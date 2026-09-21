Заселение по Цифровому ID в 1С:Отель: как автоматизировать ввод паспортных данных

Использование Цифрового ID позволяет решить задачу за несколько секунд: гость показывает QR-код, сотрудник отеля сканирует его, и система 1С:Отель самостоятельно заполняет карточку. Разбираемся, как это работает и что нужно для настройки.
Преимущества заселения через приложение Макс
Переход на работу с Цифровым ID дает отелю сразу три важных преимущества:
Это законно. Цифровой ID в приложении Макс официально введен на законодательном уровне и является полноценным аналогом бумажного паспорта.
Это быстро. Гостю достаточно показать QR-код на экране смартфона, а 1С:Отель автоматически перенесет все необходимые данные в карточку.
Это исключает ошибки. Информация переносится символ в символ. Риск допустить опечатку при ручном перепечатывании из бумажного документа полностью исчезает.
В программе 1С:Отель уже реализовано автоматическое заполнение данных для паспортов РФ и свидетельств о рождении.
Технические требования для корректной работы:
Версия конфигурации 1С:Отель не ниже 9.2.6.57.
Подключенное к программе оборудование для считывания 2D-штрихкодов (например, стандартный 2D-сканер).
Сканирование Цифрового ID и автозаполнение карточки
Процесс считывания данных на странице «Проживающие гости» и в разделе «Сканы» полностью идентичен.
Шаг 1
В программе перейдите в раздел «Фронт-офис» — «Размещение» — «Проживающие гости».
Нажмите кнопку «Поселить».
Шаг 2
Заполните базовую информацию о номере и создайте нового гостя. Для начала достаточно ввести ФИО, после чего перейдите в его карточку.
Шаг 3
Попросите гостя открыть приложение Макс, перейти по пути «Настройки» — «Цифровой ID» — «Предъявить» и показать экран смартфона.
Шаг 4
С помощью сканера считайте QR-код с экрана. Важно: в этот момент на мониторе сотрудника должна быть открыта именно карточка гостя в 1С:Отель.
Паспортные данные и основная информация автоматически заполнятся в системе. Поля, в которые подтянулись данные после сканирования, будут выделены голубым фоном.
Шаг 5
Визуально проверьте корректность перенесенных данных.
Шаг 6
Нажмите кнопку «Записать и закрыть». Система выдаст уведомление о том, что персональные данные успешно получены из приложения Макс пользователем, под учетной записью которого был запущен сеанс 1С во время сканирования.
Если вам необходимо внести данные на странице «Сканы» (перейти туда можно из верхнего меню карточки гостя или документа размещения), процесс считывания кода будет полностью аналогичным.
После проверки просто запишите данные.
Подтверждение личности гостя
Сам факт наличия QR-кода не гарантирует, что перед вами реальный владелец документа. Личность необходимо подтвердить. Сделать это можно двумя способами: визуально сверить данные с бумажным паспортом (если он есть при себе) или воспользоваться сервисом Госкан через приложение Госуслуги. Обратите внимание: результаты этой проверки в саму 1С:Отель не передаются.
Важное правило: В случае технических сбоев или невозможности сканирования QR-кода, регистрация гостя производится в стандартном порядке с ручным вводом данных из бумажного паспорта.
Настройка Госкан для сотрудника отеля
Чтобы администратор мог сканировать коды от имени организации, его учетная запись должна быть добавлена в профиль компании на портале Госуслуг с оформленной машиночитаемой доверенностью (МЧД).
Порядок проверки через Госкан
Попросите гостя в приложении Макс нажать кнопку «Подтвердить» (путь: «Настройки» — «Цифровой ID» — «Предъявить» — «Подтвердить»). На экране смартфона появится фото гостя с наложенным поверх него QR-кодом.
Откройте приложение Госуслуги на рабочем смартфоне сотрудника и нажмите на кнопку «Госкан» в правом верхнем углу главного экрана.
Наведите камеру телефона на QR-код, расположенный поверх фотографии. На экране появится сообщение «Удостоверение личности подтверждено» и отобразятся полные паспортные данные.
Визуально сверьте информацию из Госкан с внешностью гостя и данными, которые уже заполнились в 1С:Отель.
Важный нюанс при настройке сканера
Чтобы сканер штрихкодов корректно передавал информацию из QR-кода Цифрового ID в 1С:Отель, в его настройках обязательно должен быть установлен суффикс 13 (CR). Без этого параметра данные могут передаваться некорректно или не считываться вовсе.
Важный нюанс при настройке сканера
Чтобы сканер штрихкодов корректно передавал информацию из QR-кода Цифрового ID в 1С:Отель, в его настройках обязательно должен быть установлен суффикс 13 (CR). Без этого параметра данные могут передаваться некорректно или не считываться вовсе.
Заключение
Использование Цифрового ID через приложение Макс — это современный и надежный способ разгрузить сотрудников фронт-офиса и ускорить процесс заселения.
Краткий алгоритм работы:
Создаем размещение и открываем карточку гостя.
Считываем сканером QR-код Цифрового ID, проверяем автоматически заполненные поля и сохраняем их.
Подтверждаем личность гостя визуально или через Госкан.
Цифровой ID значительно упрощает жизнь администраторам, но важно помнить: он не отменяет обязанности отеля проверять действительность документа, удостоверяющего личность. А на случай технических сбоев у сотрудника всегда должен быть готов сценарий ручного ввода данных из бумажного паспорта.
Специалисты Центра сопровождения 1С Бизнес-Логика рекомендуют следовать этой инструкции для решения подобных задач. Попробуйте, надеюсь, у вас все получится!
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