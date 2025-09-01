Ожидания от следующей недели по рынку. К чему готовиться инвестору

Однако, позитивный рыночный настрой сохраняется на фоне предстоящего визита президента России Владимира Путина в Китай. В рамках визита запланировано:
Участие в военном параде, посвящённом 80-й годовщине Победы во Второй мировой войне.
Участие в саммите ШОС в Тяньцзине (31 августа – 1 сентября).
Ряд двусторонних встреч с руководителями других государств. Саммит ШОС посетят в общей сложности более 20 глав государств, включая Индию.
Основные надежды рынка связаны с Газпромом поскольку ожидается заключение соглашений с китайской корпорацией CNPC. Также пройдёт трехсторонняя встреча лидеров России, Китая и Монголии. Напомним, что именно через Монголию планировали провести трубопровод «Северный поток-2». На фоне предстоящих договорённостей спекулятивным оптимизмом наполняются акции Новатэк и Роснефть.
После завершения визита в КНР президент Путин направится во Владивосток, где пробудет 4 и 5 сентября. Там пройдет Восточный экономический форум (ВЭФ) с 3 по 6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Все эти события будут спекулятивно удерживать рынок от коррекций, но для похода индекса МосБиржи выше 2950 пунктов нужна будет конкретика.
📍 Возвращение инфляции
По данным Росстата, инфляция в России за неделю с 19 по 25 августа составила 0,02% после пяти недель дефляции. Как отмечается в обзоре Минэкономразвития на основе данных Росстата, в годовом выражении инфляция на 25 августа замедлилась до 8,43% после 8,46% неделей ранее.
До заседания ЦБ по ключевой ставке осталось 9 торговых сессий, а значит все сильнее фокус внимания будет смещаться на это событие. Потенциально такие бумаги, как Совкомбанк, Европлан, ВУШ, Делимобиль, Самолет, Система, Сегежа, Мечел и многие другие погрязшие в долговых обязательствах компании вполне могут показать динамику лучше рынка.
Спекулятивно у нас открывается возможность на отсутствии геополитического негатива в отдельных историях хорошо заработать, но для уверенного долгосрочно тренда на рост рынка это будет недостаточно. Без окончания военного конфликта и снижения ключевой ставки в район 12%-14% это все больше видится полем игры для спекулянтов. Инвестору же, пока рано выходить из инструментов долгового рынка.
📍 Из корпоративных новостей
РусАгро год к году выручка за шесть месяцев по МСФО выросла на 21%, а скорректированная EBITDA — на 22%
Мать и дитя в январе — июне выручка по МСФО увеличилась на 22%, а EBITDA — на 15% год к году — компания.
Сегежа в первом полугодии выручка по МСФО упала на 8%, чистый убыток — 22 млрд ₽ против минус 11 млрд ₽ годом ранее
Лукойл по итогам шести месяцев выручка по МСФО сократилась на 17% в годовом выражении, чистая прибыль — на 51%. СД изъявляет желание погасить до 76 млн квазиказначейских акций компании
Самолет выручка по МСФО по итогам шести месяцев осталась на уровне прошлого года, чистая прибыль сократилась на 61%
• Лидеры: Самолет $SMLT (+2,82%), Лукойл $LKOH (+2,46%), СПБ Биржа $SPBE (+2,1%), Газпром $GAZP (+1,6%).
• Аутсайдеры: Селигдар $SELG (-4,48%), Озон Фарма $OZPH (-4,12%), Сегежа $SGZH (-4,1%).
01.09.2025 - понедельник
• $VSEH - ВсеИнструменты.ру собрание акционеров по дивидендам за 1 полугодие 2025 года (рекомендация - 1 руб./акция, текущая дивдоходность 1,26%)
• $OZON - Озон собрание акционеров по вопросу редомициляции
• $MOEX - МосБиржа объемы торгов за август
• $MGKL - МГКЛ вступает в силу новый закон, ужесточение по ломбардам
