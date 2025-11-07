ЦОК ОК Общ 01.11 Мобилка
Виталий Быков
Инвестиции

Что скрывается за вялыми торгами: неочевидные риски и возможности

Торги на этой короткой неделе проходят вяло: инвесторы проявляют осторожность, из-за чего объемы сделок заметно ниже обычного. По итогу основных торгов российские индексы ушли в минус.

МосБиржа завершила сессию с небольшим снижением на 0,15%, а долларовый индекс РТС опустился еще сильнее — на 0,38%.

📍 Российская экономика оживает

Ключевой индикатор — индекс PMI для сферы услуг — не просто вырос, а совершил резкий скачок из зоны спада (47 п.) в зону роста (51,7 п.). Это оживление носит комплексный характер, так как и сводный индекс PMI также преодолел важную отметку в 50 пунктов.

Помимо традиционного сезонного фактора, на ситуацию повлияло смягчение кредитно-денежной политики, что позволяет говорить о более устойчивых предпосылках для восстановления.

Правительство РФ учло пожелания бизнеса при рассмотрении поправок к проекту федерального бюджета на 2026–2028 годы: предлагается сохранить льготу по НДС при реализации ИТ-компаниями программного оборудования собственных разработок.

📍 Минфин России выступил с двумя ключевыми инициативами для компаний, выпустивших депозитарные расписки

Во-первых, ведомство предложило обязать такие компании выплачивать дивиденды владельцам этих бумаг напрямую на счета типа «С». Это создаст на этих счетах так называемый «обменный фонд».

Во-вторых, на тот случай, если эмитент обещал, но не выплатил дивиденды, Минфин предложил меру ответственности: 50% от суммы невыплаченных дивидендов будет взиматься в федеральный бюджет.

📍 Что по ожиданиям

Сегодня вечером (19:00 по мск) выйдет недельный отчет Росстата по инфляции с 28 октября по 5 ноября. Консолидация возле текущего прироста инфляции, станет позитивным сигналом. Так как дальнейшие решения ЦБ, будут приниматься в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий.

Главный барьер для роста — уровень 2580п. Если индекс его пробивает, можно ждать продолжения роста к 2600п и затем к 2630п. Снизу поддержку создает восходящий тренд около 2540п.

На утренних торгах: акции Лукойла упали на 3-4% после срыва сделки с Gunvor из-за запрета США. Очередной виток давления на Россию. На этой новости котировки индекса благополучно закрыли гэп возле 2530п.

Частичное восстановление котировок произошло после заявлений Трампа о прогрессе по Украине и слов Орбана о возможном мирном саммите в Будапеште в ближайшие дни.

📍 Из корпоративных новостей

Газпром $GAZP обновил рекорд суточных поставок газа в Китай по Силе Сибири

Русал $RUAL СД рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам 9м 2025 года

Лукойл $LKOH перенаправит каспийскую нефть из Баку в Махачкалу из-за санкций

ОАК $UNAC РСБУ 9 мес 2025г: Выручка ₽201,1 млрд (рост в 1,96 раза г/г), Убыток ₽0,89 млрд против убытка ₽18,92 млрд годом ранее

Эл5-Энерго $ELFV Чистая прибыль по РСБУ за девять месяцев снизилась на 23%, до 2,3 млрд руб, выручка выросла на на 17,5%, до 51 млрд руб

• Лидеры: Софтлайн $SOFL (+5,11%), Циан $CNRU (+2,51%), Группа Астра $ASTR (+2,24%).

• Аутсайдеры: ОГК-2 $OGKB (-2,61%), Whoosh $WUSH (-1,58%), ЕвроТранс $EUTR (-1,54%).

07.11.2025 - пятница

• $TGKA - ТГК 1 отчёт МСФО за 9 мес. 2025 года

• $PHOR - ФосАгро отчет МСФО 9 мес 2025

• $DIAS - Диасофт СД по дивидендам за 9 мес 2025 года

