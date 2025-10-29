Как не потерять деньги при участии в IPO? Алгоритм действий

Прогнозируется, что очередная волна размещений начнется по мере дальнейшего снижения ключевой ставки. Намерение провести IPO до конца года уже публично выразили компании: Glorax, Группа ВИС и Дом.РФ.
И вот тут возникает главный вопрос: как понять, стоит ли вкладываться на стадии IPO, или лучше переждать? Давайте вместе поищем на него ответ:
Зачем компании деньги
В период высоких ставок у компания практически не остается возможности привлечь "дешевые" денег, кроме как стать публичной и постараться выйти на фондовый рынок.
📍 IPO проводятся в двух форматах:
• Cash in. Компания проводит допэмиссию и привлекает средства для развития. Отношение инвесторов к Cash in размещениям изначально более доверительное.
• Cash out. Действующие крупные акционеры продают часть своих пакетов и получают все средства от IPO. На развитие компании деньги не идут. Не особо приятный сигнал.
Также не стоит исключать фактор уникальности, насколько много у компании потенциальных конкурентов и за счет чего, она будет выигрывать в этом противостоянии.
Будущий рост
Должны быть очевидны перспективы дальнейшего роста эмитента. Если бизнес компании зрелый и занимает внушительную часть рынка, то такая компания не особо будет пользоваться спросом со стороны инвесторов.
Важна справедливая оценка
Цена размещения должна предполагать сопоставимую оценку компании относительно уже торгующихся публичных эмитентов отрасли или, что ещё лучше, — дисконт к ним.
Объём размещения
Если объём размещения ниже, то это будет предполагать невысокий free-float и ликвидность на вторичном рынке, что оттолкнёт крупных игроков. Но в моменте это может сыграть на руку спекулянту.
При повышенном сбросе со стороны инвесторов данные акции будет проще разогнать и в первые минуты торгов можно увидеть резкий взлет котировок, но с инвестициями это не имеет ничего общего, просто казино.
На Мосбирже существуют Первый, Второй и Третий типы уровня листинга. Они становятся известны ещё до завершения сбора заявок на участие. Чем выше уровень, тем больший круг инвесторов может приобретать размещённые бумаги.
Дивиденды
Как правило, только выходящие на биржу компании не выплачивают высокие дивиденды, а сфокусированы на росте бизнеса. Тем не менее, если у компании есть понятная и прозрачная дивидендная политика, то это большой плюс для роста интереса со стороны розничных инвесторов.
Фактор хайпа
Это субъективный момент, но любой частный инвестор может уловить настроения толпы и её отношение к конкретному IPO ещё на этапе сбора заявок
Переподписка
В ходе сбора заявок в СМИ часто утекает информация от организаторов и брокеров про переподписку книги заявок. Это сигнал, что спрос высокий, а значит после размещения вероятен рост котировок акций.
Если сроки сбора заявок продлеваются — это признак того, что спрос низкий. Такие бумаги после размещения с высокой вероятностью не начнут сразу расти.
📍 Фаза рынка
Как показал опыт - это один из главных моментов с которым стоит считаться, каждому новому эмитенту. Насколько не был бы уникальный бизнес и какими темпами бы он не рос, но если на рынке шторм 12 баллов, ему не выстоять.
Теперь Вас не так просто провести. Вы уже на другом уровне и видите, какую реальную цель преследует компания, объявляя о выходе на биржу. Благодарю за прочтение и поддержку автора.
