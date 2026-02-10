Почему участие в тендерах часто убыточно — и при чем тут отсутствие аналитики

Большинство компаний участвуют в тендерах по принципу «подходит — подаемся». В результате — десятки заявок, низкая конверсия и потеря ресурсов. Разбираю, как аналитика помогает заранее оценивать шансы, понимать поведение заказчиков и концентрироваться на закупках, где действительно есть смысл бороться.

Многие компании уверены, что проблема в закупках — это демпинг.

На практике главная причина убытков — участие “вслепую”.

Компания подаёт заявки часто. Выигрывает периодически.

Оборот растёт.

А прибыль — нет.

Парадокс? Нет. Это отсутствие аналитики.

Частое участие не равно системный результат

В одной производственной компании за год подали 46 заявок.

Выиграли 7 контрактов.

Формально — неплохой показатель.

Но после закрытия проектов выяснилось:

2 контракта дали нулевую маржинальность из-за логистики;

1 контракт стал убыточным из-за заниженной цены;

по 2 проектам деньги “зависли” из-за задержек оплаты.

В итоге при обороте более 60 млн рублей чистая прибыль по закупкам оказалась ниже 3%.

Проблема была не в заказчиках.

Проблема была в том, что компания не анализировала, куда она заходит.

Ошибка №1. Отбор по принципу «подходит по ОКПД — участвуем»

Часто фильтр строится так:

подходит направление деятельности;

устраивает регион;

цена кажется интересной.

Но этого недостаточно.

Перед подачей заявки важно задать себе минимум четыре вопроса:

Сколько участников обычно выходит на такие процедуры? Какой средний процент снижения по аналогичным торгам? Кто регулярно выигрывает у этого заказчика? Есть ли история судебных споров и задержек оплат?

Без этих данных участие превращается в лотерею.

Ошибка №2. Игнорирование маржинальности после снижения

Допустим, начальная цена — 20 млн рублей.

Исторически по таким процедурам снижение составляет 25–35%.

Если компания готова работать при снижении до 15%, а рынок “падает” на 30%,

участие заранее обречено на потерю рентабельности.

Но это можно увидеть заранее — через анализ завершённых процедур.

Аналитика показывает не только, кто победил, но и на каких условиях.

Ошибка №3. Недооценка заказчика как фактора риска

Заказчики тоже формируют среду.

Если у заказчика:

частые отмены процедур;

высокий процент отклонённых заявок;

регулярные судебные споры;

повторяющиеся победители;

— это сигнал.

Даже при хорошей цене и подготовке риск может быть выше среднего.

Закупка — это не только цена, это управленческое решение.

Что даёт аналитический подход

Аналитика позволяет:

отсеивать процедуры с высокой вероятностью демпинга;

избегать заказчиков с проблемной историей;

прогнозировать снижение и маржинальность;

планировать финансовую нагрузку заранее;

концентрироваться на сегментах, где победа реалистична.

В результате компания может участвовать не в 40 процедурах, а в 15 —

но выигрывать 5–6 с понятной рентабельностью.

Меньше хаоса — больше управляемости.

Закупки — это финансовый инструмент, а не активность отдела продаж

Проблема в том, что участие в тендерах часто воспринимается как расширение продаж.

На самом деле это часть финансовой стратегии.

Каждая заявка — это:

отвлечённая оборотка;

время специалистов;

административные расходы;

потенциальные риски исполнения.

Если нет системы анализа, компания начинает “работать ради оборота”.

А оборот без прибыли — это иллюзия роста.

Вывод

Аналитика в закупках — не дополнительная опция, а базовый элемент устойчивой работы.

Компании, которые анализируют рынок, заказчиков и конкурентов,

чаще участвуют там, где есть реальный экономический смысл.

Те, кто участвуют без расчёта,

увеличивают оборот — но не прибыль.

В условиях высокой конкуренции выигрывают не те, кто чаще подаёт заявки,

а те, кто точнее выбирает, где бороться.