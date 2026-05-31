Налоговая реформа 2026: что изменилось для ИП и ООО на УСН

1. НДС для бизнеса на УСН в 2026 году

Кто обязан платить НДС

С 2025 года бизнес на УСН перестал автоматически освобождаться от НДС. В 2026 году правила стали жестче: лимит доходов для освобождения снижен с 60 млн руб. до 20 млн руб.

Освобождение применяется автоматически, если доход за предыдущий год не превышает установленный лимит. Отдельное уведомление в налоговую подавать не требуется.

Когда возникает обязанность платить НДС

Если доход за 2025 год превысил 20 млн руб., бизнес на УСН обязан применять НДС с 1 января 2026 года.

Если превышение произошло уже в течение 2026 года, НДС начинает применяться с 1-го числа месяца, следующего за месяцем превышения лимита.

Например:

если доход превысил 20 млн руб. в июле 2026 года, обязанность платить НДС возникает с 1 августа 2026 года.