Агентские услуги в 1С:Бухгалтерия 3.0: настройка, учет и практические советы
В 1С:Бухгалтерия 3.0 учет агентских операций зависит от вашей роли в сделке.
В этой статье разберём, как правильно настроить агентскую схему, оформить документы и учесть все нюансы в программе.
1. Подготовка: Включение функционала
Перед тем как начать работу с агентскими услугами, нужно немного подготовиться.
Сначала «разблокируйте» нужные поля в интерфейсе:
— Перейдите в раздел Главное → Функциональность.
— На вкладке Торговля поставьте флажки:
1. «Продажа товаров или услуг через комиссионеров (агентов)» — если вы нанимаете посредника.
2. «Продажа товаров или услуг комитентов (принципалов)» — если вы сами выступаете посредником.
2. Ваша роль — Агент (Посредник)
Если вы продаёте чужие услуги конечному потребителю, ваша выручка — это только комиссия.
Шаг 1: Создание договора
В карточке контрагента (Принципала) создайте договор с видом «С комитентом (принципалом) на продажу».
В разделе «Определять вознаграждение» можно сразу задать процент от суммы продаж.
Шаг 2: Реализация услуги
Используйте документ «Реализация (акты, накладные, УПД)» с видом операции «Услуги (акт, УПД)».
В табличной части появится вкладка Агентские услуги.
Укажите наименование услуги, её цену, выберите Принципала и его договор.
Проводки: доход не признаётся на счете 90, а задолженность покупателя отражается в корреспонденции со счетом расчетов с принципалом (например, Дт 62.01 — Кт 76.09).
Шаг 3: Отчет принципалу
Это финальный этап, где фиксируется ваше вознаграждение.
— Раздел Покупки → Отчеты комитентам.
— На вкладке «Товары и услуги» нажмите «Заполнить» — программа подтянет все реализованные вами услуги.
— На вкладке «Главное» укажите способ расчёта вознаграждения.
Проводки: здесь возникает ваш реальный доход — Дт 76.09 — Кт 90.01.
3. Ваша роль — Принципал (Владелец услуги)
Если вы поручаете агенту найти клиента и продать вашу услугу:
Шаг 1: Создание договора
С агентом заключается договор вида «С комиссионером (агентом) на продажу».
Шаг 2: Регистрация продажи
Поскольку услуга не имеет физической формы, она не «передаётся» агенту на склад.
Факт продажи отражается документом «Отчет комиссионера (агента) о продажах» (раздел Продажи).
— На вкладке «Реализация» укажите конечного покупателя (если он известен) и объём оказанных услуг.
— На вкладке «Вознаграждение» рассчитываются затраты на услуги агента.
Проводки:
— Дт 45.02 — Кт 90.01 (выручка от реализации);
— Дт 44 (или 26) — Кт 60 (или 76) (затраты на вознаграждение агента).
Важные нюансы
1. НДС: Если вы на ОСНО, агент обязан перевыставлять счета-фактуры. В 1С это автоматизировано через журнал учёта счетов-фактур.
2. Счета учёта: Для агентских схем чаще всего используется счёт 76.09 (прочие расчёты с разными дебиторами и кредиторами), чтобы не путать долги по основной деятельности с посредническими операциями.
