С 1 апреля 2026 года — новые правила для платежных поручений по налогам!

Минфин утвердил свежий порядок заполнения платежек на уплату налогов и взносов. Уже с 1 апреля 2026 года вступает в силу приказ № 58н, и привычные реквизиты немного изменятся. Об этом напомнило региональное УФНС.

Вот что важно знать:

КПП плательщика (реквизит 102):

Если платите налоги через ЕНП, теперь всегда ставьте «0» (раньше можно было указывать КПП).

Исключение — иностранные компании с филиалами: они указывают свой КПП.

Если платёж не по ЕНП, указывайте КПП организации или обособленного подразделения. Для ИП и физлиц — по-прежнему «0».

Плательщик (реквизит 8):

Теперь для предпринимателей и частнопрактикующих лиц после ФИО обязательно добавлять статус в скобках:

ИП: «Иванов Иван Иванович (ИП)»

Нотариус: «Иванов Иван Иванович (нотариус)»

Адвокат: «Иванов Иван Иванович (адвокат)»

Глава КФХ: «Иванов Иван Иванович (КФХ)»

ОКТМО (реквизит 105):

При уплате ЕНП теперь всегда указывайте «0».

Если платёж не по ЕНП — используйте восьмизначный код ОКТМО.

Назначение платежа (реквизит 24):

Теперь это поле не произвольное. При уплате ЕНП обязательно пишите «ЕНП».

Если платит представитель, указывайте ИНН и КПП представителя, а также данные того, за кого платите.

Для остальных платежей можно оставить текстовое описание.

С 1 апреля 2026 года старый регламент (приказ Минфина № 107н от 2013 года) больше не действует.

Проверьте свои шаблоны платёжек и будьте внимательны при заполнении — изменения уже на пороге!

Наш канал в максе