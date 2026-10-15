Как организовать электронный архив документов прямо в 1С:бп: хранение сканов в карточках контрагентов и договоров

В «1С:Бухгалтерия предприятия» заложена мощная встроенная возможность, о которой многие пользователи даже не подозревают: прикрепление любых внешних файлов напрямую к элементам справочников. Вы можете хранить сканы уставных документов, подписанные договоры, спецификации и выписки из ЕГРЮЛ прямо внутри информационной базы, привязав их к конкретному контрагенту или соглашению. А при настроенном ЭДО документы можно ещё и подписывать электронной подписью.

Этот механизм работает «из коробки», не требует доработки конфигурации программистами и доступен абсолютно каждому пользователю. Разберём, как устроена эта система и как с ней работать на практике.