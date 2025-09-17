Что такое Экспирация? Почему в этот день стоит быть особенно осторожным

Предлагаю сегодня разобраться, что это такое и почему волатильность на рынке в эти дни усиливается:
Экспирация (от лат. exspiratio — истечение срока) — завершение обращения срочных контрактов (фьючерсов и опционов) на бирже, исполнение обязательств по ним.
В дни, когда происходит исполнение обязательств (экспирация) по опционам и фьючерсам, на биржах может резко вырасти волатильность. Неопытных инвесторов это может застать врасплох и заставить принять неверное решение.
Например, продать актив, в то время как его цена изменилась из-за обычной технической процедуры.
📍 Зачем знать про дату экспирации?
Для трейдеров и просто активных инвесторов это знание дает возможность заработать, так как в последний день обращения контрактов в моменте волатильность цен на контракты может временно возрасти. Также это может затронуть и базовые активы (особенно если они низколиквидные).
📍 Также эта информация позволит
• Отслеживать цену. Ко дню экспирации цена фьючерса может сильно измениться по отношению к базовому активу как в большую, так и в меньшую сторону.
• Подстраховаться при необходимости. Например, захэджироваться противоположной сделкой или закрыть позицию.
• Избежать незапланированного закрытия позиции. Это может произойти, если в день экспирации объём открытых сделок окажется настолько большим, что участники своими действиями могут оказать непредсказуемое влияние на рынок базовых активов.
📍 Повышенную волатильность можно объяснить тремя причинами
• Противостояние интересов. Рынок является ареной противоборства продавцов и покупателей, где каждая сторона стремится извлечь прибыль и избежать убытков. Это противостояние усугубляется спекулятивными стратегиями, когда трейдеры, пытаясь компенсировать просадки, открывают встречные позиции по тому же активу.
• Влияние коротких продаж. Нисходящие движения цены, инициированные первым фактором, активно эксплуатируются трейдерами. Они открывают короткие позиции, чтобы извлечь выгоду из внутридневных падений, тем самым усиливая волатильность и подпитывая тенденцию.
• Механизм роллирования. Когда первоначальный прогноз трейдера не оправдывается к дате экспирации, но он сохраняет уверенность в своей идее, позиция переносится на следующий срок. Этот процесс, при котором закрывается ближний контракт и открывается дальний, приводит к перетоку ликвидности на более поздние даты.
Предсказать, как будет вести себя рынок в такой день, достаточно сложно. Волатильность внутри дня может быть очень высокой, характерны частые резкие развороты, а также возможно появление ложных сигналов технического анализа, вводящих в заблуждение.
Несмотря на силу влияния периода экспирации на рынок базового актива, не стоит забывать, что оно имеет краткосрочный характер. Как правило, уже на следующий день рынок приходит в свое обычное состояние, а сильные ценовые отклонения могут быть скомпенсированы.
Тем не менее, инвесторам стоит быть внимательными к датам экспирации, чтобы неожиданная волатильность не привела к нежелательному срабатыванию стоп-заявок или принятию неверных решений.
Для внутридневных трейдеров она представляет отличные торговые возможности. Если же вы сами являетесь участником срочного рынка, то для вас просто необходимо знать эти даты, чтобы не попасть в затруднительное положение из-за незапланированного закрытия позиции.
