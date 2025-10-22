Как контролировать лимит дохода для УСН без НДС

Правительство решило ужесточить условия для применения УСН и патента. Теперь, если ваш годовой доход превысит 10 миллионов рублей, вы автоматически становитесь плательщиком НДС.

Это касается как организаций, так и ИП. Причём, если в 2025 году вы уже заработаете больше 10 миллионов, с 2026 года придётся платить НДС. А если в 2026 году в каком-то месяце доход превысит лимит — обязанность по НДС возникнет сразу.



Чтобы не пропустить этот момент, в 1С:Бухгалтерии появился специальный сигнал в журнале банковских выписок: программа предупредит, если вы приближаетесь к новому порогу.



Давайте рассмотрим подробнее, как воспользоваться этой функцией.

Компания на УСН, НДС не применяется:

Главное – Налоги и отчеты – Система налогообложения.

При выручке в 5 млн. руб. в 2025 г. в журнале банковских выписок предупреждения нет.

При выручке в 5,5 млн. руб. в 2025 г. в журнале банковских выписок появляется предупреждение.

Вопрос: Когда в 1С будут реализованы изменения?

Ответ: Необходимые изменения будут реализованы после принятия соответствующего Федерального закона и его опубликования в установленном порядке с выходом очередных версий. Более подробная информация на тему «Снижение порога доходов для освобождения от НДС и применения патента с 60 млн руб. до 10 млн руб.» опубликована на сайте.

