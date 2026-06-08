Сезон отпусков 2026: штрафы, частые вопросы и ошибки в КДП

Частые вопросы кадровиков (на базе разъяснений Минтруда)

Ниже — подборка самых частых вопросов из практики с опорой на разъяснения Минтруда России (разъяснения в телеграм-канале ведомства).

Можно ли взять отпуск сразу после декрета? Да. Сотрудница имеет право уйти в ежегодный отпуск сразу после отпуска по БиР, после отпуска по уходу за ребенком или между ними. Стаж работы в организации и текущий график отпусков в этом случае не учитываются.

Обнуляется ли стаж для отпуска при переводе на другую должность внутри компании? Нет. Если работодатель остается прежним (одно и то же юрлицо), отпускной стаж полностью сохраняется и не прерывается.

Можно ли взять один день за свой счет по личным причинам? Да, но есть важное условие: такой отпуск (в отличие от обязательных льготных) предоставляется исключительно по взаимному согласию сторон. Как поясняет Онлайнинспекция: отпуск без сохранения заработной платы оформляется строго на основании письменного заявления работника (ч. 1 ст. 128 ТК РФ). Жестких сроков подачи документа в законе нет, но безопасный минимум для оформления кадровых процедур: хотя бы один день до даты отсутствия. Главный риск для бизнеса и сотрудника: самовольный уход по «устной договоренности» без подписанного приказа суд легко квалифицирует как прогул.

Можно ли уйти в отпуск за свой счет на год и поработать в другой компании? Да, закон не запрещает подобный маневр. Сотрудник вправе взять длительный неоплачиваемый отпуск и легально трудоустроиться в другую организацию (даже в другом регионе). Однако юридически это оформляется исключительно как внешнее совместительство (ст. 282 ТК РФ). Новый работодатель берет на себя риски и обязан соблюдать три условия: работа выполняется строго в свободное от основной занятости время; ни основная, ни новая должность не связаны с вредными или опасными условиями труда; продолжительность работы на новом месте не превышает половину месячной нормы — максимум 0,5 ставки (ст. 284 ТК РФ). Нарушение этих лимитов — прямой путь к предписаниям и штрафам от инспекции.

Засчитывается ли больничный по беременности и родам в стаж для отпуска? Да, отпуск по БиР включается в стаж, дающий право на ежегодный оплачиваемый отдых.

Что будет, если отпуск выпадает на праздники? Официальные нерабочие праздничные дни в число календарных дней отпуска не включаются. Отдых сотрудника автоматически продлевается на количество таких праздничных дней.

В каком случае можно заменить отпуск денежной компенсацией во время работы? Только в части, превышающей 28 календарных дней (если у сотрудника есть право на удлиненный или дополнительный отпуск). Менять на деньги базовые 28 дней категорически запрещено. Для беременных, несовершеннолетних и занятых на вредном производстве любая замена отпуска деньгами во время работы недопустима.

Должен ли сотрудник отгулять отпуск до конца календарного года, если устроился весной? Нет, рабочий год индивидуален и отсчитывается с даты заключения трудового договора, а не с 1 января. График отпусков строится на базе индивидуальных рабочих годов сотрудников.

Включаются ли дополнительные выходные для ухода за ребенком-инвалидом в стаж для дополнительного отпуска? Нет, время использования таких выходных не включается в стаж, дающий право на часть отпуска за вредные условия свыше 7 дней. Однако базовые 7 дней дополнительного отпуска работодатель обязан предоставить сотруднику в любом случае.

Можно ли оформить согласие сотрудника на работу в выходной без точной даты? Позиция Роструда: нет, это прямое нарушение. Запрашивать согласие на «плавающий» период (например, с 15 по 31 число) нельзя. Для привлечения к работе в выходной день требуется письменное распоряжение работодателя, где зафиксирована конкретная дата выхода сотрудника (ч. 8 ст. 113 ТК РФ). Любые временные промежутки в документах делают их юридически ничтожными и превращаются в гарантированный штраф при проверке.

Регулярно разбираем сложные кейсы трудового законодательства, изменения в ТК РФ и реальную практику автоматизации HR-процессов. Никакой воды: только готовые бизнес-решения и актуальная судебная практика.