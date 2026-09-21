Заселение по Цифровому ID в 1С:Отель: как автоматизировать ввод паспортных данных

Сканирование Цифрового ID и автозаполнение карточки

Процесс считывания данных на странице «Проживающие гости» и в разделе «Сканы» полностью идентичен.

Шаг 1

Шаг 2

Заполните базовую информацию о номере и создайте нового гостя. Для начала достаточно ввести ФИО, после чего перейдите в его карточку.

Шаг 3

Шаг 4

С помощью сканера считайте QR-код с экрана. Важно: в этот момент на мониторе сотрудника должна быть открыта именно карточка гостя в 1С:Отель.

Паспортные данные и основная информация автоматически заполнятся в системе. Поля, в которые подтянулись данные после сканирования, будут выделены голубым фоном.