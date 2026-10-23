Заем под залог для ИП на УСН: что из процентов можно учесть в расходах, а что нет

«Доходы минус расходы»: проценты учитываются

Проценты за пользование заёмными деньгами прямо названы в подпункте 9 пункта 1 статьи 346.16. Пункт 2 той же статьи отсылает к порядку статьи 269 НК. С 2015 года она позволяет учитывать проценты в фактической сумме по договору, а интервалы по ключевой ставке нужны для контролируемых сделок. Заём у постороннего частного инвестора к ним обычно не относится.

Признаются проценты кассовым методом, по мере уплаты. Начислили за октябрь, но заплатили в ноябре, значит, и расход будет ноябрьский.

Чтобы инспекция не сняла расход, нужно выполнить требования пункта 1 статьи 252 (на него ссылается пункт 2 статьи 346.16):

в договоре займа прописана цель: предпринимательская деятельность

по выпискам видно, что деньги ушли в бизнес: товар, оборудование, аренда, расчёты с поставщиками

каждая уплата процентов подтверждена платёжкой, а при наличных — распиской инвестора

суммы совпадают с договором и графиком

Половину займа ИП потратил на ремонт своей квартиры? Проценты с этой половины в расходы не пойдут.

А вот то, что в залоге стоит личная квартира, а не имущество бизнеса, на учёт процентов не влияет. Важно, куда ушли деньги, а не чем заём обеспечен.

И про минимальный налог: если расходы вместе с процентами почти съели доходы, на этом объекте всё равно платится 1% от доходов.