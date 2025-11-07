Что скрывается за вялыми торгами: неочевидные риски и возможности

📍 Российская экономика оживает

Ключевой индикатор — индекс PMI для сферы услуг — не просто вырос, а совершил резкий скачок из зоны спада (47 п.) в зону роста (51,7 п.). Это оживление носит комплексный характер, так как и сводный индекс PMI также преодолел важную отметку в 50 пунктов.

Помимо традиционного сезонного фактора, на ситуацию повлияло смягчение кредитно-денежной политики, что позволяет говорить о более устойчивых предпосылках для восстановления.

Правительство РФ учло пожелания бизнеса при рассмотрении поправок к проекту федерального бюджета на 2026–2028 годы: предлагается сохранить льготу по НДС при реализации ИТ-компаниями программного оборудования собственных разработок.