ЦОК Марафон отчетности 16.07 Мобильный
🎁 Мастер-класс: финансовая сторона бухаутсорсинга
Наталия Козак

Как сохранить присоединенные файлы в БП при переходе на ЗУП

Рассмотрим ситуацию: ранее вели расчет зарплаты в БП. К кадровым документам (например, к документу Прием на работу) прикрепляли сканы документов. 

Затем перешли на расчет зарплаты в ЗУП. При переносе данных сканы документов Прием на работу не перенеслись. В БП теперь не доступны документы Прием на работу. Как извлечь сканы документов?

Разберем подробнее этот вопрос.
При переходе на ЗУП в БП устанавливается настройка: 

Зарплата и кадры – Настройки зарплаты – Учет расчетов по заработной плате и кадровый учет ведутся: – Во внешней программе. 

При такой настройке кадровые документы (как и присоединенные к ним файлы), созданные ранее, больше недоступны.

Рекомендуем сделать копию базы БП и там изменить настройку:

Зарплата и кадры – Настройки зарплаты – Учет расчетов по заработной плате и кадровый учет ведутся: – В этой программе.

Проверьте функциональность программы: 

Администрирование – Функциональность – Сотрудники – галочка Кадровые документы.

Теперь в программе доступны кадровые документы и присоединенные к ним файлы:

Зарплата – Кадровые документы – Прием на работу – Присоединенные файлы.

Специалисты Центра сопровождения 1С Бизнес-Логика рекомендуют следовать этой инструкции для решения подобных задач. Попробуйте, надеюсь, у вас все получится!

Ссылка телеграмм канал https://t.me/HelpBuh1C

Информации об авторе

Наталия Козак

Наталия Козак

Консультант 1С в ООО Бизнес Логика

4 подписчика28 постов

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

Начать дискуссию

ГлавнаяКонференцияПремиум