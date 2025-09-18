Кому пора на выход из индексов Московской биржи? Что изменится

Сегодня посмотрим на изменения, а также для новичков напомню что такое индексы:
Индекс – показатель, рассчитываемый МосБиржей на основании сделок с ценными бумагами, совершенных на торгах биржи, и отражающий изменение суммарной стоимости определённой группы ценных бумаг.
📍 На российском фондовом рынке есть два основных индекса: индекс Мосбиржи и индекс РТС
Индекс МосБиржи показывает относительный уровень капитализации включенных в его расчет компаний.
Математически индекс представляет собой отношение средневзвешенной капитализации рынка текущего торгового дня к предыдущему, умноженное на предыдущее значение индекса.
Другими словами, график IMOEX отображает динамику стоимости рынка в накопленном выражении, так как рост капитализации умножается на значение предыдущего индекса.
База расчёта пересматривается ежеквартально на основании ряда критериев, основными из которых являются капитализация акций, ликвидность акций, значение коэффициента free-float и отраслевая принадлежность эмитента акций.
Индекс Мосбиржи (IMOEX) – это индекс, взвешенный по рыночной капитализации. Включает наиболее ликвидные акции крупнейших российских эмитентов, их виды экономической деятельности относятся к основным секторам экономики. Рассчитывается в рублях. Запущен в 1997 году с начальным значением 100 пунктов.
Индекс IMOEX2 – значение индекса МосБиржи за весь торговый день, включая дополнительную вечернюю сессию. Запущен в 2020 г. с начальным значением 2763,74 пункта.
Индекс РТС (RTSI) – индекс, взвешенный по рыночной капитализации. Включает наиболее ликвидные акции крупнейших российских эмитентов. Индекс был запущен в 1995 г. с начальным значением 100 пунктов. Рассчитывается в долларах.
📍 Теперь к главному: кто же попадет в индексы, а кому было указано на дверь
• В индексы Мосбиржи и РТС войдут: обыкновенные акции Корпоративного центра Икс 5 $X5
• Из индексов исключат бумаги: Группы Астра $ASTR РусГидро $HYDR и Россети
• В индекс голубых фишек включат: акции Корпоративного центра Икс 5 и исключат бумаги Хэдхантер $HEAD
• В индекс средней и малой капитализации войдут: акции Россети Волга $MRKV
Планы на будущее
• На очереди к исключению:
Юнипро $UPRO
• В лист ожидания на включение попадают:
Циан $CNRU
Лента $LENT
РусАгро $RAGR
Самолет $SMLT
ЭсЭфАй $SFIN
Включение Х5 в индекс с весом 3,5% означает, что индексные фонды будут обязаны купить акции компании пропорционально новому весу.
Это приведёт к притоку капитала примерно в 1,4 млрд руб., что сопоставимо со средним дневным объемом торгов бумагами Х5 в сентябре. Соответственно, такой приток может существенно подогреть интерес к акциям ритейлера.
📍 Топ-10 компаний по весу в индексе Мосбиржи (за день до ребалансировки)
• Лукойл 14,23%;
• Сбербанк 12,46%;
• Газпром 12,09%;
• Татнефть 5,75%;
• Т-технологии 5,47%;
• Новатэк 5,12%;
• Полюс 4,57%.
• Яндекс 4,49%;
• Норникель 4,15%;
• Роснефть 3,36%;
В пятницу, помимо Х5, скорректируют веса и других голубых фишек: доля Лукойла $LKOH вырастет на 1%, Сбера $SBER — на 0,3%, а вес Газпрома $GAZP напротив, уменьшится на 1,4%. Скорее всего, это вызовет незначительные колебания у LKOH и GAZP, в то время как у SBER расстановка сил должна пройти без существенных изменений.
Спекулятивно приобрел только Х5: просадка в акциях на фоне общей распродажи по рынку, формирует отличные уровни, как на долгосрок под обещанные дивы, так и под покупку фондами акций данного эмитента.
✅️ Если пост оказался полезным, подписывайтесь на канал, ставьте лайки — это лучшая мотивация для меня делать подобные посты.
'Не является инвестиционной рекомендацией
Начать дискуссию