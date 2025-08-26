Облигации Новые Технологии 001P-08. Купон до 19,00% на 2 года с ежемесячными выплатами

Производственные мощности расположены в Чистополе и Альметьевске (Татарстан), сервисные центры — в России и за рубежом (Эквадор, Колумбия). Компания также предоставляет услуги аренды и обслуживания оборудования.
Среди клиентов — крупные российские нефтяники, например, Сургутнефтегаз, Татнефть, Башнефть, Новатэк, Роснефть и др.
Параметры выпуска Новые Технологии 001P-08
• Рейтинг: А- (АКРА, прогноз "Стабильный")
• Номинал: 1000Р
• Объем: 1 млрд рублей
• Срок обращения: 2 года
• Купон: не выше 19,00% годовых (YTM не выше 20,75% годовых)
• Периодичность выплат: ежемесячно
• Амортизация: отсутствует
• Оферта: отсутствует
• Квал: не требуется
• Дата сбора книги заявок: 29 августа
• Дата размещения: 03 сентября
📍 Финансовые результаты по МСФО за 2024 год
• Выручка выросла до 19,5 млрд рублей (+14%);
• Валовая прибыль выше на 22%, чем годом ранее;
• Чистая прибыль, наоборот, просела на 38% из-за роста процентных расходов в 2,5 раза на фоне высокой ключевой ставки;
• Общие обязательства за год выросли на 36% и достигли 24,3 млрд рублей;
• Долговая нагрузка при этом умеренная: ND/EBITDA — около 2,2x.
За первое полугодие 2025 года по РСБУ
• Выручка: 19,5 млрд ₽ (–5% г/г)
• EBITDA: 7,7 млрд ₽ (+34% г/г)
• Рентабельность по EBITDA: 39,4%
• Чистый долг/EBITDA = 2,2x
Компания публикует МСФО лишь раз в год, что снижает прозрачность. Ориентироваться между релизами приходится только на РСБУ, что не повышает в моменте инвестиционной привлекательности.
В обращении уже есть 10 выпусков облигаций компании
Наиболее интересные из них:
• Новые Технологии 001Р-07 $RU000A10BY45 Доходность: 19,01%. Купон: 20,25%. Текущая купонная доходность: 19,18% на 1 год 9 месяцев, ежемесячно.
• Новые Технологии 001Р-04 $RU000A10AYF7 Доходность: 18,84%. Купон: 24,25%. Текущая купонная доходность: 22,3% на 1 год 5 месяцев, 4 раза в год.
📍 Похожие выпуски облигаций по параметрам
• Селигдар 001Р-04 $RU000A10C5L7 (17,99%) А+ на 2 года 4 месяцев
• Делимобиль 1Р-03 $RU000A106UW3 (19,76%) А на 2 года
• Аэрофьюэлз 002Р-05 $RU000A10C2E9 (19,93%) А на 1 год 10 месяцев
• АФК Система 002P-02 $RU000A10BPZ1 (16,99%) АА- на 1 год 8 месяцев
• Полипласт П02-БО-05 $RU000A10BPN7 (20,40%) А- на 1 год 8 месяцев
• РОЛЬФ 1Р08 $RU000A10BQ60 (21,05%) А- на 1 год 8 месяцев
• МВ Финанс 001P-06 $RU000A10BFP3 (19,72%) А на 1 год 7 месяцев
• Эталон Финанс 002P-03 $RU000A10BAP4 (17,95%) А- на 1 год 7 месяцев
• ЕвроТранс БО-001Р-07 $RU000A10BB75 (19,81%) А- на 1 год 7 месяцев.
• Группа ЛСР 001P-09 $RU000A1082X0 (17,50%) А на 1 год 6 месяцев.
Что по итогу: Облигации Новые Технологии 001P-08 предлагают высокую доходность для инвесторов, готовых принять умеренные кредитные риски. Важно учитывать волатильность сектора и зависимость от нефтегазовой отрасли.
Долговая нагрузка растёт, чистая прибыль тает. Если купон в новом размещении не урежут ниже 18,5% — выпуск можно рассматривать, но при снижении ниже, лучше поискать альтернативы.
✅️ На первичном рынке сделал выбор в пользу: валютного выпуска Кифа БО 01 СNY. Купон до 14,50% на 2 года с ежемесячными выплатами. Всех благодарю за внимание и проставленные реакции под постом.
'Не является инвестиционной рекомендацией
