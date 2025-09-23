Новые выпуски облигаций Самолет БО-П19 и БО-П20. Что скрывается за высокой доходностью?

📍 Финансовые результаты по МСФО за 6 месяцев 2025 года

• Выручка компании составила 171 млрд руб.;

• Валовая прибыль увеличилась на 5% г/г до 65,1 млрд руб.;

• EBITDA выросла на 21% год к году и достигла 52,1 млрд руб.;

• Чистая прибыль составила 1,8 млрд руб.;

• Соотношение чистого корпоративного долга к скорр. EBITDA на 30.06.2025 составило 1,13х.

Компания выполнила собственный прогноз по продажам на 96%, несмотря на снижение доли приобретаемых объектов с участием ипотечных средств до 54% и рост доли продаж продуктов без отделки.

Среднесрочными целями группы остаются снижение долговой нагрузки и повышение маржинальности бизнеса после снижения ключевой ставки.

В настоящее время в обращении находятся 9 выпусков биржевых облигаций девелопера на 88,8 млрд рублей и выпуск классических бондов на 1,5 млрд рублей.

• ГК Самолет БО-П16 $RU000A10BFX7 Доходность: 19,13%. Купон: 25,50%. Текущая купонная доходность: 21,92% на 2 года 6 месяцев, ежемесячно

• ГК Самолет БО-П18 $RU000A10BW96 Доходность: 20,83%. Купон: 24,00%. Текущая купонная доходность: 20,88% на 3 года 8 месяцев, ежемесячно