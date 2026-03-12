Товары под контролем: изменения в обязательной маркировке в 2026 году

Какие товары подлежат обязательной маркировке

До 1 марта 2026 года требование об обязательной маркировке распространялось на товары из 30 товарных групп:

фотоаппараты

лекарства

обувь

табак и никотиносодержащая продукция

молочная продукция

упакованная вода

туалетная вода и духи

одежда и товары легкой промышленности

шины и покрышки

пиво и слабоалкогольные напитки

БАДы

медицинские изделия

антисептики

кресла-коляски

безалкогольные напитки

безалкогольное пиво

велосипеды

шубы и меха

икра

технические средства реабилитации

ветеринарные препараты

растительные масла

корма для животных

консервы

моторные масла

бытовая химия и товары личной гигиены

бакалея

детские игрушки

спортивное питание

строительные материалы.

Внутри этих товарных групп есть исключения — товары, которые маркировать не обязательно. Полный список кодов ОКПД 2 и ТН ВЭД, на товары, подлежащие обязательной маркировке, установлен Распоряжением правительства РФ от 28.04.2018 № 792-Р.

В этом году в список добавлены три новые товарные группы:

1. Сладости и кондитерские изделия:

с 1 марта 2026 года — печенье, мармелад, зефир, пастилу, восточные сладости, вафли, шоколадные и ореховые пасты;

с 1 мая 2026 года — хлебобулочные изделия: круассаны, пирожные, рулеты, торты;

с 1 июля 2026 года — шоколадные изделия, карамель, драже и жевательная резинка.

2. Растворимые напитки:

с 1 апреля 2026 года — чай, матэ и чайные напитки;

с 1 июня 2026 года — кофе и цикорий.

3. Радиоэлектронная продукция:

с 1 мая 2026 года — осветительные приборы и их компоненты, пульты и коммутационное оборудование, ноутбуки, телефоны и смартфоны и печатные схемы.

Рассматривается дальнейшее расширение списка товаров, подлежащих обязательной маркировке. В 2025 году завершилось тестирование маркировки школьных учебников — возможно, она станет обязательной уже в этом году. В 2026 году завершится тестирование по 16 категориям товаров:

кабельно-проводниковая продукция

оптоволокно

полимерные трубы

автомобильные запчасти

средства пожарной безопасности и пиротехники

отопительные приборы

удобрения

мед, мука и макароны

мясо и мясные изделия

полуфабрикаты и заморозка

посуда и товары для дома

средства гигиены и хозтовары

некоторые медизделия (шприцы, презервативы, инфузионные системы и др.)

слабоалкогольная продукция

электронные сигареты

детское питание.

Возможно, маркировка большей части этих товаров также станет обязательной в течение текущего года.