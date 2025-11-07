Что скрывается за вялыми торгами: неочевидные риски и возможности

МосБиржа завершила сессию с небольшим снижением на 0,15%, а долларовый индекс РТС опустился еще сильнее — на 0,38%.
📍 Российская экономика оживает
Ключевой индикатор — индекс PMI для сферы услуг — не просто вырос, а совершил резкий скачок из зоны спада (47 п.) в зону роста (51,7 п.). Это оживление носит комплексный характер, так как и сводный индекс PMI также преодолел важную отметку в 50 пунктов.
Помимо традиционного сезонного фактора, на ситуацию повлияло смягчение кредитно-денежной политики, что позволяет говорить о более устойчивых предпосылках для восстановления.
Правительство РФ учло пожелания бизнеса при рассмотрении поправок к проекту федерального бюджета на 2026–2028 годы: предлагается сохранить льготу по НДС при реализации ИТ-компаниями программного оборудования собственных разработок.
📍 Минфин России выступил с двумя ключевыми инициативами для компаний, выпустивших депозитарные расписки
Во-первых, ведомство предложило обязать такие компании выплачивать дивиденды владельцам этих бумаг напрямую на счета типа «С». Это создаст на этих счетах так называемый «обменный фонд».
Во-вторых, на тот случай, если эмитент обещал, но не выплатил дивиденды, Минфин предложил меру ответственности: 50% от суммы невыплаченных дивидендов будет взиматься в федеральный бюджет.
📍 Что по ожиданиям
Сегодня вечером (19:00 по мск) выйдет недельный отчет Росстата по инфляции с 28 октября по 5 ноября. Консолидация возле текущего прироста инфляции, станет позитивным сигналом. Так как дальнейшие решения ЦБ, будут приниматься в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий.
Главный барьер для роста — уровень 2580п. Если индекс его пробивает, можно ждать продолжения роста к 2600п и затем к 2630п. Снизу поддержку создает восходящий тренд около 2540п.
На утренних торгах: акции Лукойла упали на 3-4% после срыва сделки с Gunvor из-за запрета США. Очередной виток давления на Россию. На этой новости котировки индекса благополучно закрыли гэп возле 2530п.
Частичное восстановление котировок произошло после заявлений Трампа о прогрессе по Украине и слов Орбана о возможном мирном саммите в Будапеште в ближайшие дни.
📍 Из корпоративных новостей
Газпром $GAZP обновил рекорд суточных поставок газа в Китай по Силе Сибири
Русал $RUAL СД рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам 9м 2025 года
Лукойл $LKOH перенаправит каспийскую нефть из Баку в Махачкалу из-за санкций
ОАК $UNAC РСБУ 9 мес 2025г: Выручка ₽201,1 млрд (рост в 1,96 раза г/г), Убыток ₽0,89 млрд против убытка ₽18,92 млрд годом ранее
Эл5-Энерго $ELFV Чистая прибыль по РСБУ за девять месяцев снизилась на 23%, до 2,3 млрд руб, выручка выросла на на 17,5%, до 51 млрд руб
• Лидеры: Софтлайн $SOFL (+5,11%), Циан $CNRU (+2,51%), Группа Астра $ASTR (+2,24%).
• Аутсайдеры: ОГК-2 $OGKB (-2,61%), Whoosh $WUSH (-1,58%), ЕвроТранс $EUTR (-1,54%).
07.11.2025 - пятница
• $TGKA - ТГК 1 отчёт МСФО за 9 мес. 2025 года
• $PHOR - ФосАгро отчет МСФО 9 мес 2025
• $DIAS - Диасофт СД по дивидендам за 9 мес 2025 года
