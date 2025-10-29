Как не потерять деньги при участии в IPO? Алгоритм действий

Зачем компании деньги

В период высоких ставок у компания практически не остается возможности привлечь "дешевые" денег, кроме как стать публичной и постараться выйти на фондовый рынок.

📍 IPO проводятся в двух форматах:

• Cash in. Компания проводит допэмиссию и привлекает средства для развития. Отношение инвесторов к Cash in размещениям изначально более доверительное.

• Cash out. Действующие крупные акционеры продают часть своих пакетов и получают все средства от IPO. На развитие компании деньги не идут. Не особо приятный сигнал.

Также не стоит исключать фактор уникальности, насколько много у компании потенциальных конкурентов и за счет чего, она будет выигрывать в этом противостоянии.