Что такое Экспирация? Почему в этот день стоит быть особенно осторожным

Предлагаю сегодня разобраться, что это такое и почему волатильность на рынке в эти дни усиливается:

Экспирация (от лат. exspiratio — истечение срока) — завершение обращения срочных контрактов (фьючерсов и опционов) на бирже, исполнение обязательств по ним.

В дни, когда происходит исполнение обязательств (экспирация) по опционам и фьючерсам, на биржах может резко вырасти волатильность. Неопытных инвесторов это может застать врасплох и заставить принять неверное решение.

Например, продать актив, в то время как его цена изменилась из-за обычной технической процедуры.