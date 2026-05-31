Налоговая реформа 2026: что изменилось для ИП и ООО на УСН

Бизнес на УСН уже несколько месяцев работает по новым налоговым правилам, однако для многих предпринимателей последствия реформы становятся заметны только сейчас — после роста налоговой нагрузки, появления НДС и пересмотра финансовых моделей. Мы попросили опытного бухгалтера и учредителя компании FCI Group Анару Малахову рассказать, что изменилось для ИП и ООО в 2026 году и к каким изменениям стоит готовиться дальше.
Главное изменение для малого бизнеса — значительное снижение порога доходов, при котором возникает обязанность платить НДС.
Главное коротко
Для бизнеса на УСН в 2026 году действуют новые правила:
— обязанность по уплате НДС теперь возникает при существенно меньших оборотах;
— для УСН продолжают действовать специальные ставки НДС 5% и 7%;
— базовая ставка НДС увеличена до 22%;
— выросли лимиты по УСН с учетом коэффициента-дефлятора;
— изменился порядок применения льгот по страховым взносам;
— расширены возможности учета расходов на УСН «Доходы минус расходы».
1. НДС для бизнеса на УСН в 2026 году
Кто обязан платить НДС
С 2025 года бизнес на УСН перестал автоматически освобождаться от НДС. В 2026 году правила стали жестче: лимит доходов для освобождения снижен с 60 млн руб. до 20 млн руб.
Освобождение применяется автоматически, если доход за предыдущий год не превышает установленный лимит. Отдельное уведомление в налоговую подавать не требуется.
Когда возникает обязанность платить НДС
Если доход за 2025 год превысил 20 млн руб., бизнес на УСН обязан применять НДС с 1 января 2026 года.
Если превышение произошло уже в течение 2026 года, НДС начинает применяться с 1-го числа месяца, следующего за месяцем превышения лимита.
Например:
если доход превысил 20 млн руб. в июле 2026 года, обязанность платить НДС возникает с 1 августа 2026 года.
2. Какие ставки НДС действуют для УСН
В 2026 году для бизнеса на УСН доступны специальные ставки НДС 5% и 7%, а также общая ставка 22%.
Ставка
Когда применяется
5%
Доходы до 272,5 млн руб.
7%
Доходы от 272,5 до 490,5 млн руб.
22%
Общий режим НДС
Что важно учитывать
Ставки 5% и 7%
При применении специальных ставок бизнес не имеет права на вычет входного НДС.
Такая модель чаще подходит:
— B2C-компаниям;
— бизнесу с небольшой долей закупок;
— услугам;
— компаниям с минимальным входящим НДС.
Ставка 22%
Общая ставка НДС позволяет принимать входной НДС к вычету. Это может быть выгоднее:
— торговым компаниям;
— производству;
— B2B-сегменту;
— бизнесу с большими закупками.
3. Новые лимиты для применения УСН
С 2026 года действуют проиндексированные лимиты для применения упрощенной системы налогообложения. Коэффициент-дефлятор составляет 1,09.
Показатель
2026 год
Максимальный годовой доход
490,5 млн руб.
Остаточная стоимость ОС
218 млн руб.
Средняя численность сотрудников
не более 130 человек
Если доход превышает лимит, компания или ИП теряют право на УСН и переходят на общую систему налогообложения.
4. Что изменилось по расходам на УСН «Доходы минус расходы»
Одно из важных изменений 2026 года — расширение подхода к учету расходов.
Ранее действовал закрытый перечень расходов по ст. 346.16 НК РФ. Теперь правила учета расходов стали ближе к главе 25 НК РФ, которая применяется на общей системе налогообложения.
Это означает, что бизнес получил больше возможностей учитывать:
— затраты на модернизацию;
— дооборудование;
— реконструкцию;
— техническое перевооружение;
— иные экономически обоснованные расходы.
Главное условие:
расходы должны быть связаны с предпринимательской деятельностью и подтверждены документами.
5. Страховые взносы в 2026 году
Для большинства работодателей
В 2026 году сохраняется базовый тариф страховых взносов:
— 30% в пределах предельной базы;
— 15,1% сверх предельной базы.
Предельная база по взносам на 2026 год — 2 979 000 руб.
Что изменилось по льготным тарифам
Льготные тарифы для МСП стали более ограниченными. Теперь применение пониженных ставок зависит от соответствия критериям и перечням, утверждаемым Правительством РФ.
Для части бизнеса фактическая нагрузка по взносам выросла.
Для ИТ-компаний
Для аккредитованных ИТ-компаний в 2026 году действуют специальные тарифы:
— 15% в пределах базы;
— 7,6% сверх базы.
6. Что важно сделать предпринимателям уже сейчас
Провести анализ оборотов
Главный риск 2026 года — неожиданная потеря освобождения от НДС.
Бизнесу важно:
— ежемесячно контролировать выручку;
— учитывать совокупные доходы;
— заранее прогнозировать налоговую нагрузку.
Пересчитать цены и маржинальность
Многим компаниям пришлось:
— включать НДС в стоимость;
— пересматривать цены;
— корректировать договоры;
— менять финансовую модель.
Особенно это затронуло:
— услуги;
— розницу;
— малый B2C-бизнес.
Проверить договоры
В договорах рекомендуется предусмотреть:
— порядок изменения цены при изменении налогового режима;
— порядок выделения НДС;
— сроки уведомления контрагентов.
Настроить учет НДС
Если бизнес стал плательщиком НДС, необходимо:
— выставлять счета-фактуры;
— вести книгу покупок и продаж;
— сдавать декларации по НДС;
— корректно отражать операции в 1С.
7. Какие изменения еще обсуждаются
По состоянию на май 2026 года предпринимателям стоит следить за несколькими направлениями налоговой политики.
Дальнейшее снижение лимитов по НДС
Уже закреплено поэтапное снижение лимитов освобождения:
— до 15 млн руб. в 2027 году;
— до 10 млн руб. с 2028 года.
Это означает, что все больше компаний на УСН будут становиться плательщиками НДС.
Усиление контроля за дроблением бизнеса
После реформы ФНС продолжает активно контролировать:
— искусственное разделение бизнеса;
— использование нескольких ИП и ООО;
— схемы сохранения УСН.
Особое внимание уделяется:
— взаимозависимости компаний;
— единым сотрудникам;
— общим расчетным счетам;
— одинаковым видам деятельности.
Дальнейшая цифровизация налогового контроля
Продолжается развитие:
— АУСН;
— автоматизированного обмена данными;
— онлайн-контроля операций;
— интеграции банковских данных с налоговыми системами.
Для бизнеса это означает рост требований к качеству учета и прозрачности операций.
Когда особенно нужен бухгалтер или налоговый консультант
В 2026 году помощь специалиста особенно важна, если:
— бизнес приближается к лимитам по НДС;
— компания работает с НДС впервые;
— есть сотрудники;
— используются несколько юрлиц или ИП;
— есть импорт или внешнеэкономическая деятельность;
— требуется пересчет финансовой модели.
После реформы налоговый учет для бизнеса на УСН стал значительно сложнее, чем в предыдущие годы. Ошибки в выборе ставки НДС, оформлении документов или расчете лимитов могут привести к существенным доначислениям и налоговым рискам.
