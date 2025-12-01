Зачем нужна регулярная проверка исполнения бюджета?

Оценка качества принятых решений

Процедуры проверки позволяют объективно оценивать предыдущие решения руководства. Только зная истинное состояние дел, можно корректировать стратегию, избегать повторения прежних ошибок и достигать лучших результатов.

Пример 5. По принятой маркетинговой стратегии одним из каналов трафика привлечения клиентов было участие в выставках. При этом участие предполагалось в любых выставках по тематике компании. По итогам 8 месяцев были проанализированы итоги исполнения бюджета и участия в выставках. Анализ показал, что наилучшие результаты были у участия в выставках с более узкой направленностью по деятельности компании, пусть при этом и эти выставки были самыми дорогими. На оставшееся время года и следующий год была скорректирована как маркетинговая стратегия, так и бюджет в целом.

Подводя итог можно сказать, что регулярная проверка исполнения бюджета обеспечивает стабильность бизнеса, снижает риски появления кризисных ситуаций и создает основу для качественного прогнозирования будущего. Поэтому каждый собственник и руководитель обязан уделять этому процессу должное внимание.

