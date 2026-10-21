Наследники продают квартиру раньше трех лет: как одна бумага меняет налог на сотни тысяч

Если продают раньше: три вещи, которые уменьшают налог

Вычет 1 млн ₽ — и почему важно, сколько договоров

Имущественный вычет при продаже жилья — 1 млн ₽. Но как именно он достанется наследникам, зависит от оформления.

Если все собственники продают квартиру одним договором, миллион делится между ними пропорционально долям. У трёх наследников по трети — примерно по 333 тысячи на каждого.

Если каждый продаёт свою долю отдельным договором, каждый вправе заявить вычет полностью — по миллиону.

Посчитаем на условном примере. Квартира стоит 9 млн ₽, у трёх наследников по трети, продают через два года после смерти наследодателя, документов о покупке не осталось.

Один договор: доход каждого 3 млн ₽, вычет 333 тыс. ₽, база около 2,67 млн ₽. С 2025 года доход от продажи имущества облагается по ставке 13% до 2,4 млн ₽ и 15% сверх. Налог — около 352 тыс. ₽ с каждого.

Три отдельных договора: база по 2 млн ₽, налог — 260 тыс. ₽ с каждого.

Разница — около 92 тыс. ₽ на человека и примерно 276 тыс. ₽ на семью. Только из-за того, сколько договоров подписали у нотариуса.

Одна и та же квартира — три разных налога (условный пример)

У отдельных договоров есть цена: нотариус удостоверяет каждую сделку с долей, плюс совладельцы должны отказаться от преимущественного права покупки. Но на суммах такого порядка это обычно окупается.