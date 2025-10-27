Зафиксировать убыток, чтобы сохранить прибыль: как это работает? Алгоритм действий

Все, кто на рынке не первый год, наверняка об этом знают, но для тех, кто только начинает инвестировать, это может быть в новинку, поэтому расскажу немного про процесс.
Когда в течение года вы фиксируете прибыль по каким-либо позициям, у вас накапливается налогооблагаемая база (если фиксируете убыток, она уменьшается). Когда год заканчивается, от этой базы рассчитывается налог в размере 13% (для налоговых резидентов РФ), который вы должны заплатить.
📍 Если у вас есть в портфеле убыточные позиции, с их помощью можно уменьшить налоги, которые вы заплатите в следующем году. Для этого нужно продать позицию, тем самым зафиксировав убыток.
Затем эту позицию можно тут же восстановить. В результате, ваш портфель никак не изменится, а сумма налога к уплате в следующем году уменьшится.
Важный момент - при такой операции налоговое обязательство не исчезает, а просто переносится на более поздний срок, но пока вы можете использовать эту сумму для инвестиций.
Самое главное - после того, как зафиксировали убыток, не пытайтесь спекулировать, ждать лучшей цены и т.д. Просто сразу восстановите позицию и занимайтесь дальше своими делами.
Учитывайте убытки прошлых лет
Если в предыдущих годах вы не получали прибыли от инвестиций, а были в убытке – их можно учесть и платить меньше налогов за прибыльные годы.
📍 Как это сделать расскажу на примере брокера Т-Инвестиции:
- в приложении Т-инвестиции открываем:
- чат поддержки
- выбираем мой налог
- брокерский счёт и инвесткопилка
- налог на конкретную дату
- на сегодня
Важный момент
Вариант "Фиксации убыточных позиций", подойдет только тем, кто не планирует инвестировать в долгую или же получить "Вычет по сроку владения".
Как получить вычет за долгосрочное владение ценными бумагами?
В Т‑Инвестициях этот вычет применяется автоматически. Просто купите и не продавайте конкретные ценные бумаги больше 3 лет.
📍 Но есть несколько нюансов:
вычет распространяется не на все бумаги;
есть ограничения по сумме;
вычет может не применяться, если бумагами одной и той же компании торговали на разных брокерских счетах;
вычет не применяется к бумагам, купленным на ИИС
Выбор всегда за вами, инвестор вы или спекулянт. Как видите на рынке есть много вариантов, чтобы платить меньше налогов, увеличив по итогу процент потенциальной прибыли. Всех благодарю за внимание.
В комментариях будет интересно узнать, применяли ли Вы подобные варианты для снижения налогооблагаемой базы?
