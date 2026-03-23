С 1 апреля 2026 года — новые правила для платежных поручений по налогам!
Вот что важно знать:
КПП плательщика (реквизит 102):
Если платите налоги через ЕНП, теперь всегда ставьте «0» (раньше можно было указывать КПП).
Исключение — иностранные компании с филиалами: они указывают свой КПП.
Если платёж не по ЕНП, указывайте КПП организации или обособленного подразделения. Для ИП и физлиц — по-прежнему «0».
Плательщик (реквизит 8):
Теперь для предпринимателей и частнопрактикующих лиц после ФИО обязательно добавлять статус в скобках:
ИП: «Иванов Иван Иванович (ИП)»
Нотариус: «Иванов Иван Иванович (нотариус)»
Адвокат: «Иванов Иван Иванович (адвокат)»
Глава КФХ: «Иванов Иван Иванович (КФХ)»
ОКТМО (реквизит 105):
При уплате ЕНП теперь всегда указывайте «0».
Если платёж не по ЕНП — используйте восьмизначный код ОКТМО.
Назначение платежа (реквизит 24):
Теперь это поле не произвольное. При уплате ЕНП обязательно пишите «ЕНП».
Если платит представитель, указывайте ИНН и КПП представителя, а также данные того, за кого платите.
Для остальных платежей можно оставить текстовое описание.
С 1 апреля 2026 года старый регламент (приказ Минфина № 107н от 2013 года) больше не действует.
Проверьте свои шаблоны платёжек и будьте внимательны при заполнении — изменения уже на пороге!
вообще-то ИИ очень часто ошибаются. особенно при финанализе. проверяла. и уж тем более ИИ не может давать решения как исправить ситуацию.