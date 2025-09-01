Ожидания от следующей недели по рынку. К чему готовиться инвестору

📍 Возвращение инфляции

По данным Росстата, инфляция в России за неделю с 19 по 25 августа составила 0,02% после пяти недель дефляции. Как отмечается в обзоре Минэкономразвития на основе данных Росстата, в годовом выражении инфляция на 25 августа замедлилась до 8,43% после 8,46% неделей ранее.

До заседания ЦБ по ключевой ставке осталось 9 торговых сессий, а значит все сильнее фокус внимания будет смещаться на это событие. Потенциально такие бумаги, как Совкомбанк, Европлан, ВУШ, Делимобиль, Самолет, Система, Сегежа, Мечел и многие другие погрязшие в долговых обязательствах компании вполне могут показать динамику лучше рынка.

Спекулятивно у нас открывается возможность на отсутствии геополитического негатива в отдельных историях хорошо заработать, но для уверенного долгосрочно тренда на рост рынка это будет недостаточно. Без окончания военного конфликта и снижения ключевой ставки в район 12%-14% это все больше видится полем игры для спекулянтов. Инвестору же, пока рано выходить из инструментов долгового рынка.