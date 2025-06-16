Как внедрить нематериальную мотивацию в бизнесе: взгляд бизнес-аналитика

Цикл успеха: цель — действие — успех — вознаграждение

Правильная постановка цели — это только первый шаг. Без последующих совместных работ с вашей командой, цикл не заработает, поэтому в вашей компании важно внедрить следующие правила:

Совершать конкретные действия по четкому плану.

Фиксировать даже малейшие успехи.

Обязательно вознаграждать себя и команду за достижения.

Этот цикл формирует привычку успеха, укрепляет самооценку и самоуважение, что делает команду практически неуязвимой для внешних стрессов.