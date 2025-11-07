Подписаться Продажа товаров на УСН с НДС 5%: как правильно оформить в 1С:БП При работе на УСН с НДС 5% важно правильно оформить продажу товаров и оплату от покупателя в 1С:БП, чтобы избежать ошибок в учете и отчетности. В этой статье покажем, как пошагово провести все операции и на что обратить внимание. 17 просмотров 8 открытий Комментировать 1

Давайте рассмотрим пример: организация ООО «Бизнес-Логика» (продавец) применяет c 01.01.2025 УСН и пониженную ставку НДС 5%, как отразить продажу товара и последующую оплату от покупателя в 1С:БП.



Проверить настройки режима налогообложения и ставки НДС можно следующим образом: Главное – Налоги и отчеты – Система налогообложения. Главное – Налоги и отчеты – НДС. Для отражения продажи необходимо создать документ реализации: Продажи – Реализация (акты, накладные, УПД) – Реализация – Товары (накладная, УПД). Заполняем необходимые данные в шапке документа и заполняем табличную часть. Обратите внимание на ставку НДС. Если нужен УПД, то внизу ставим переключатель «УПД». По команде «Печать» доступны необходимые печатные формы. Для отражения оплаты от покупателя необходимо загрузить или создать банковскую выписку. Рассмотрим создание поступления безналичных денежных средств: Банк и касса – Банковские выписки – Поступление. Заполняем необходимые данные. Проверьте, корректно ли отобразилась ставка и сумма НДС. Подписывайтесь на наш телеграм-канал - здесь публикуем практические советы, инструкции и лайфхаки по работе в 1С https://t.me/+ta-k28F7l0U1NGVi