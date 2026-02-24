Как рассчитать налог с дивидендов в 1С:ЗУП по новым правилам

Столкнулись с тем, что 1С:ЗУП неправильно рассчитывает налог с дивидендов? В 2025 году изменилась логика расчета: теперь дивиденды и зарплата считаются по разным правилам, а ставки и пороги — новые! В нашей статье — разбор, пошаговая настройка и советы, как избежать проблем с НДФЛ.

С 2025 года в России изменились правила налогообложения дивидендов — теперь важно не только знать новые ставки, но и правильно настроить расчёт в 1С:ЗУП.



В этой статье вы найдёте простую и наглядную инструкцию, как учесть все нюансы реформы, избежать ошибок и корректно отразить дивиденды в отчётности.



С 1 января 2025 года в России стартовала масштабная налоговая реформа. Для бухгалтера и расчетчика в «1С:ЗУП» это не просто новые ставки, а настоящая смена логики расчёта — особенно когда речь идёт о дивидендах. Давайте разберёмся, как теперь считается налог с дивидендов и почему он «живёт» отдельно от зарплаты.



Главное изменение — теперь пороги для повышенных ставок стали ниже и более дробными. Но для дивидендов (если вы резидент РФ) всё осталось проще: до 2,4 млн рублей действует ставка 13%, а если сумма дивидендов превышает этот порог — применяется ставка 15%. Важно помнить: максимальная ставка для дивидендов резидентов — 15%, в отличие от зарплаты, где теперь есть и 18%, и 20%, и даже 22%.



Один из самых частых вопросов: нужно ли складывать зарплату и дивиденды для расчёта порога 2,4 млн? Ответ — нет! По статье 210 НК РФ налоговая база по дивидендам считается отдельно от зарплаты, премий и отпускных. Например, если сотрудник получил зарплату 2 млн и дивиденды 1 млн, налог в обоих случаях будет 13%, ведь ни одна из баз не превысила порог 2,4 млн.



Чтобы программа считала налог правильно, проверьте несколько моментов. Во-первых, обновите конфигурацию: расчёт по новым правилам 2025 года реализован в релизах 3.1.31 и выше. Во-вторых, в карточке организации на вкладке «Учётная политика» должен стоять флаг «Выполнять расчет НДФЛ по прогрессивной шкале». Для начисления дивидендов используйте специальный документ в разделе «Выплаты» — при заполнении ЗУП сам анализирует сумму выплаченных дивидендов с начала года. Если выплата идёт нерезиденту, ставка по дивидендам — 15% с первого рубля (если нет международного соглашения).



В отчётности 6-НДФЛ дивиденды выделяются отдельно: они отражаются на отдельных страницах Раздела 2, потому что КБК для налога с дивидендов отличается от зарплатного. В справках о доходах (бывшие 2-НДФЛ) дивиденды проходят по коду дохода 1010.



Если в вашей программе не срабатывает прогрессия, проверьте два момента: достиг ли доход по дивидендам отметки 2,4 млн рублей и какая дата выплаты указана в документе. Если случайно стоит 2024 год, программа применит старый лимит в 5 млн рублей.



Для подробностей и актуальных ставок всегда можно обратиться к статье 224 НК РФ.



Давайте разберёмся, как правильно всё настроить в 1С:ЗУП 3.1, чтобы расчёт налога с дивидендов проходил без ошибок и лишних хлопот.



Шаг 1. Проверяем настройки



Для начала убедитесь, что программа готова к расчёту по прогрессивной шкале.

Откройте раздел «Настройка» — «Организации» и перейдите на вкладку «Учётная политика и другие настройки».

Дальше откройте саму учётную политику. На вкладке «НДФЛ» обязательно должен стоять флаг «Выполнять расчет НДФЛ по прогрессивной шкале».

Не забудьте заглянуть в «Историю изменений» — настройка должна действовать с 01.01.2025.



Шаг 2. Создаём документ «Дивиденды»



В ЗУП дивиденды начисляются отдельным документом, который не связан с ежемесячной зарплатой.

Зайдите в раздел «Зарплата» — «Дивиденды» и нажмите кнопку «Создать».

В поле «Дата выплаты» укажите реальную дату, когда деньги поступят акционеру — именно по этой дате ЗУП определит ставку НДФЛ и зафиксирует доход.

Далее нажмите «Подбор» или «Добавить» и выберите получателя — это может быть сотрудник или любое физлицо из справочника.

Шаг 3. Расчёт налога и контроль базы



В колонке «Начислено» введите сумму дивидендов.

Программа сама рассчитает НДФЛ:

- Если сумма с начала года (включая текущую) не превышает 2,4 млн руб., налог составит 13%.

- Если сумма превысила 2,4 млн руб., налог с превышения будет рассчитан по повышенной ставке.



Шаг 4. Выплата и НДФЛ



Обратите внимание: в стандартной конфигурации ЗУП дивиденды не выплачиваются через «Ведомость в банк/кассу». Обычно сама выплата денег акционерам (проводка Дт 75/70 — Кт 51/50) происходит в 1С:Бухгалтерия на основании данных синхронизации. Если дивиденды выплачиваются через бухгалтерскую программу, в ЗУП документ просто проводится для учёта в отчётности 6-НДФЛ.



Шаг 5. Отражение в отчётности



После проведения документа все данные автоматически попадут в 6-НДФЛ:

- В Разделе 1 налог будет разнесён по разным КБК: основной КБК для 13% и специальный «прогрессивный» КБК для части налога с превышения.

- В Разделе 2 дивиденды будут выделены в отдельном блоке строк, ведь это отдельная налоговая база.



На что обратить внимание:

К дивидендам нельзя применять стандартные (на детей) или имущественные вычеты — ЗУП это контролирует автоматически.

