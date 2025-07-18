Как сохранить присоединенные файлы в БП при переходе на ЗУП

Рассмотрим ситуацию: ранее вели расчет зарплаты в БП. К кадровым документам (например, к документу Прием на работу) прикрепляли сканы документов.

Затем перешли на расчет зарплаты в ЗУП. При переносе данных сканы документов Прием на работу не перенеслись. В БП теперь не доступны документы Прием на работу. Как извлечь сканы документов?

Разберем подробнее этот вопрос.

При переходе на ЗУП в БП устанавливается настройка:

Зарплата и кадры – Настройки зарплаты – Учет расчетов по заработной плате и кадровый учет ведутся: – Во внешней программе.

При такой настройке кадровые документы (как и присоединенные к ним файлы), созданные ранее, больше недоступны.

Рекомендуем сделать копию базы БП и там изменить настройку:

Зарплата и кадры – Настройки зарплаты – Учет расчетов по заработной плате и кадровый учет ведутся: – В этой программе.

Проверьте функциональность программы:

Администрирование – Функциональность – Сотрудники – галочка Кадровые документы.

Теперь в программе доступны кадровые документы и присоединенные к ним файлы:

Зарплата – Кадровые документы – Прием на работу – Присоединенные файлы.

Специалисты Центра сопровождения 1С Бизнес-Логика рекомендуют следовать этой инструкции для решения подобных задач. Попробуйте, надеюсь, у вас все получится!

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