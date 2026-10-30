Автоматическое начисление взносов руководителя-учредителя с МРОТ в 1С:Бухгалтерия

Позиция контролирующих органов однозначна: согласно пункту 1 статьи 421 Налогового кодекса РФ, база для исчисления страховых взносов по таким руководителям не может быть меньше федерального МРОТ. Даже если фактическая выплата меньше или не производилась вовсе, взносы всё равно должны быть начислены с минимальной базы.
До недавнего времени бухгалтерам приходилось контролировать этот участок вручную: помнить о минимальной базе, формировать расчёты отдельными документами, следить за сроками. Начиная с релиза 3.0.209 программа «1С:Бухгалтерия предприятия» научилась делать это автоматически. Разберём подробно, какие настройки нужны и как работает новый механизм.
Что изменилось в релизе 3.0.209
Разработчики 1С добавили специальную настройку, которая позволяет программе самостоятельно:
отслеживать размер выплат руководителю-учредителю;
сравнивать их с действующим федеральным МРОТ;
автоматически дополнять облагаемую базу до уровня МРОТ при начислении страховых взносов;
формировать соответствующие проводки и отражать суммы в отчётности.
Это существенно снижает риск ошибок и освобождает бухгалтера от ручного контроля каждого месяца.
Шаг 1. Включаем функцию дополнения базы до МРОТ
Первым делом необходимо активировать новую возможность в настройках программы.
Перейдите в раздел «Главное» – «Налоги и отчёты», откройте блок «Страховые взносы» и установите флажок «Дополнять облагаемую базу руководителя до МРОТ».
После сохранения настройки программа начинает автоматически отслеживать суммы выплат в пользу руководителя-учредителя. Если в каком-либо месяце начисленная зарплата окажется ниже федерального МРОТ, база для расчёта страховых взносов будет увеличена до минимального уровня в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 421 НК РФ.
Шаг 2. Контроль через задачи организации
Чтобы бухгалтер не забывал про эту операцию, программа добавила её в стандартный механизм контроля сроков.
В списке «Задачи организации» в конце каждого месяца будет автоматически появляться задача «Взносы руководителя».
Это напоминание о том, что при закрытии периода необходимо выполнить соответствующую регламентную операцию.
Шаг 3. Закрытие месяца и регламентная операция
Непосредственное начисление взносов происходит в рамках стандартной процедуры закрытия месяца.
Перейдите в раздел «Операции» – «Закрытие месяца», выберите нужный период и выполните регламентную операцию «Начисление взносов руководителя».
Программа самостоятельно:
проверит фактические выплаты руководителю-учредителю за месяц;
сравнит их с действующим МРОТ;
при необходимости дополнит облагаемую базу до минимального уровня;
начислит страховые взносы по всем обязательным фондам;
сформирует бухгалтерские проводки;
отразит суммы в РСВ и персонифицированных сведениях.
На кого распространяется новый механизм
Важно понимать, что автоматическое начисление взносов с МРОТ применяется только при одновременном выполнении двух условий:
Руководитель является единственным учредителем (участником) организации.
С руководителем не заключён трудовой договор — он действует на основании решения единственного участника.
Если в организации несколько учредителей или с руководителем оформлены трудовые отношения, механизм работает по стандартным правилам: взносы начисляются с фактических выплат, без автоматического дополнения до МРОТ.
Почему это важно для налоговой безопасности
ФНС и Минфин последовательно отстаивают позицию, что руководитель-единственный учредитель признаётся застрахованным лицом и на него должны начисляться страховые взносы. Минимальная база в размере МРОТ — это не рекомендация, а требование закона.
Недоначисление взносов неизбежно приведёт к:
требованиям из налоговой инспекции;
доначислению взносов и пеней;
возможным штрафным санкциям;
расхождениям между РСВ и 6-НДФЛ, которые видны при автоматической проверке контрольных соотношений.
Автоматизация этого участка в 1С:Бухгалтерия позволяет избежать подобных проблем и сдавать отчётность без замечаний со стороны контролирующих органов.
Заключение
Появление в релизе 3.0.209 функции автоматического начисления взносов руководителя-учредителя с МРОТ — это долгожданное решение для многих компаний. Механизм прост в настройке, работает через стандартную процедуру закрытия месяца и полностью соответствует требованиям пункта 1 статьи 421 НК РФ. Бухгалтеру больше не нужно вручную отслеживать минимальную базу и бояться пропустить начисление — программа сделает всё сама и вовремя напомнит о задаче.
Специалисты Центра сопровождения 1С Бизнес-Логика рекомендуют следовать этой инструкции для решения подобных задач. Попробуйте, надеюсь, у вас все получится!
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