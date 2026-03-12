Товары под контролем: изменения в обязательной маркировке в 2026 году

О том, какие группы товаров ждут изменения, каковы этапы маркировки и какие проблемы могут возникнуть у участников рынка, рассказывает начальник юридической службы ЭТП «Торги223» Наталья Аничкина.
Что такое система маркировки «Честный знак»
Государственная система «Честный знак» представляет собой комплекс мер по контролю за перемещением товаров от производителя до конечного потребителя. Основным инструментом системы является уникальный код, который наносится на каждое изделие производителем или импортером. Благодаря этому коду можно проследить путь товара на протяжении всей цепочки поставки, от момента изготовления до покупки потребителем. Система маркировки введена для контроля качества товаров, борьбы с контрафактной продукцией и уклонением от налогов.
Какие товары подлежат обязательной маркировке
До 1 марта 2026 года требование об обязательной маркировке распространялось на товары из 30 товарных групп:
фотоаппараты
лекарства
обувь
табак и никотиносодержащая продукция
молочная продукция
упакованная вода
туалетная вода и духи
одежда и товары легкой промышленности
шины и покрышки
пиво и слабоалкогольные напитки
БАДы
медицинские изделия
антисептики
кресла-коляски
безалкогольные напитки
безалкогольное пиво
велосипеды
шубы и меха
икра
технические средства реабилитации
ветеринарные препараты
растительные масла
корма для животных
консервы
моторные масла
бытовая химия и товары личной гигиены
бакалея
детские игрушки
спортивное питание
строительные материалы.
Внутри этих товарных групп есть исключения — товары, которые маркировать не обязательно. Полный список кодов ОКПД 2 и ТН ВЭД, на товары, подлежащие обязательной маркировке, установлен Распоряжением правительства РФ от 28.04.2018 № 792-Р.
В этом году в список добавлены три новые товарные группы:
1. Сладости и кондитерские изделия:
с 1 марта 2026 года — печенье, мармелад, зефир, пастилу, восточные сладости, вафли, шоколадные и ореховые пасты;
с 1 мая 2026 года — хлебобулочные изделия: круассаны, пирожные, рулеты, торты;
с 1 июля 2026 года — шоколадные изделия, карамель, драже и жевательная резинка.
2. Растворимые напитки:
с 1 апреля 2026 года — чай, матэ и чайные напитки;
с 1 июня 2026 года — кофе и цикорий.
3. Радиоэлектронная продукция:
с 1 мая 2026 года — осветительные приборы и их компоненты, пульты и коммутационное оборудование, ноутбуки, телефоны и смартфоны и печатные схемы.
Рассматривается дальнейшее расширение списка товаров, подлежащих обязательной маркировке. В 2025 году завершилось тестирование маркировки школьных учебников — возможно, она станет обязательной уже в этом году. В 2026 году завершится тестирование по 16 категориям товаров:
кабельно-проводниковая продукция
оптоволокно
полимерные трубы
автомобильные запчасти
средства пожарной безопасности и пиротехники
отопительные приборы
удобрения
мед, мука и макароны
мясо и мясные изделия
полуфабрикаты и заморозка
посуда и товары для дома
средства гигиены и хозтовары
некоторые медизделия (шприцы, презервативы, инфузионные системы и др.)
слабоалкогольная продукция
электронные сигареты
детское питание.
Возможно, маркировка большей части этих товаров также станет обязательной в течение текущего года.
Маркировка радиоэлектронной продукции
Сроки и правила маркировки отдельных видов радиоэлектронной продукции опубликованы в Постановлении Правительства РФ от 28.11.2025 № 1954:
С 1 марта 2026 года участники оборота должны зарегистрироваться в системе «Честный знак».
С 1 мая 2026 года производители и импортеры РЭП должны наносить коды маркировки на товары, вводимые в оборот. При этом ввоз немаркированной продукции, приобретенной ранее, но прошедшей таможню после 1 мая 2026 года, разрешен до 31 мая 2026 года, до этого же срока товары необходимо промаркировать.
Продажа РЭП без маркировки и маркировка остатков разрешены до 30 ноября 2026 года.
До 1 декабря 2026 года участники оборота радиоэлектронной продукции должны внедрить электронный документооборот (ЭДО) и получить квалифицированную электронную подпись (КЭП) для обмена отчетностью с системой «Честный знак».
С 1 марта 2027 года розничные продавцы должны будут отчитываться о продажах маркированной РЭП.
Последствия нарушения требований к обязательной маркировке
За неисполнение обязанностей по маркировке предусмотрена административная и даже уголовная ответственность:
Оборот товаров, подлежащих обязательной маркировке, без нанесения кодов маркировки влечет конфискацию товара и штраф от 5-10 тыс. руб. для должностных лиц и 50-300 тыс. руб. для юридических лиц. Тоже нарушение в особо крупных размерах может грозить лишением свободы до 5 лет.
Использование поддельных кодов маркировки может повлечь наложение штрафа до 1 млн. руб. либо в размере дохода за период до 2 лет, а также, в зависимости от тяжести преступления, — лишение свободы сроком до 6 лет.
Передача товаров юридическому лицу без отправки информации о ней в систему маркировки, нарушение сроков отправки такой информации, а также ввод в оборот товаров без разрешительной документации или с неверными сведениями наказываются штрафом 1-10 тыс. руб. для должностных лиц и 50-100 тыс. руб. для юридических лиц.
Практические советы по подготовке к внедрению маркировки
Изучите перечень товаров, подлежащих обязательной маркировке, с соответствующими кодами ТН ВЭД и ознакомьтесь с исключениями.
Зарегистрируйтесь и получите доступ в личный кабинет в системе «Честный знак».
Получите квалифицированную электронную подпись, выберите оператора электронного документооборота.
Изучите способы нанесения кодов маркировки, при необходимости рассмотрите возможность изменения дизайна упаковки.
Подберите необходимое оборудование (2D-сканеры, принтеры этикеток и др.).
Выберите оператора для работы с маркировкой, обеспечивающего совместимость с ЭДО и внутренними системами учета.
Организуйте обучение персонала работе с новыми инструментами и методами учета.
Заключение
Расширение сферы обязательной маркировки товаров способствует повышению прозрачности рынков и борьбе с контрафактом. Однако участникам оборота таких товаров необходимо оперативно адаптироваться к новым требованиям, внедряя соответствующие технологии и соблюдая установленные сроки, чтобы минимизировать риски нарушений и избежать неприятных последствий. Несоблюдение правил маркировки грозит не только государственными санкциями, но и отказом партнеров от приема товара. Важно регулярно отслеживать сроки введения маркировки новых товарных групп и следить за обновлениями действующих списков.
