Новый флоатер от МТС 002Р-13. Купон КС+2,0% на 5 лет. Стоит ли участвовать?

• РЖД 001Р-28R $RU000A106ZL5 (ААА) Купон: КС+1,2% на 5 лет, ежемесячно

• Аэрофлот П02-БО-02 $RU000A10CS75 (АА) Купон: КС+1,6% на 5 лет, ежемесячно

• Россети 001Р-11R $RU000A107CG2 (ААА) Купон: КС+1,05% на 4 года 2 месяца, ежемесячно

• Газпром капитал выпуск 14 $RU000A1087J8 (ААА) Купон: КС+1,3% на 3 года 4 месяца, ежемесячно

• Норникель БО-001Р-07 $RU000A1083A6 (ААА) Купон: КС+1,3% на 3 года 3 месяца, ежемесячно

• МТС 002P-02 $RU000A1078S8 (ААА) Купон: КС+1,25% на 3 года 1 месяц, 4 раза в год

• Инарктика 002Р-03 $RU000A10B8P3 (А+) Купон: КС+3,4% на 2 года 4 месяца, ежемесячно

• АФК Система 002P-05 $RU000A10CU55 (АА-) Купон: КС+3,5% на 2 года, ежемесячно

• Группа Позитив 001Р-01 $RU000A109098 (АА) Купон: КС+1,7% на 1 года 7 месяцев, ежемесячно

• Балтийский лизинг БО-П11 $RU000A108P46 (АА-) Купон: КС+2,3% на 1 года 6 месяцев, ежемесячно

• ПАО «КАМАЗ» БО-П14 $RU000A10ASW4 (АА-) Купон: КС+3,4% на 1 года 2 месяца, ежемесячно

Если вы планируете инвестировать на короткий срок, то стоит обратить внимание на флоатеры: сейчас они интереснее облигаций с фиксированным купоном.

По сути, они предлагают лучшую доходность, чем банковские вклады: пока депозиты и сверхнадёжные облигации дают доходность на уровне или ниже ключевой ставки, флоатеры позволяют получить по ней премию.

Что по итогу: Новый выпуск предлагает лучшие условия, чем доступный на рынке флоатер МТС 2Р-05. Это выражается в повышенной купонной ставке и возможности получать доход каждый месяц, что повышает ликвидность выплат.

При сохранении стартовых параметров у выпуска есть небольшая премия как к своим выпускам, так и к бумагам других эмитентов в рейтинговой группе. Существенным минусом является наличие оферты, так что выбор за Вами. Я же предпочту пройти мимо данного предложения.

