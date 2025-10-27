Зафиксировать убыток, чтобы сохранить прибыль: как это работает? Алгоритм действий

Все, кто на рынке не первый год, наверняка об этом знают, но для тех, кто только начинает инвестировать, это может быть в новинку, поэтому расскажу немного про процесс.

Когда в течение года вы фиксируете прибыль по каким-либо позициям, у вас накапливается налогооблагаемая база (если фиксируете убыток, она уменьшается). Когда год заканчивается, от этой базы рассчитывается налог в размере 13% (для налоговых резидентов РФ), который вы должны заплатить.

📍 Если у вас есть в портфеле убыточные позиции, с их помощью можно уменьшить налоги, которые вы заплатите в следующем году. Для этого нужно продать позицию, тем самым зафиксировав убыток.