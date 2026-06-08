Сезон отпусков 2026: штрафы, частые вопросы и ошибки в КДП

Что нового в законодательстве по отпускам?
Федеральный закон от 25 мая 2026 года №153-ФЗ внёс изменения в трудовое законодательство, которые повлияли на баланс прав между работником и работодателем, особенно в части предоставления отпусков.
Как раньше: бизнес мог отказывать в предоставлении отпуска вне графика большинству сотрудников, оперируя производственной необходимостью, а штрафы за нарушения были скорее символическими.
Как стало сейчас: с 5 июня 2026 года расширен круг категорий сотрудников, имеющих право уйти в ежегодный оплачиваемый отпуск в любое удобное для них время, независимо от графика отпусков, утверждённого работодателем. Введены санкции за отказ в отдыхе или незаконную замену его денежной компенсацией. Штрафы бьют по бюджету:
для юридических лиц — до 50 000 рублей;
для должностных лиц — до 5 000 рублей.
Новая льготная категория — родители и дети военнослужащих, ставших инвалидами I или II группы (при отсутствии у военного супруга/супруги). Теперь они имеют право уйти в отпуск ровно на тот же срок и в те же даты, что и сам военнослужащий. Если его отпуск длиннее, компания обязана дать родственнику дополнительные дни за свой счет.
Никуда не делись и классические «неприкасаемые» категории. Работодатель обязан отпустить вне графика:
мужей в период, когда их жены находятся в отпуске по беременности и родам (ст. 123 ТК РФ);
многодетных работников с тремя и более детьми, пока младшему не исполнится 14 лет, а старшему — 18 (ст. 262.2 ТК РФ);
родителей детей-инвалидов (ст. 262.1 ТК РФ);
жен военнослужащих, ветеранов и ликвидаторов аварии на ЧАЭС.
Типичная ошибка №1. Отпуск пропорционально отработанному времени
Пример: сотрудник отработал 8 месяцев и пишет заявление на отпуск. Кадровик считает дни пропорционально стажу и дает добро только на 18 дней.
Это нарушение трудового законодательства. Позиция Роструда здесь такова: после 6 месяцев непрерывной работы сотрудник получает право на полноценные 28 календарных дней отдыха (ст. 122 ТК РФ). Компания не имеет права искусственно дробить отпуск, прикрываясь фактически отработанными часами.
Единственный легальный выход: взаимное соглашение сторон на разделение отпуска, при этом одна из частей фундаментально должна быть не менее 14 дней.
Ошибка №2. Перенос дат «по семейным обстоятельствам»
Опрос кадровиков показывает пугающую статистику: 85% компаний спокойно оформляют перенос отпуска «по семейным обстоятельствам».
Проблема кроется в ст. 124 ТК РФ, которая регламентирует случаи обязательного переноса отпуска (болезнь сотрудника, невыплата отпускных или неуведомление за 2 недели). Формулировки «семейные обстоятельства» в кодексе нет. Закон оставляет перечень открытым, но с условием: иные случаи должны быть прописаны в локальных нормативных актах (ЛНА) компании. Если в вашем Положении об отпусках этого пункта нет — перенос нелегитимен.
Ошибка №3. Декретная математика и стаж
Сложный, но частый сценарий: сотрудница отработала несколько месяцев в текущем рабочем году и просит предоставить ей неиспользованный отпуск за прошлый год плюс авансом полный отпуск за текущий, чтобы сразу после него уйти в декрет (отпуск по БиР).
Согласно ст. 260 ТК РФ, работодатель обязан это сделать, независимо от стажа. Однако бизнес часто забывает предупредить сотрудницу о последствиях. Период отпуска по уходу за ребенком не включается в отпускной стаж (ст. 121 ТК РФ). Выбрав все дни сейчас, после выхода из затяжного декрета женщина окажется с нулевым балансом дней — уйти в следующий оплачиваемый отпуск она сможет только отработав новый период.
Судебная практика по отпускам сотрудников
Из-за чего судится персонал? Количество трудовых споров растет, и суды все чаще встают на сторону работника. Главные “виновники” судебных исков становятся:
накопленные дни: закон запрещает работу без ежегодного отпуска в течение двух лет подряд. Если компания копит долги по отпускам и не позволяет расходовать “запас” — это 100% проигрыш в суде и штраф, но чаще сотрудники просто устают и уходят из компании;
манипуляции с оплатой: подмена реального отдыха деньгами (заменять можно только дни сверх базовых 28);
процедурные сбои: непредоставление отпуска в срок по графику без письменного согласия или неуведомление о старте отпуска за 2 недели.
Частые вопросы кадровиков (на базе разъяснений Минтруда)
Ниже — подборка самых частых вопросов из практики с опорой на разъяснения Минтруда России (разъяснения в телеграм-канале ведомства).
Можно ли взять отпуск сразу после декрета? Да. Сотрудница имеет право уйти в ежегодный отпуск сразу после отпуска по БиР, после отпуска по уходу за ребенком или между ними. Стаж работы в организации и текущий график отпусков в этом случае не учитываются.
Обнуляется ли стаж для отпуска при переводе на другую должность внутри компании? Нет. Если работодатель остается прежним (одно и то же юрлицо), отпускной стаж полностью сохраняется и не прерывается.
Можно ли взять один день за свой счет по личным причинам? Да, но есть важное условие: такой отпуск (в отличие от обязательных льготных) предоставляется исключительно по взаимному согласию сторон. Как поясняет Онлайнинспекция: отпуск без сохранения заработной платы оформляется строго на основании письменного заявления работника (ч. 1 ст. 128 ТК РФ). Жестких сроков подачи документа в законе нет, но безопасный минимум для оформления кадровых процедур: хотя бы один день до даты отсутствия. Главный риск для бизнеса и сотрудника: самовольный уход по «устной договоренности» без подписанного приказа суд легко квалифицирует как прогул.
Можно ли уйти в отпуск за свой счет на год и поработать в другой компании? Да, закон не запрещает подобный маневр. Сотрудник вправе взять длительный неоплачиваемый отпуск и легально трудоустроиться в другую организацию (даже в другом регионе). Однако юридически это оформляется исключительно как внешнее совместительство (ст. 282 ТК РФ). Новый работодатель берет на себя риски и обязан соблюдать три условия: работа выполняется строго в свободное от основной занятости время; ни основная, ни новая должность не связаны с вредными или опасными условиями труда; продолжительность работы на новом месте не превышает половину месячной нормы — максимум 0,5 ставки (ст. 284 ТК РФ). Нарушение этих лимитов — прямой путь к предписаниям и штрафам от инспекции.
Засчитывается ли больничный по беременности и родам в стаж для отпуска? Да, отпуск по БиР включается в стаж, дающий право на ежегодный оплачиваемый отдых.
Что будет, если отпуск выпадает на праздники? Официальные нерабочие праздничные дни в число календарных дней отпуска не включаются. Отдых сотрудника автоматически продлевается на количество таких праздничных дней.
В каком случае можно заменить отпуск денежной компенсацией во время работы? Только в части, превышающей 28 календарных дней (если у сотрудника есть право на удлиненный или дополнительный отпуск). Менять на деньги базовые 28 дней категорически запрещено. Для беременных, несовершеннолетних и занятых на вредном производстве любая замена отпуска деньгами во время работы недопустима.
Должен ли сотрудник отгулять отпуск до конца календарного года, если устроился весной? Нет, рабочий год индивидуален и отсчитывается с даты заключения трудового договора, а не с 1 января. График отпусков строится на базе индивидуальных рабочих годов сотрудников.
Включаются ли дополнительные выходные для ухода за ребенком-инвалидом в стаж для дополнительного отпуска? Нет, время использования таких выходных не включается в стаж, дающий право на часть отпуска за вредные условия свыше 7 дней. Однако базовые 7 дней дополнительного отпуска работодатель обязан предоставить сотруднику в любом случае.
Можно ли оформить согласие сотрудника на работу в выходной без точной даты? Позиция Роструда: нет, это прямое нарушение. Запрашивать согласие на «плавающий» период (например, с 15 по 31 число) нельзя. Для привлечения к работе в выходной день требуется письменное распоряжение работодателя, где зафиксирована конкретная дата выхода сотрудника (ч. 8 ст. 113 ТК РФ). Любые временные промежутки в документах делают их юридически ничтожными и превращаются в гарантированный штраф при проверке.
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Как КЭДО поможет решить “отпускные” проблемы?
Переход на кадровый электронный документооборот (КЭДО) – это базовый инструмент в КДП, позволяющий навести порядок в отпусках и минимизировать риски.
Вот как КЭДО помогает:
Автоматизация расчетов: система сама, без участия кадровика, рассчитывает отработанное время для отпуска, исключая человеческие ошибки. Больше никаких некорректных расчетов «пропорционально» — программа всегда знает точное количество дней, на которые сотрудник имеет право.
Упрощение оформления: весь процесс – от подачи заявления до подписания приказа – происходит в цифровом виде. Это быстрее, удобнее и гарантирует, что ни один документ не потеряется. Сроки уведомления сотрудников о начале отпуска больше не будут нарушены.
Прозрачность для всех: и сотрудник, и HR-отдел всегда видят в реальном времени, сколько дней отпуска осталось, какие периоды запланированы. Это позволяет сотрудникам планировать свой отдых заблаговременно, а компании — эффективно управлять ресурсами.
Устранение рисков: КЭДО автоматически отслеживает соблюдение законодательных требований, предотвращая случаи работы без отпуска два года подряд и другие нарушения, которые могут привести к штрафам. С КЭДО ваш бизнес всегда в правовом поле.
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