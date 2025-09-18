Кому пора на выход из индексов Московской биржи? Что изменится

📍 На российском фондовом рынке есть два основных индекса: индекс Мосбиржи и индекс РТС

Индекс МосБиржи показывает относительный уровень капитализации включенных в его расчет компаний.

Математически индекс представляет собой отношение средневзвешенной капитализации рынка текущего торгового дня к предыдущему, умноженное на предыдущее значение индекса.

Другими словами, график IMOEX отображает динамику стоимости рынка в накопленном выражении, так как рост капитализации умножается на значение предыдущего индекса.

База расчёта пересматривается ежеквартально на основании ряда критериев, основными из которых являются капитализация акций, ликвидность акций, значение коэффициента free-float и отраслевая принадлежность эмитента акций.

Индекс Мосбиржи (IMOEX) – это индекс, взвешенный по рыночной капитализации. Включает наиболее ликвидные акции крупнейших российских эмитентов, их виды экономической деятельности относятся к основным секторам экономики. Рассчитывается в рублях. Запущен в 1997 году с начальным значением 100 пунктов.

Индекс IMOEX2 – значение индекса МосБиржи за весь торговый день, включая дополнительную вечернюю сессию. Запущен в 2020 г. с начальным значением 2763,74 пункта.

Индекс РТС (RTSI) – индекс, взвешенный по рыночной капитализации. Включает наиболее ликвидные акции крупнейших российских эмитентов. Индекс был запущен в 1995 г. с начальным значением 100 пунктов. Рассчитывается в долларах.