания не анализировала, куда она заходит.

Ошибка №1. Отбор по принципу «подходит по ОКПД — участвуем»

Часто фильтр строится так:

  • подходит направление деятельности;

  • устраивает регион;

  • цена кажется интересной.

Но этого недостаточно.

Перед подачей заявки важно задать себе минимум четыре вопроса:

  1. Сколько участников обычно выходит на такие процедуры?

  2. Какой средний процент снижения по аналогичным торгам?

  3. Кто регулярно выигрывает у этого заказчика?

  4. Есть ли история судебных споров и задержек оплат?

Без этих данных участие превращается в лотерею.

Ошибка №2. Игнорирование маржинальности после снижения

Допустим, начальная цена — 20 млн рублей.
Исторически по таким процедурам снижение составляет 25–35%.

Если компания готова работать при снижении до 15%, а рынок “падает” на 30%,
участие заранее обречено на потерю рентабельности.

Но это можно увидеть заранее — через анализ завершённых процедур.

Аналитика показывает не только, кто победил, но и на каких условиях.

Ошибка №3. Недооценка заказчика как фактора риска

Заказчики тоже формируют среду.

Если у заказчика:

  • частые отмены процедур;

  • высокий процент отклонённых заявок;

  • регулярные судебные споры;

  • повторяющиеся победители;

— это сигнал.

Даже при хорошей цене и подготовке риск может быть выше среднего.

Закупка — это не только цена, это управленческое решение.

Что даёт аналитический подход

Аналитика позволяет:

  • отсеивать процедуры с высокой вероятностью демпинга;

  • избегать заказчиков с проблемной историей;

  • прогнозировать снижение и маржинальность;

  • планировать финансовую нагрузку заранее;

  • концентрироваться на сегментах, где победа реалистична.

В результате компания может участвовать не в 40 процедурах, а в 15 —
но выигрывать 5–6 с понятной рентабельностью.

Меньше хаоса — больше управляемости.

Закупки — это финансовый инструмент, а не активность отдела продаж

Проблема в том, что участие в тендерах часто воспринимается как расширение продаж.
На самом деле это часть финансовой стратегии.

Каждая заявка — это:

  • отвлечённая оборотка;

  • время специалистов;

  • административные расходы;

  • потенциальные риски исполнения.

Если нет системы анализа, компания начинает “работать ради оборота”.

А оборот без прибыли — это иллюзия роста.

Вывод

Аналитика в закупках — не дополнительная опция, а базовый элемент устойчивой работы.

Компании, которые анализируют рынок, заказчиков и конкурентов,
чаще участвуют там, где есть реальный экономический смысл.

Те, кто участвуют без расчёта,
увеличивают оборот — но не прибыль.

В условиях высокой конкуренции выигрывают не те, кто чаще подаёт заявки,
а те, кто точнее выбирает, где бороться.

Алексей Гамаюнов

сооснователь в ООО БанкПроКонсалт

