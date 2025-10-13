Обзор ключевых изменений в 1С:ЗУП — что нового в программе?

В 1С:ЗУП регулярно появляются новые функции и полезные обновления, которые делают работу с зарплатой и кадрами ещё удобнее. В этом обзоре собрали самые важные изменения, чтобы вы могли быстро освоить новые возможности и использовать их в работе.

Просмотр основных изменений в программе 1С:ЗУП:

1. В раздел «Кадровый учет» добавлен флажок» Полная компенсация отпуска при увольнении проработавшим 5.5 месяцев.

Добавлены основания для полной компенсации отпусков.

2. В документ начисления «Приз, подарок» добавлено наименование начисления для расчетного листка.

3. Добавлены «Основания увольнения».

4. В «Кадровые отчеты». Отчетность для бронирования вместо Формы 6 добавлена форма «Численность работающих и забронированных граждан запаса» и внесены изменения в учет бронирования.

5. Отчетность для статистики , в частности «Форма 1» имеет теперь возможность расшифровки значений.

6. Отчет ЕФС-1 Раздел 2( бывш. СЗВ-СТАЖ) - если у организации есть спецоценка, то будет проводиться проверка на предмет исчисления взносов по дополнительным тарифам и в случаях выявления ошибки - выводиться информационное сообщение.



7. Автозаполнение кодов НЕОПЛДОГ и НЕОПЛАВТ в подразделе 1.2 ЕФС-1 (бывшая форма СЗВ-СТАЖ). Если в отчетном периоде оплата была, указывается код ДОГОВОР, иначе код НЕОПЛДОГ или НЕОПЛАВТ. Отчетный период – весь год. Т. е. если работы были в марте 2025, а оплата в декабре 2025, то указывается ДОГОВОР.



8. Скрыты неактуальные версии форматов обмена с банком по зарплатным проектам.

9. Расчет выходного пособия при увольнении в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24.04.2025 № 540. В документ УВОЛЬНЕНИЯ добавлена компенсация отгулов.

10. В документы обмена с банком добавлен документ» Заявка за закрытие лицевых счетов».











С основными изменениями в программах 1С можно в разделе Администрирование-Обслуживание-Обновление приложения -Описание изменений приложения.







Специалисты Центра сопровождения 1С Бизнес-Логика рекомендуют следовать этой инструкции для решения подобных задач. Попробуйте, надеюсь, у вас все получится!

