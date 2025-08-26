Облигации Новые Технологии 001P-08. Купон до 19,00% на 2 года с ежемесячными выплатами

📍 Похожие выпуски облигаций по параметрам

• Селигдар 001Р-04 $RU000A10C5L7 (17,99%) А+ на 2 года 4 месяцев

• Делимобиль 1Р-03 $RU000A106UW3 (19,76%) А на 2 года

• Аэрофьюэлз 002Р-05 $RU000A10C2E9 (19,93%) А на 1 год 10 месяцев

• АФК Система 002P-02 $RU000A10BPZ1 (16,99%) АА- на 1 год 8 месяцев

• Полипласт П02-БО-05 $RU000A10BPN7 (20,40%) А- на 1 год 8 месяцев

• РОЛЬФ 1Р08 $RU000A10BQ60 (21,05%) А- на 1 год 8 месяцев

• МВ Финанс 001P-06 $RU000A10BFP3 (19,72%) А на 1 год 7 месяцев

• Эталон Финанс 002P-03 $RU000A10BAP4 (17,95%) А- на 1 год 7 месяцев

• ЕвроТранс БО-001Р-07 $RU000A10BB75 (19,81%) А- на 1 год 7 месяцев.

• Группа ЛСР 001P-09 $RU000A1082X0 (17,50%) А на 1 год 6 месяцев.

Что по итогу: Облигации Новые Технологии 001P-08 предлагают высокую доходность для инвесторов, готовых принять умеренные кредитные риски. Важно учитывать волатильность сектора и зависимость от нефтегазовой отрасли.

Долговая нагрузка растёт, чистая прибыль тает. Если купон в новом размещении не урежут ниже 18,5% — выпуск можно рассматривать, но при снижении ниже, лучше поискать альтернативы.

Наш телеграм канал

✅️ На первичном рынке сделал выбор в пользу: валютного выпуска Кифа БО 01 СNY. Купон до 14,50% на 2 года с ежемесячными выплатами. Всех благодарю за внимание и проставленные реакции под постом.

'Не является инвестиционной рекомендацией