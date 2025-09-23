Новые выпуски облигаций Самолет БО-П19 и БО-П20. Что скрывается за высокой доходностью?

Параметры выпуска Самолет БО-П19
• Рейтинг: А (АКРА, прогноз «Стабильный»)
• Номинал: 1000Р
• Объем двух выпусков: 3 млрд рублей
• Срок обращения: 3 года
• Купон: не выше 18,25% годовых (YTM не выше 19,86% годовых)
• Периодичность выплат: ежемесячно
• Амортизация: отсутствует
• Оферта: отсутствует
• Квал: не требуется
• Дата сбора книги заявок: 25 сентября
• Дата размещения: 30 сентября
Параметры выпуска Самолет БО-П20
• Рейтинг: А (АКРА, прогноз «Стабильный»)
• Номинал: 1000Р
• Объем двух выпусков: 3 млрд рублей
• Срок обращения: 1 год
• Купон: не выше 21,00% годовых (YTM не выше 23,14% годовых)
• Периодичность выплат: ежемесячно
• Амортизация: отсутствует
• Оферта: отсутствует
• Квал: не требуется
• Дата сбора книги заявок: 25 сентября
• Дата размещения: 30 сентября
📍 Финансовые результаты по МСФО за 6 месяцев 2025 года
• Выручка компании составила 171 млрд руб.;
• Валовая прибыль увеличилась на 5% г/г до 65,1 млрд руб.;
• EBITDA выросла на 21% год к году и достигла 52,1 млрд руб.;
• Чистая прибыль составила 1,8 млрд руб.;
• Соотношение чистого корпоративного долга к скорр. EBITDA на 30.06.2025 составило 1,13х.
Компания выполнила собственный прогноз по продажам на 96%, несмотря на снижение доли приобретаемых объектов с участием ипотечных средств до 54% и рост доли продаж продуктов без отделки.
Среднесрочными целями группы остаются снижение долговой нагрузки и повышение маржинальности бизнеса после снижения ключевой ставки.
В настоящее время в обращении находятся 9 выпусков биржевых облигаций девелопера на 88,8 млрд рублей и выпуск классических бондов на 1,5 млрд рублей.
• ГК Самолет БО-П16 $RU000A10BFX7 Доходность: 19,13%. Купон: 25,50%. Текущая купонная доходность: 21,92% на 2 года 6 месяцев, ежемесячно
• ГК Самолет БО-П18 $RU000A10BW96 Доходность: 20,83%. Купон: 24,00%. Текущая купонная доходность: 20,88% на 3 года 8 месяцев, ежемесячно
📍 Что готов предложить нам рынок долга в качестве альтернативы
• Брусника 002Р-04 $RU000A10C8F3 (22,50%) А- на 2 года 10 месяцев
• Группа ЛСР - 001Р-11 $RU000A10CKY3 (17,23%) А на 2 года 10 месяцев
• ВИС ФИНАНС БО П09 $RU000A10C634 (18,04%) А+ на 2 года 9 месяцев
• ВУШ 001P-04 $RU000A10BS76 (20,80%) А- на 2 года 8 месяцев
• ГЛОРАКС оббП04 $RU000A10B9Q9 (20,01%) ВВВ на 2 года 5 месяцев
• Делимобиль 1Р-03 $RU000A106UW3 (25,37%) А на 1 год 11 месяцев
• Аэрофьюэлз 002Р-05 $RU000A10C2E9 (19,49%) А на 1 год 10 месяцев
• Уральская кузница оббП01 $RU000A10C6M3 (18,39%) А- на 1 год 10 месяцев
• Полипласт П02-БО-05 $RU000A10BPN7 (19,84%) А- на 1 год 7 месяцев
Что по итогу: Если в портфеле нужен девелопер с хорошей ставкой и адекватной долговой политикой — то можно присмотреться. Но опять-таки держите в голове текущую ситуацию с недвижимостью и ипотеками в стране.
Новый краткосрочный выпуск выглядит привлекательно: его условия лучше, чем у аналогов в рейтинге и у других бумаг эмитента. При текущих параметрах он интересен как для краткосрочных спекуляций, так и в качестве альтернативы вкладам с более высокой доходностью. Планирую подать заявку на участие.
Подушкой безопасностью выступает тот факт, что ГК Самолет владеет крупнейшим земельным банком в России, что создает внушительную основу для дальнейшего роста бизнеса и на случай форс-мажора может выступить страховкой при неблагоприятном периоде на рынке.
