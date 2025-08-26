ЦОК ОК МП 25.08 Мобильная
🔴 Бесплатный вебинар: Сложности и боли учета в торговле →
Виталий Быков
Инвестиции

Облигации Новые Технологии 001P-08. Купон до 19,00% на 2 года с ежемесячными выплатами

ООО «Новые Технологии» специализируется на производстве погружного оборудования для добычи нефти.

Производственные мощности расположены в Чистополе и Альметьевске (Татарстан), сервисные центры — в России и за рубежом (Эквадор, Колумбия). Компания также предоставляет услуги аренды и обслуживания оборудования.

Среди клиентов — крупные российские нефтяники, например, Сургутнефтегаз, Татнефть, Башнефть, Новатэк, Роснефть и др.

Параметры выпуска Новые Технологии 001P-08

• Рейтинг: А- (АКРА, прогноз "Стабильный")

• Номинал: 1000Р

• Объем: 1 млрд рублей

• Срок обращения: 2 года

• Купон: не выше 19,00% годовых (YTM не выше 20,75% годовых)

• Периодичность выплат: ежемесячно

• Амортизация: отсутствует

• Оферта: отсутствует

• Квал: не требуется

• Дата сбора книги заявок: 29 августа

• Дата размещения: 03 сентября

📍 Финансовые результаты по МСФО за 2024 год

• Выручка выросла до 19,5 млрд рублей (+14%);

• Валовая прибыль выше на 22%, чем годом ранее;

• Чистая прибыль, наоборот, просела на 38% из-за роста процентных расходов в 2,5 раза на фоне высокой ключевой ставки;

• Общие обязательства за год выросли на 36% и достигли 24,3 млрд рублей;

• Долговая нагрузка при этом умеренная: ND/EBITDA — около 2,2x.

За первое полугодие 2025 года по РСБУ

• Выручка: 19,5 млрд ₽ (–5% г/г)

• EBITDA: 7,7 млрд ₽ (+34% г/г)

• Рентабельность по EBITDA: 39,4%

• Чистый долг/EBITDA = 2,2x

Компания публикует МСФО лишь раз в год, что снижает прозрачность. Ориентироваться между релизами приходится только на РСБУ, что не повышает в моменте инвестиционной привлекательности.

В обращении уже есть 10 выпусков облигаций компании

Наиболее интересные из них:

Новые Технологии 001Р-07 $RU000A10BY45 Доходность: 19,01%. Купон: 20,25%. Текущая купонная доходность: 19,18% на 1 год 9 месяцев, ежемесячно.

Новые Технологии 001Р-04 $RU000A10AYF7 Доходность: 18,84%. Купон: 24,25%. Текущая купонная доходность: 22,3% на 1 год 5 месяцев, 4 раза в год.

📍 Похожие выпуски облигаций по параметрам

Селигдар 001Р-04 $RU000A10C5L7 (17,99%) А+ на 2 года 4 месяцев

Делимобиль 1Р-03 $RU000A106UW3 (19,76%) А на 2 года

Аэрофьюэлз 002Р-05 $RU000A10C2E9 (19,93%) А на 1 год 10 месяцев

АФК Система 002P-02 $RU000A10BPZ1 (16,99%) АА- на 1 год 8 месяцев

Полипласт П02-БО-05 $RU000A10BPN7 (20,40%) А- на 1 год 8 месяцев

РОЛЬФ 1Р08 $RU000A10BQ60 (21,05%) А- на 1 год 8 месяцев

МВ Финанс 001P-06 $RU000A10BFP3 (19,72%) А на 1 год 7 месяцев

Эталон Финанс 002P-03 $RU000A10BAP4 (17,95%) А- на 1 год 7 месяцев

ЕвроТранс БО-001Р-07 $RU000A10BB75 (19,81%) А- на 1 год 7 месяцев.

Группа ЛСР 001P-09 $RU000A1082X0 (17,50%) А на 1 год 6 месяцев.

Что по итогу: Облигации Новые Технологии 001P-08 предлагают высокую доходность для инвесторов, готовых принять умеренные кредитные риски. Важно учитывать волатильность сектора и зависимость от нефтегазовой отрасли.

Долговая нагрузка растёт, чистая прибыль тает. Если купон в новом размещении не урежут ниже 18,5% — выпуск можно рассматривать, но при снижении ниже, лучше поискать альтернативы.

Наш телеграм канал

✅️ На первичном рынке сделал выбор в пользу: валютного выпуска Кифа БО 01 СNY. Купон до 14,50% на 2 года с ежемесячными выплатами. Всех благодарю за внимание и проставленные реакции под постом.

'Не является инвестиционной рекомендацией

Информации об авторе

Виталий Быков

Виталий Быков

Финансовый аналитик в самозанятый

2 подписчика59 постов

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

Начать дискуссию

Главная Главбух PRO Премиум