Новый флоатер от МТС 002Р-13. Купон КС+2,0% на 5 лет. Стоит ли участвовать?

ПАО «МТС» - компания, предоставляющая телекоммуникационные услуги, цифровые и медийные сервисы в России и Белоруссии. активно развивает собственную экосистему, включающую различные цифровые сервисы, IT-решения, финтех продукты и многое другое. Большая часть акций компании принадлежит АФК "Система".
📍 Параметры выпуска МТС 002Р-13
• Рейтинг: ААА (стабильный) от Эксперт РА
• Номинал: 1000Р
• Объем: не менее 10 млрд рублей
• Срок обращения: 5 лет
• Купон: КС + 200 б.п.
• Периодичность выплат: ежемесячно
• Амортизация: отсутствует
• Оферта: put через 2 года (право инвестора предъявить облигации к выкупу)
• Квал: не требуется
• Дата книги: 13 октября
• Начало торгов: 16 октября
Финансовые результаты МСФО за 6 месяцев 2025 года
• Выручка: 370,9 млрд руб. (+11,6% г/г) Главными источниками роста стали телеком, цифровые сервисы и финтех-направление.
• Чистая прибыль: 8,9 млрд руб. (-81,4% г/г) В МТС связали это с ростом процентных расходов и амортизационных отчислений.
• Долгосрочные обязательства: 524,3 млрд руб. (+31,7% за 6 месяцев);
• Краткосрочные обязательства: 1,2 трлн руб. (+7,2% за 6 месяцев);
• Чистый долг: 430,4 млрд рублей, что на 2,8% выше уровня первого квартала. При этом долговая нагрузка остаётся стабильной: коэффициент Net Debt / LTM OIBDA удержался на отметке 1,7.
В обращении на Московской бирже имеются больше 20 выпусков. Из них выделил самые интересные:
• МТС 002P-11 $RU000A10BP79 Доходность — 17,29%. Купон: 19,00%. Текущая купонная доходность: 18,30% на 4 года 6 месяцев, ежемесячно. Оферта: 23 ноября 2026
• МТС 002P-12 $RU000A10BW62 Доходность — 17,11%. Купон: 18,00%. Текущая купонная доходность: 17,62% на 4 года 7 месяцев, ежемесячно. Оферта: 25 июня 2026
Выпусков много, вот только все они с офертой, что не позволит зафиксировать высокую доходность на длительный срок.
📍 Похожие выпуски от других эмитентов
• РЖД 001Р-28R $RU000A106ZL5 (ААА) Купон: КС+1,2% на 5 лет, ежемесячно
• Аэрофлот П02-БО-02 $RU000A10CS75 (АА) Купон: КС+1,6% на 5 лет, ежемесячно
• Россети 001Р-11R $RU000A107CG2 (ААА) Купон: КС+1,05% на 4 года 2 месяца, ежемесячно
• Газпром капитал выпуск 14 $RU000A1087J8 (ААА) Купон: КС+1,3% на 3 года 4 месяца, ежемесячно
• Норникель БО-001Р-07 $RU000A1083A6 (ААА) Купон: КС+1,3% на 3 года 3 месяца, ежемесячно
• МТС 002P-02 $RU000A1078S8 (ААА) Купон: КС+1,25% на 3 года 1 месяц, 4 раза в год
• Инарктика 002Р-03 $RU000A10B8P3 (А+) Купон: КС+3,4% на 2 года 4 месяца, ежемесячно
• АФК Система 002P-05 $RU000A10CU55 (АА-) Купон: КС+3,5% на 2 года, ежемесячно
• Группа Позитив 001Р-01 $RU000A109098 (АА) Купон: КС+1,7% на 1 года 7 месяцев, ежемесячно
• Балтийский лизинг БО-П11 $RU000A108P46 (АА-) Купон: КС+2,3% на 1 года 6 месяцев, ежемесячно
• ПАО «КАМАЗ» БО-П14 $RU000A10ASW4 (АА-) Купон: КС+3,4% на 1 года 2 месяца, ежемесячно
Если вы планируете инвестировать на короткий срок, то стоит обратить внимание на флоатеры: сейчас они интереснее облигаций с фиксированным купоном.
По сути, они предлагают лучшую доходность, чем банковские вклады: пока депозиты и сверхнадёжные облигации дают доходность на уровне или ниже ключевой ставки, флоатеры позволяют получить по ней премию.
Что по итогу: Новый выпуск предлагает лучшие условия, чем доступный на рынке флоатер МТС 2Р-05. Это выражается в повышенной купонной ставке и возможности получать доход каждый месяц, что повышает ликвидность выплат.
При сохранении стартовых параметров у выпуска есть небольшая премия как к своим выпускам, так и к бумагам других эмитентов в рейтинговой группе. Существенным минусом является наличие оферты, так что выбор за Вами. Я же предпочту пройти мимо данного предложения.
Не является инвестиционной рекомендацией
