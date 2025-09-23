ЦОК ОК ВУ 19.09 Мобильная
🔴 Вебинар: Как ИИ помогает бухгалтеру выйти на аутсорс и зарабатывать больше →
Виталий Быков
Инвестиции

Новые выпуски облигаций Самолет БО-П19 и БО-П20. Что скрывается за высокой доходностью?

ГК «Самолет» — это группа, в которую входит ряд ведущих российских девелоперских компаний полного цикла, реализующих масштабные объекты недвижимости. География деятельности компании - Московский регион, Санкт-Петербург и Ленинградская область. Также компания является лидером по объему текущего строительства в РФ.

Параметры выпуска Самолет БО-П19

• Рейтинг: А (АКРА, прогноз «Стабильный»)

• Номинал: 1000Р

• Объем двух выпусков: 3 млрд рублей

• Срок обращения: 3 года

• Купон: не выше 18,25% годовых (YTM не выше 19,86% годовых)

• Периодичность выплат: ежемесячно

• Амортизация: отсутствует

• Оферта: отсутствует

• Квал: не требуется

• Дата сбора книги заявок: 25 сентября

• Дата размещения: 30 сентября

Параметры выпуска Самолет БО-П20

• Рейтинг: А (АКРА, прогноз «Стабильный»)

• Номинал: 1000Р

• Объем двух выпусков: 3 млрд рублей

• Срок обращения: 1 год

• Купон: не выше 21,00% годовых (YTM не выше 23,14% годовых)

• Периодичность выплат: ежемесячно

• Амортизация: отсутствует

• Оферта: отсутствует

• Квал: не требуется

• Дата сбора книги заявок: 25 сентября

• Дата размещения: 30 сентября

📍 Финансовые результаты по МСФО за 6 месяцев 2025 года

• Выручка компании составила 171 млрд руб.;

• Валовая прибыль увеличилась на 5% г/г до 65,1 млрд руб.;

• EBITDA выросла на 21% год к году и достигла 52,1 млрд руб.;

• Чистая прибыль составила 1,8 млрд руб.;

• Соотношение чистого корпоративного долга к скорр. EBITDA на 30.06.2025 составило 1,13х.

Компания выполнила собственный прогноз по продажам на 96%, несмотря на снижение доли приобретаемых объектов с участием ипотечных средств до 54% и рост доли продаж продуктов без отделки.

Среднесрочными целями группы остаются снижение долговой нагрузки и повышение маржинальности бизнеса после снижения ключевой ставки.

В настоящее время в обращении находятся 9 выпусков биржевых облигаций девелопера на 88,8 млрд рублей и выпуск классических бондов на 1,5 млрд рублей.

ГК Самолет БО-П16 $RU000A10BFX7 Доходность: 19,13%. Купон: 25,50%. Текущая купонная доходность: 21,92% на 2 года 6 месяцев, ежемесячно

ГК Самолет БО-П18 $RU000A10BW96 Доходность: 20,83%. Купон: 24,00%. Текущая купонная доходность: 20,88% на 3 года 8 месяцев, ежемесячно

📍 Что готов предложить нам рынок долга в качестве альтернативы

Брусника 002Р-04 $RU000A10C8F3 (22,50%) А- на 2 года 10 месяцев

Группа ЛСР - 001Р-11 $RU000A10CKY3 (17,23%) А на 2 года 10 месяцев

ВИС ФИНАНС БО П09 $RU000A10C634 (18,04%) А+ на 2 года 9 месяцев

ВУШ 001P-04 $RU000A10BS76 (20,80%) А- на 2 года 8 месяцев

ГЛОРАКС оббП04 $RU000A10B9Q9 (20,01%) ВВВ на 2 года 5 месяцев

Делимобиль 1Р-03 $RU000A106UW3 (25,37%) А на 1 год 11 месяцев

Аэрофьюэлз 002Р-05 $RU000A10C2E9 (19,49%) А на 1 год 10 месяцев

Уральская кузница оббП01 $RU000A10C6M3 (18,39%) А- на 1 год 10 месяцев

Полипласт П02-БО-05 $RU000A10BPN7 (19,84%) А- на 1 год 7 месяцев

Что по итогу: Если в портфеле нужен девелопер с хорошей ставкой и адекватной долговой политикой — то можно присмотреться. Но опять-таки держите в голове текущую ситуацию с недвижимостью и ипотеками в стране.

Новый краткосрочный выпуск выглядит привлекательно: его условия лучше, чем у аналогов в рейтинге и у других бумаг эмитента. При текущих параметрах он интересен как для краткосрочных спекуляций, так и в качестве альтернативы вкладам с более высокой доходностью. Планирую подать заявку на участие.

Подушкой безопасностью выступает тот факт, что ГК Самолет владеет крупнейшим земельным банком в России, что создает внушительную основу для дальнейшего роста бизнеса и на случай форс-мажора может выступить страховкой при неблагоприятном периоде на рынке.

Наш телеграм канал

✅️ Стараюсь на ежедневной основе разбирать первичный рынок и находить для Вас интересных эмитентов под различные сценарии. Подписывайтесь на канал, чтобы ничего не пропустить.

'Не является инвестиционной рекомендацией

Информации об авторе

Виталий Быков

Виталий Быков

Финансовый аналитик в самозанятый

4 подписчика96 постов

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

Начать дискуссию

Главная Тарифы