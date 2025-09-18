ЦОК ОК Общ 16.09 Мобильный
Виталий Быков
Кому пора на выход из индексов Московской биржи? Что изменится

Московская биржа с 19 сентября изменит состав основных индексов. Изменения в индексе происходят 4 раза в год: в третью пятницу марта, июня, сентября и декабря.

Сегодня посмотрим на изменения, а также для новичков напомню что такое индексы:

Индекс – показатель, рассчитываемый МосБиржей на основании сделок с ценными бумагами, совершенных на торгах биржи, и отражающий изменение суммарной стоимости определённой группы ценных бумаг.

📍 На российском фондовом рынке есть два основных индекса: индекс Мосбиржи и индекс РТС

Индекс МосБиржи показывает относительный уровень капитализации включенных в его расчет компаний.

Математически индекс представляет собой отношение средневзвешенной капитализации рынка текущего торгового дня к предыдущему, умноженное на предыдущее значение индекса.

Другими словами, график IMOEX отображает динамику стоимости рынка в накопленном выражении, так как рост капитализации умножается на значение предыдущего индекса.

База расчёта пересматривается ежеквартально на основании ряда критериев, основными из которых являются капитализация акций, ликвидность акций, значение коэффициента free-float и отраслевая принадлежность эмитента акций.

Индекс Мосбиржи (IMOEX) – это индекс, взвешенный по рыночной капитализации. Включает наиболее ликвидные акции крупнейших российских эмитентов, их виды экономической деятельности относятся к основным секторам экономики. Рассчитывается в рублях. Запущен в 1997 году с начальным значением 100 пунктов.

Индекс IMOEX2 – значение индекса МосБиржи за весь торговый день, включая дополнительную вечернюю сессию. Запущен в 2020 г. с начальным значением 2763,74 пункта.

Индекс РТС (RTSI) – индекс, взвешенный по рыночной капитализации. Включает наиболее ликвидные акции крупнейших российских эмитентов. Индекс был запущен в 1995 г. с начальным значением 100 пунктов. Рассчитывается в долларах.

📍 Теперь к главному: кто же попадет в индексы, а кому было указано на дверь

• В индексы Мосбиржи и РТС войдут: обыкновенные акции Корпоративного центра Икс 5 $X5

• Из индексов исключат бумаги: Группы Астра $ASTR РусГидро $HYDR и Россети

• В индекс голубых фишек включат: акции Корпоративного центра Икс 5 и исключат бумаги Хэдхантер $HEAD

• В индекс средней и малой капитализации войдут: акции Россети Волга $MRKV

Планы на будущее

• На очереди к исключению:

Юнипро $UPRO

• В лист ожидания на включение попадают:

Циан $CNRU

Лента $LENT

РусАгро $RAGR

Самолет $SMLT

ЭсЭфАй $SFIN

Включение Х5 в индекс с весом 3,5% означает, что индексные фонды будут обязаны купить акции компании пропорционально новому весу.

Это приведёт к притоку капитала примерно в 1,4 млрд руб., что сопоставимо со средним дневным объемом торгов бумагами Х5 в сентябре. Соответственно, такой приток может существенно подогреть интерес к акциям ритейлера.

📍 Топ-10 компаний по весу в индексе Мосбиржи (за день до ребалансировки)

• Лукойл 14,23%;

• Сбербанк 12,46%;

• Газпром 12,09%;

• Татнефть 5,75%;

• Т-технологии 5,47%;

• Новатэк 5,12%;

• Полюс 4,57%.

• Яндекс 4,49%;

• Норникель 4,15%;

• Роснефть 3,36%;

В пятницу, помимо Х5, скорректируют веса и других голубых фишек: доля Лукойла $LKOH вырастет на 1%, Сбера $SBER — на 0,3%, а вес Газпрома $GAZP напротив, уменьшится на 1,4%. Скорее всего, это вызовет незначительные колебания у LKOH и GAZP, в то время как у SBER расстановка сил должна пройти без существенных изменений.

Спекулятивно приобрел только Х5: просадка в акциях на фоне общей распродажи по рынку, формирует отличные уровни, как на долгосрок под обещанные дивы, так и под покупку фондами акций данного эмитента.

'Не является инвестиционной рекомендацией

