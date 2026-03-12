Агентские услуги в 1С:Бухгалтерия 3.0: настройка, учет и практические советы

Агентская схема — отличный инструмент для гибкого ведения бизнеса, позволяющий одной компании действовать в интересах другой и получать за это вознаграждение.

В 1С:Бухгалтерия 3.0 учет агентских операций зависит от вашей роли в сделке.



В этой статье разберём, как правильно настроить агентскую схему, оформить документы и учесть все нюансы в программе.



1. Подготовка: Включение функционала

Перед тем как начать работу с агентскими услугами, нужно немного подготовиться.

Сначала «разблокируйте» нужные поля в интерфейсе:



— Перейдите в раздел Главное → Функциональность.

— На вкладке Торговля поставьте флажки:

1. «Продажа товаров или услуг через комиссионеров (агентов)» — если вы нанимаете посредника.

2. «Продажа товаров или услуг комитентов (принципалов)» — если вы сами выступаете посредником.

2. Ваша роль — Агент (Посредник)



Если вы продаёте чужие услуги конечному потребителю, ваша выручка — это только комиссия.



Шаг 1: Создание договора



В карточке контрагента (Принципала) создайте договор с видом «С комитентом (принципалом) на продажу».

В разделе «Определять вознаграждение» можно сразу задать процент от суммы продаж.

Шаг 2: Реализация услуги



Используйте документ «Реализация (акты, накладные, УПД)» с видом операции «Услуги (акт, УПД)».

В табличной части появится вкладка Агентские услуги.

Укажите наименование услуги, её цену, выберите Принципала и его договор.

Проводки: доход не признаётся на счете 90, а задолженность покупателя отражается в корреспонденции со счетом расчетов с принципалом (например, Дт 62.01 — Кт 76.09).

Шаг 3: Отчет принципалу



Это финальный этап, где фиксируется ваше вознаграждение.

— Раздел Покупки → Отчеты комитентам.

— На вкладке «Товары и услуги» нажмите «Заполнить» — программа подтянет все реализованные вами услуги.

— На вкладке «Главное» укажите способ расчёта вознаграждения.

Проводки: здесь возникает ваш реальный доход — Дт 76.09 — Кт 90.01.

3. Ваша роль — Принципал (Владелец услуги)



Если вы поручаете агенту найти клиента и продать вашу услугу:



Шаг 1: Создание договора

С агентом заключается договор вида «С комиссионером (агентом) на продажу».

Шаг 2: Регистрация продажи



Поскольку услуга не имеет физической формы, она не «передаётся» агенту на склад.

Факт продажи отражается документом «Отчет комиссионера (агента) о продажах» (раздел Продажи).

— На вкладке «Реализация» укажите конечного покупателя (если он известен) и объём оказанных услуг.

— На вкладке «Вознаграждение» рассчитываются затраты на услуги агента.



Проводки:

— Дт 45.02 — Кт 90.01 (выручка от реализации);

— Дт 44 (или 26) — Кт 60 (или 76) (затраты на вознаграждение агента).

Важные нюансы



1. НДС: Если вы на ОСНО, агент обязан перевыставлять счета-фактуры. В 1С это автоматизировано через журнал учёта счетов-фактур.

2. Счета учёта: Для агентских схем чаще всего используется счёт 76.09 (прочие расчёты с разными дебиторами и кредиторами), чтобы не путать долги по основной деятельности с посредническими операциями.

