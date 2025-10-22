Как контролировать лимит дохода для УСН без НДС
Это касается как организаций, так и ИП. Причём, если в 2025 году вы уже заработаете больше 10 миллионов, с 2026 года придётся платить НДС. А если в 2026 году в каком-то месяце доход превысит лимит — обязанность по НДС возникнет сразу.
Чтобы не пропустить этот момент, в 1С:Бухгалтерии появился специальный сигнал в журнале банковских выписок: программа предупредит, если вы приближаетесь к новому порогу.
Давайте рассмотрим подробнее, как воспользоваться этой функцией.
Компания на УСН, НДС не применяется:
Главное – Налоги и отчеты – Система налогообложения.
При выручке в 5 млн. руб. в 2025 г. в журнале банковских выписок предупреждения нет.
При выручке в 5,5 млн. руб. в 2025 г. в журнале банковских выписок появляется предупреждение.
Вопрос: Когда в 1С будут реализованы изменения?
Ответ: Необходимые изменения будут реализованы после принятия соответствующего Федерального закона и его опубликования в установленном порядке с выходом очередных версий. Более подробная информация на тему «Снижение порога доходов для освобождения от НДС и применения патента с 60 млн руб. до 10 млн руб.» опубликована на сайте.
