Как сохранить присоединенные файлы в БП при переходе на ЗУП
Затем перешли на расчет зарплаты в ЗУП. При переносе данных сканы документов Прием на работу не перенеслись. В БП теперь не доступны документы Прием на работу. Как извлечь сканы документов?
Разберем подробнее этот вопрос.
При переходе на ЗУП в БП устанавливается настройка:
Зарплата и кадры – Настройки зарплаты – Учет расчетов по заработной плате и кадровый учет ведутся: – Во внешней программе.
При такой настройке кадровые документы (как и присоединенные к ним файлы), созданные ранее, больше недоступны.
Рекомендуем сделать копию базы БП и там изменить настройку:
Зарплата и кадры – Настройки зарплаты – Учет расчетов по заработной плате и кадровый учет ведутся: – В этой программе.
Проверьте функциональность программы:
Администрирование – Функциональность – Сотрудники – галочка Кадровые документы.
Теперь в программе доступны кадровые документы и присоединенные к ним файлы:
Зарплата – Кадровые документы – Прием на работу – Присоединенные файлы.
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