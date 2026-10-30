Автоматическое начисление взносов руководителя-учредителя с МРОТ в 1С:Бухгалтерия

Позиция контролирующих органов однозначна: согласно пункту 1 статьи 421 Налогового кодекса РФ, база для исчисления страховых взносов по таким руководителям не может быть меньше федерального МРОТ. Даже если фактическая выплата меньше или не производилась вовсе, взносы всё равно должны быть начислены с минимальной базы.

До недавнего времени бухгалтерам приходилось контролировать этот участок вручную: помнить о минимальной базе, формировать расчёты отдельными документами, следить за сроками. Начиная с релиза 3.0.209 программа «1С:Бухгалтерия предприятия» научилась делать это автоматически. Разберём подробно, какие настройки нужны и как работает новый механизм.